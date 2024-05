L’eau de coco, une boisson rafraîchissante et naturelle, est de plus en plus reconnue pour ses multiples bienfaits sur la santé. En effet, les experts ont identifié cinq avantages remarquables associés à sa consommation régulière. Découvrir ces bienfaits peut fournir des perspectives fascinantes sur la manière dont ce liquide peut contribuer à notre bien-être global.

L’eau de coco comporte des nutriments et des propriétés antioxydantes

D’après le Département de l’agriculture des États-Unis, l’eau de coco se distingue comme une précieuse source de nutriments essentiels et d’antioxydants. Elle contribue ainsi à une alimentation équilibrée. Dans ses recherches, Samantha Dieras identifie un ensemble crucial de composants présents dans une tasse d’eau de coco, parmi lesquels se trouvent :

les acides aminés ;

les peptides antimicrobiens ;

les glucides ;

les enzymes ;

les électrolytes ;

la vitamine C ;

les antioxydants.

Grâce à ces différentes composantes, cette boisson vous garantit une meilleure santé.

L’eau de coco, pour une meilleure hydratation

Avec sa composition principalement constituée d’eau à hauteur de 95%, l’eau de coco se présente comme une excellente option pour l’hydratation. Elle est particulièrement recommandée lorsque vous ressentez de la soif ou que vous avez besoin d’un regain d’énergie. Selon Samantha Dieras, l’eau de coco peut convenir pour des cas de perte de liquides due à des activités quotidiennes intenses ou à certaines affections. En effet, elle peut aider à prévenir la déshydratation en cas de diarrhée ou de vomissements. Mais, il ne faut pas substituer complètement votre consommation d’eau habituelle par de l’eau de coco. Son intégration dans votre alimentation nécessite quelques précautions à prendre en compte.

L’eau de coco pour une bonne forme physique

Elizabeth Sharp, fondatrice de Health Meets Wellness, met en avant les bienfaits de l’eau de coco pour sa faible teneur en calories et en graisses. Elle en fait même une alternative saine aux jus sucrés. Toutefois, elle souligne aussi son manque en certains nutriments essentiels et recommande un régime équilibré qui inclut une variété de nutriments pour une meilleure santé.

L’eau de coco permet de prévenir les calculs rénaux

Le Dr Elizabeth Sharp souligne que la consommation d’eau de coco peut aider à prévenir les calculs rénaux. Cela résulte du fait que le liquide favorise une meilleure hydratation et un équilibre des électrolytes. Une étude, bien que limitée, a montré une augmentation du taux de citrate, de potassium et de chlorure dans l’urine chez les personnes consommant de l’eau de coco. La forte présence de ces éléments peut réduire les risques de formation de cristaux responsables des calculs rénaux.

L’eau de coco pour favoriser le rétablissement des électrolytes après l’entraînement

Samantha Dieras souligne l’utilisation courante de l’eau de coco comme boisson post-entraînement pour reconstituer les électrolytes perdus. Tandis que le Dr Elizabeth Sharp explique que notre corps augmente ses besoins en électrolytes pendant l’exercice intense et la transpiration excessive. L’eau de coco, riche en sodium, potassium et magnésium, peut aider à restaurer cet équilibre. Des études suggèrent même que l’eau de coco pourrait être plus efficace que l’eau ordinaire pour la récupération après l’entraînement.

