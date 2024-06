Avec l’avancée en âge, il s’avère crucial de continuer à cultiver des passions et des hobbies pour une bonne qualité de vie. En 2024, les personnes âgées bénéficient énormément de la découverte de nouvelles activités, tant sur le plan physique que mental. Alors oui, la retraite est une période de grands changements. Il n’est pas toujours facile de l’aborder. Avec un peu de recul, toutefois, vous verrez que ce n’est point une fatalité. C’est même l’occasion idéale pour trouver de nouvelles façons de s’amuser. Cet article explore diverses options soutenues par plusieurs études scientifiques.

Les bienfaits d’avoir de nouveaux hobbies après 60 ans

Il est prouvé que les activités de loisirs améliorent la santé mentale et physique des personnes âgées. Selon le site officiel de NIH (National Institute on Aging), approuvé aux États-Unis, plusieurs recherches scientifiques confirment ce fait. Elles montrent que les personnes âgées ayant un mode de vie actif bénéficient des effets suivants :

Elles sont moins susceptibles de développer certaines maladies. La participation à des passe-temps et à d'autres activités sociales peut réduire la démence et les maladies cardiaques. Certains types de cancer aussi peuvent être évités ;

Elles ont une durée de vie plus longue. La satisfaction dans la vie et le sentiment d'avoir un but sont tous liés au fait de vivre plus longtemps. Faire des choses que vous aimez peut aider à cultiver ces sentiments positifs.

Elles sont plus heureuses et moins déprimées. Des études suggèrent que participer à des activités que vous trouvez significatives peut vous rendre heureux. Faire du bénévolat dans leur communauté ou être physiquement actif, à vous de voir ;

Elles sont mieux préparées à faire face. Lorsque les gens se sentent plus heureux et en meilleure santé, ils sont plus susceptibles de faire preuve de résilience. Cela correspond à votre capacité à rebondir et à vous remettre de situations difficiles. Les émotions positives, l'optimisme, la santé physique et mentale et le sens du but sont tous associés à la résilience ;

Elles sont en mesure d'améliorer leurs capacités de réflexion. La participation à certaines activités peut avoir un effet positif sur la mémoire. Optez pour celles qui sont mentalement stimulantes ou impliquent une activité physique. Plus il y a de variété, mieux c'est.

Les activités physiques adaptées pour les personnes âgées

Suivre la recommandation de l’OMS de pratiquer au moins 150 minutes par semaine d’activité physique modérée diminue de 28 % le risque de mortalité toutes causes confondues. Il est également conseillé de faire des exercices supplémentaires pour améliorer l’équilibre et la mobilité. Cela permet aussi de réduire la perte de masse musculaire et de densité osseuse. Pour les personnes du même groupe d’âge, une activité physique plus intense peut réduire le risque de mortalité de 35 %.

Trouver de nouvelles façons de s’amuser pour les seniors peut s’exprimer par le sport. Si vous aviez été un grand sportif, cela sera juste une question de continuité. Continuez sur cette voie. Pour ceux qui ont toujours eu du mal, nous vous donnons quelques conseils pour bien aborder cette partie dynamique de votre vie.

Des activités pour promouvoir l’autonomie et l’équilibre

Les activités physiques doivent être adaptées pour tenir compte de la mobilité réduite ou des problèmes de santé. L’accent doit être mis sur 2 axes, à savoir :

Le maintien de votre autonomie : préserve la capacité à effectuer les gestes du quotidien (se laver, s'habiller, manger, etc.). Contribue aussi à retarder la dépendance et améliore la confiance en soi et la qualité de vie ;

La conservation de votre équilibre et de votre flexibilité : réduit le risque de chutes, améliore la coordination et la proprioception et favorise la relaxation et le bien-être mental.

Pour l’autonomie, vous pouvez opter pour des activités aquatiques à l’instar de l’aquagym. La marche nordique aussi représente une bonne option tout comme le jardinage et le bricolage.

Voici quelques exemples d’activités pour l’équilibre et la flexibilité : le Tai-chi, le Yoga, le stretching et la gymnastique douce.

Les conseils pour mieux aborder le sport en tant que personne âgée

En plus de ces 3 axes clés, il est important de commencer progressivement. Augmentez l’intensité et la durée des séances d’entraînement au fil du temps. Le plus important : choisissez des activités que vous aimez et qui vous motivent. Écoutez votre corps et faites des pauses si nécessaire.

Enfin, n’hésitez pas à demander conseil à un médecin ou à un professionnel de l’exercice physique.

En suivant ces conseils, vous resterez en forme et en bonne santé pendant de nombreuses années.

Les activités sociales pour un âge d’or dynamique

Rester actif et social est essentiel pour le bien-être des seniors. En plus de l’activité physique, s’engager dans des activités sociales permet de maintenir la santé mentale et cognitive. Vous combattrez aisément l’isolement, une situation souvent associée au vieillissement, malheureusement. Trouver de nouvelles façons de s’amuser pour les personnes âgées sera un jeu d’enfant grâce à ce guide.

Il existe de nombreux clubs et associations pour les seniors qui proposent des activités variées. Vous aurez souvent le choix entre des cours de peinture, de théâtre, de danse, de cuisine, etc. C’est une excellente occasion de rencontrer de nouvelles personnes qui partagent vos intérêts.

Le bénévolat est également un excellent moyen de rester actif et de contribuer à sa communauté. Il existe des associations qui ont besoin de bénévoles pour des tâches variées, comme l’aide aux enfants défavorisés/handicapés ou aux animaux.

Participer à des événements et des ateliers représente aussi une option. Allez à des conférences, des concerts, des expositions, etc. C’est l’occasion de découvrir de nouvelles choses et de se changer les idées.

En 2024, les activités intergénérationnelles sont tendances et plusieurs initiatives dans ce sens voient le jour. Ce genre de réunion permet aux personnes âgées de se rencontrer et de partager des moments avec de jeunes générations. C’est l’occasion de transmettre son savoir-faire et de créer un pont avec les jeunes, pour un meilleur monde aussi, on l’espère. Vous pouvez en profiter pour laisser une empreinte en transmettant vos valeurs, par exemple.

Rester actif après ses 60 ans

L’âge d’or, souvent perçu comme une période de repos et de tranquillité, peut aussi être une phase de vie pleine de dynamisme et de vitalité. Trouver de nouvelles façons de s’amuser pour les seniors représente un cap important. Si vous avez 60 ans et plus, sachez qu’un autre « vous » vous attends. Il s’avère crucial d’avoir le bon mindset cependant. Vous pouvez très bien ne pas vous calquer à ce que la société a comme image d’une vieille personne. Abordez votre âge comme bon vous semble, mais tenez toujours compte de la limite que vous impose votre corps.

