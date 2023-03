Effet placebo : Pourquoi un placebo guérit quand même ?

On entend souvent parler de l’effet placebo. Mais, concrètement, qu’est-ce que c’est et comment ça fonctionne ? Peut-on vraiment guérir d’une maladie ou soulager une douleur en faisant croire à la personne souffrante qu’elle est soignée ? On fait le point.

C’est quoi un effet placebo en résumé ?

L’effet placebo consiste à croire qu’on est guéri et finir par réellement guérir simplement en y croyant assez fort. Pour y croire suffisamment, les patients se voient administrer un médicament ou des substances sans principe actif, sans effet médical, médicalement inefficaces contre leur pathologie.

Mais, les patients ne le savent pas, ils pensent que cette substance est réellement efficace. Ils y croient tellement qu’elle finit par devenir efficace. On appelle cela l’effet placebo. Cela marche aussi avec les chirurgies fantômes où le patient guérit suite à une opération qui n’a en réalité jamais eu lieu.

L’esprit et les pensées peuvent réellement soigner une personne à ce point ? Actuellement, de nombreuses études démontrent que l’effet placebo a un vrai impact sur la santé du patient et sur sa guérison, surtout sur des pathologies superficielles. Mais, pour l’instant, personne ne peut affirmer les vraies raisons qui font que les placebos fonctionnent et soignent.

Notez que certaines personnes semblent davantage disposées à réagir positivement aux placebos, et donc à voir des effets sur leurs maladies. Généralement, les patients qui ont tendance à anticiper auraient plus de chance de trouver des bénéfices à un placebo.

VOIR AUSSI : Tests Covid : Quelle est la différence entre test PCR, antigénique et autotest ?

Placebo : s’il est un traitement inefficace, pourquoi il soigne ?

Il n’existe pas d’étude qui précise la raison exacte de pourquoi l’effet placebo peut soigner. Pour les médecins, tout dépend de la psychologie du patient et de ce à quoi s’attend le patient en recevant la substance supposée le soigner.

Pour certains praticiens, le mental et nos croyances auraient un effet incroyable sur notre corps, au point de nous faire croire qu’on est guéri ou, au contraire, qu’on est malade si on croit l’être. Et c’est au point de nous faire avoir des symptômes de guérison ou de maladie.

Pour le médecin et neurologue Didier Bouhassira, le placebo jouerait surtout un rôle dans la lutte contre la douleur. Il serait plus facile d’arrêter d’avoir mal si on croit réellement qu’un médicament calme nos douleurs. « Que le patient souffre de douleurs légères ou très importantes et que l’on utilise du paracétamol (antidouleur léger) ou de la morphine (antidouleur très fort) comme médicament en comparaison, on a toujours entre 30 et 40 % des patients traités par un placebo qui voient leur douleur soulagée aussi bien qu’avec le traitement actif », explique le médecin.

« L’effet placebo est un des meilleurs exemples de la relation corps/esprit, c’est-à-dire des interactions qui peuvent exister entre notre esprit et notre corps ».

« Pour comprendre l’effet placebo, on utilise par exemple l’imagerie fonctionnelle qui permet de visualiser ce qui se passe dans le cerveau. On sait par ailleurs que cet effet puissant peut durer des mois, voire des années. Parfois, on observe même des effets secondaires, comme c’est le cas pour un antidouleur classique ! C’est dire la puissance du cerveau et de l’organisme pour recréer un effet thérapeutique« , ajoute le praticien.

L’effet placebo aurait néanmoins des limites dans la guérison

Selon le pharmacien François Chast, « ce phénomène ne concerne d’ailleurs pas que les médicaments, il a aussi été observé et étudié en chirurgie. Concernant la méniscectomie, qui consiste à enlever le ménisque pour soulager l’articulation du genou, il a par exemple été démontré qu’on obtient le même effet avec une opération fantôme ou placebo qu’avec une véritable opération. En pratique, lors d’une opération fantôme, on endort le patient et on provoque une cicatrice sur le plan cutané sans intervenir sur le ménisque ».

Néanmoins, l’effet placebo ne pourrait pas tout guérir. Il a des limites. « Le cerveau et le corps ne peuvent pas tout. Dans le cas des maladies infectieuses, des cancers ou des lésions organiques, l’effet placebo peut être utile, mais il ne peut suffire« , clarifie le pharmacien.

VOIR AUSSI : Le stress peut retarder les règles de combien de jours ?

Toutes les sources sur l’effet placebo pour en savoir davantage

Le Cairn : https://www.cairn.info/magazine-sciences-humaines-2009-12-page-20.htm#:~:text=Le%20placebo%20est%20un,%C3%A0%20leurs%20protocoles%20de%20recherche.

https://www.cairn.info/magazine-sciences-humaines-2009-12-page-20.htm#:~:text=Le%20placebo%20est%20un,%C3%A0%20leurs%20protocoles%20de%20recherche. La Fondation pour la Recherche Médicale : https://www.frm.org/nos-publications/actualites/debat-efficacite-effet-placebo#:~:text=Certains%20consid%C3%A8rent%20que%20les%20placebos,une%20vue%20de%20l’esprit.

https://www.frm.org/nos-publications/actualites/debat-efficacite-effet-placebo#:~:text=Certains%20consid%C3%A8rent%20que%20les%20placebos,une%20vue%20de%20l’esprit. Les psychologues du Brabant Wallon : https://psychologue-brabant-wallon.be/blog-lire-les-derniers-articles-sur-le-site-psychologue-brabant-wallon/comment-fonctionne-leffet-placebo-en-psychologie-1-2/#:~:text=L’effet%20placebo%20est%20d%C3%A9fini,a%20aucun%20effet%20m%C3%A9dical%20connu.

https://psychologue-brabant-wallon.be/blog-lire-les-derniers-articles-sur-le-site-psychologue-brabant-wallon/comment-fonctionne-leffet-placebo-en-psychologie-1-2/#:~:text=L’effet%20placebo%20est%20d%C3%A9fini,a%20aucun%20effet%20m%C3%A9dical%20connu. Science & Vie : https://www.science-et-vie.com/dossiers/effet-placebo-il-soigne-vraiment

VOIR AUSSI : Combien de litres d’eau devez-vous boire chaque jour pour être en bonne santé ?