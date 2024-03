Nous ne vieillissons pas tous de la même façon. Certains rayonnent d’une vitalité étonnante, même à un âge avancé, tandis que d’autres deviennent vulnérables très tôt. Quel serait donc le secret de ceux qui vivent leur vieillissement en pleine forme ? C’est simple : inculquer des habitudes saines pour vieillir en bonne santé. Cultiver sa santé mentale, équilibrer son alimentation et adopter une meilleure hygiène de vie sont les clés d’une longévité épanouie. Si vous souhaitez bien vieillir, suivez ce guide avec plein d’astuces pour garder une bonne santé physique et mentale.

Vieillir en pleine forme : les astuces pour veiller sur la santé mentale

Avoir une bonne santé mentale est fondamental pour bien vieillir. Le secret pour entretenir sa vivacité d’esprit à tout âge est de rester curieux. Pour cela, on vous recommande de vous ouvrir à d’autres expériences pour nourrir votre curiosité. La lecture, les jeux de réflexion ou l’apprentissage d’une langue étrangère sont d’excellents moyens de garder ses méninges en éveil.

Le fait de vivre pleinement l’instant présent est essentiel pour votre équilibre mental. Cela vous aide à savourer les petits bonheurs du quotidien, sans vous laisser envahir par les inquiétudes du passé ou du futur. Comme on le sait tous, le stress et l’anxiété accélèrent le vieillissement cérébral. Pour prendre l’âge, tout en restant en meilleure forme, il n’y a rien de mieux que de pratiquer la pleine conscience. Cela vous apprendra à lâcher prise et apprécier chaque moment avec sérénité.

En outre, cultiver une attitude positive peut vous aider à vieillir en bonne santé et à améliorer votre bien-être mental. Voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide vous protègera contre le stress et la dépression. Il faut voir les choses du bon côté et vous entourer des personnes bienveillantes pour garder un regard optimiste sur le monde.

Toujours dans cette optique, les liens sociaux forts sont l’un des puissants remèdes contre le vieillissement prématuré. En vous engageant dans la vie associative et en entretenant des amitiés solides, vous avez un réseau social actif. C’est le gage d’une bonne santé mentale. En effet, les risques de solitude et de dépression augmentent lorsque l’on n’a pas une relation chaleureuse.

À mesure que nous vieillissons, incorporer ces habitudes dans notre quotidien peut s’avérer crucial pour préserver notre santé mentale. Cela nous permettra de rester résilients, engagé socialement et émotionnellement équilibré.

VOIR AUSSI : Les bienfaits méconnus du yoga sur la santé mentale

Vieillir en bonne santé : prendre soin de sa santé physique

Pour vivre plus longtemps, il est essentiel d’accorder une attention particulière à son alimentation. Avant toute chose, il est bon de savoir que chaque individu a des besoins nutritionnels spécifiques selon son métabolisme, son niveau d’activité physique et son âge. C’est la raison pour laquelle il est recommandé d’identifier son propre nutritype. Il sera ainsi facile d’ajuster son régime alimentaire sur mesure afin d’optimiser les apports nutritionnels.

Il convient de privilégier les produits naturels et biologiques tels que les fruits, les légumes verts riches en antioxydants… Parmi les nutriments clés, les oméga-3 préviennent les troubles cognitifs et cardiovasculaires chez les seniors. Ils sont généralement présents dans les œufs et les poissons gras comme le saumon, sardines, thon, etc. Ces aliments bio apportent une palette de nutriments indispensables qui contribuent à la prévention des maladies chroniques et au ralentissement du vieillissement cellulaire. La consommation régulière d’aliment inflammatoire est vivement conseillée, car ils luttent contre l’inflammation silencieuse, facteur clé du vieillissement accéléré.

Certaines substances sont à proscrire en raison de leurs effets néfastes. C’est notamment le cas pour le tabac, qui est la principale cause de mortalité prématurée en France. De même pour la consommation excessive d’alcool. Selon les scientifiques, plus la dose d’alcool augmente, plus les risques sont graves. Ils estiment donc qu’il ne faut pas dépasser un verre de vin par jour. Chez nous, les femmes peuvent boire jusqu’à 2 verres, contre 3 verres pour les hommes.

Il est fortement recommandé de limiter la consommation de sel pour préserver la santé cardiovasculaire et éviter une hypertension artérielle. Et par-dessous tout, n’oubliez pas de maintenir une bonne hydratation en buvant suffisamment d’eau selon le profil.

VOIR AUSSI : Comment se muscler ou se raffermir après 50 ans ? 5 astuces !

Vieillir en meilleure santé : les astuces pour cultiver une bonne hygiène de vie

Pratiquer une activité physique régulière est l’un des meilleurs gages d’un vieillissement réussi, du moins c’est qu’affirment de nombreuses études scientifiques. Que ce soit la marche, la randonnée ou un sport plus intensif, le fait de bouger votre corps au quotidien préserve votre forme. Il paraît que consacrer 15 minutes d’exercice par jour permet de gagner deux bonnes années d’espérance de vie.

Prendre soin de votre cœur est tout aussi primordial pour vous aider à vieillir en bonne santé. Cependant, faire de l’effort physique seule ne suffit pas, vous devez adopter des habitudes saines. Avoir une alimentation équilibrée, arrêter de fumer du tabac, savoir gérer son stress est fortement recommandée.

Par ailleurs, il est essentiel de veiller à son sommeil réparateur. Selon les médecins, avoir 7 à 8 heures de sommeil par nuit est bénéfique pour la santé, surtout pour les personnes âgées. Il est préférable de dormir avant minuit, ce qui favorise une récupération optimale sur les plans métabolique, cognitif et psychologique. Vous aborderez ainsi chaque nouvelle journée avec sérénité et vitalité.

Soulignons l’importance de la sexualité pour vieillir en pleine forme, comme le confirment plusieurs experts. Recréer des liens, se rapprocher de son partenaire, passer du temps en tête-à-tête loin des écrans… Autant des préliminaires essentiels pour stimuler votre libido, ravivant ainsi le désir et l’intimité du couple.

Notre dernière astuce, souvent négligée, concerne l’application quotidienne d’une crème solaire, même en hiver. C’est la seule véritable arme contre le vieillissement cutané, selon les dermatologues.

Astuce pour vieillir en bonne santé : à quel âge faut-il commencer ?

La réponse des experts est sans appel : plus on s’y prend tôt, mieux c’est. Peu importe votre âge, chaque petit effort que vous faites aujourd’hui pour prendre soin de vous est un investissement bénéfique pour votre santé future. Bien sûr, il n’est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ lorsqu’on a négligé son hygiène de vie par le passé.

Prenez l’exemple de l’activité physique régulière. Faire une heure de marche par jour peut vous faire gagner 4,5 années d’espérance de vie supplémentaires. Autant s’y mettre le plus tôt possible pour en récolter tous les bienfaits sur le long terme.

Même logique avec l’alimentation saine et équilibre. Dès vos 20 ou 30 ans, il est dans votre intérêt de vous nourrir des aliments riches en antioxydants, en oméga-3, etc. Cela vous évitera de devoir prendre des compléments plus tard pour compenser la carence. Quant aux bonnes habitudes, comme dormir suffisamment ou pratiquer la pleine conscience, ils vous apporteront leurs bénéfices d’année en année.

Alors, pourquoi patienter ? Quel que soit votre âge actuel, n’ayez pas peur de commencer dès maintenant à adopter un mode de vie plus sain. Chaque petit changement dans vos habitudes quotidiennes, aussi minime soit-il, vous aidera à vieillir en bonne santé et plus épanoui. Souvenez-vous, il n’existe aucun remède miracle qui peut stopper le vieillissement.

Cette vidéo interview sur l’étude Lc65+ répond également à des questions que vous pourriez vous poser :

Notez cet article