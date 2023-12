À quel âge peut-on faire le vaccin contre la grippe ?

Le premier vaccin contre la grippe est arrivé dans les années 1940. Maintenant, il est possible de se faire vacciner comme bon vous semble et ce vaccin est même recommandé pour les personnes fragiles et âgées. Mais à quel âge peut-on se faire vacciner et comment ?

Symptômes, transmission, mortalité

Actuellement, la grippe touche environ 2,5 millions de personnes chaque année en France. Une infection virale très désagréable et qui peut avoir des conséquences désastreuses, notamment sur les personnes ayant des comorbidités ou qui sont malades ou âgées.

En effet, dans certains cas les plus graves, la grippe peut devenir mortelle, comme c’est le cas pour le Covid.

Toutefois, les avancées médicales font que cette maladie est mieux gérée à ce jour. Mais surtout, il existe maintenant un vaccin pour empêcher les plus fragiles d’avoir des complications.

La grippe peut entraîner des problèmes respiratoires, des malaises, une hypersudation entraînant une déshydratation, de la toux, de la fièvre, des maux de tête, des courbatures intenses…

La maladie se transmet également très facilement, elle est très contagieuse. En effet, on transmet la grippe par micro gouttelettes et particules sécrétées par le patient infecté.

Vaccin contre la grippe, ce qu’il faut savoir

Heureusement, il existe un vaccin très efficace contre la grippe en France. Ce vaccin permet d’éviter d’avoir le virus et d’avoir des complications. La campagne saisonnière de 2023-2024 a commencé en octobre 2023, période où le virus est le plus virulent. Ce sont le ministère de la Santé et la Haute Autorité de santé qui organisent cette campagne de vaccination chaque année.

Les patients ne sont pas obligés de se faire vacciner, mais le vaccin est conseillé (fortement) pour les personnes malades, handicapées, fragilisées, immunodéprimées, diabétiques, obèses ou encore âgées de 65 ans et plus.

D’ailleurs, ces personnes sont prioritaires pour l’obtention d’un vaccin. À savoir exactement : les personnes de 65 ans et plus, les personnes souffrant de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes qui ont un IMC de plus de 40, les personnes qui séjournent en centre de soins ou établissement médicosocial.

On peut se faire vacciner contre la grippe à n’importe quel âge, à partir de 6 mois pour les enfants. Les bébés peuvent donc avoir accès au vaccin. Toutefois, si vous ne faites pas partie des personnes prioritaires, il est possible que vous deviez attendre pour obtenir une dose.

Le vaccin coûte entre 6 et 12 euros en général. Mais il est gratuit uniquement pour : les personnes de plus de 65 ans, les personnes souffrant de maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes obèses, les personnes immunodéprimées et leur entourage, les nourrissons et leur entourage, les aides à domicile au contact de patients vulnérables, les professionnels exposés aux virus influenza aviaires et porcins.

Comment se faire vacciner ? Vous pouvez demander à un médecin, un infirmier, une sage-femme, ou encore un pharmacien. Il faudra vous procurer la dose à la pharmacie.

