Tests Covid : Quelle est la différence entre test PCR, antigénique et autotest ?

Après vous avoir conseillé sur comment trouver un médecin traitant en plein désert médical, attardons-nous sur un sujet très actuel aussi : le Covid-19. Vous êtes nombreux à ne pas savoir comment se faire dépister le virus. Il existe effectivement plusieurs tests pour le Covid et tous avec une différence assez floue. Test PCR, test antigénique ou autotest, quelles différences et lequel choisir selon votre situation ?

Différence tests Covid : qu’est-ce que c’est le test PCR ?

Pour bien comprendre la différence entre les différents tests du Covid, il faut d’abord s’attarder sur le fameux test PCR. Vous savez, le test Covid qu’il fallait absolument faire si vous étiez cas contact. Très désagréable, le PCR se caractérise par l’introduction d’un coton tige dans le nez. C’est d’ailleurs le même principe pour tous les tests du Covid. Ici, le PCR est fait par une infirmière ou un médecin et la méthode de détection du virus est différente par rapport aux autres tests.

Dans le cas du PCR, le « Polymérase Chain Reaction » va permettre d’amplifier le signal du virus en dupliquant des fractions de celui-ci. Le prélèvement rhinopharyngé est déposé dans un appareil de mesure dédié.

Pour la faire courte, le résultat sera le plus fiable, car on utilise un appareil de mesure et non un réactif, comme pour l’antigénique et l’autotest. Si vous êtes cas contact, ce test est valorisé puisqu’il est davantage précis. Le test PCR est pris en charge par l’assurance maladie également. Il faut en moyenne 24 heures pour obtenir le résultat du test, contre 15 minutes pour l’antigénique et encore moins pour l’autotest.

Tests antigéniques pour le Covid : quelle différence ?

Vous l’avez donc compris, dans le cas du test Covid antigénique, la méthode de détection du virus est différente du PCR. On utilise un réactif pour déterminer la présence du virus. Le prélévement nasal est mis au contact d’un réactif qui va se colorer si les antigènes du virus sont retrouvés.

Le résultat du test antigénique fait en pharmacie est moins précis que le PCR, mais globalement similaire en comparant avec l’autotest qui, lui, est beaucoup moins fiable. L’antigénique prend 15 minutes pour afficher le résultat, il est donc plus rapide que le PCR. Le PCR et l’antigénique sont les deux tests du Covid avec le moins de différence, ils sont tous deux pris en charge par la CPAM.

Et l’autotest, ça change quoi exactement ?

Et du coup, l’autotest ? Ce dernier est payant en pharmacie et se fait depuis chez soi. Son principe est globalement le même que le test antigénique. On fait un prélèvement nasal chez soi en suivant les instructions présentes dans le test et on met le prélèvement en contact avec un réactif qui va ensuite se colorer si le virus est détecté.

Non remboursé, du moins à 100 %, l’autotest est néanmoins plus rapide que l’antigénique. En quelques minutes, vous aurez le résultat du test. Par contre, il est beaucoup moins précis que le PCR et l’antigénique. Si vous avez un doute, ce test est conseillé. Mais pas vraiment si vous êtes cas contact.

Vous savez maintenant la différence entre tous les tests du Covid-19 !