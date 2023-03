Le stress peut retarder les règles de combien de jours ?

Le stress, mais aussi l’anxiété peut avoir des effets très néfastes sur votre santé et votre corps. Il peut perturber votre digestion, le bon fonctionnement du cœur ou encore de votre respiration. Mais aussi, nous savons aujourd’hui que le stress intense, même inconscient, a une influence notable sur les hormones du corps. Le stress peut, par exemple, retarder les menstruations, voire causer une absence de règles (aménorrhée).

Pourquoi le stress peut bloquer les règles ?

Pour vulgariser, lorsque nous stressons, nous sommes dans une situation d’alerte du corps. C’est-à-dire que nous envoyons un message d’urgence et de danger à notre cerveau qui va finalement faire réagir le corps par une volonté de protection. Dans ce cadre, notre corps peut, par exemple, faire de l’hyperventilation (respirer trop et finir par suffoquer par le trop plein d’air), ou encore perturber la digestion et provoquer des maux de ventre.

Mais aussi, le stress intense (et même si vous ne vous en rendez pas compte, vous pouvez très bien occulter la source du stress) peut retarder les règles. Souvent, les femmes pensent être enceintes ou avoir un problème hormonal comme le SOPK ou la ménopause prématurée lorsque cela arrive. Cela rajoute du stress, ce qui enferme la femme dans un cercle vicieux. Il se peut même que le corps en vienne à une absence de règles sur plusieurs mois à cause du stress (aménorrhée).

Le cortisol, aussi appelé hormone du stress, a pour effet de retarder ou d’augmenter le flux lors des cycles menstruels. Il dérègle la sécrétion des hormones oestrogènes et progestérones (hormones féminines). Cela peut notamment bloquer les menstruations, et bien sûr l’ovulation. Certaines femmes éprouveraient même des difficultés à enfanter à cause d’un état de stress intense du corps ou de maladie mentale telle que l’anxiété ou la dépression.

VOIR AUSSI : Combien de calories brule-t-on par jour sans rien faire ?

Retard, absence de saignements : quand s’inquiéter ?

Faut-il s’inquiéter du retard de règles ? Il se peut effectivement que ce ne soit pas le stress qui soit, directement, en cause. Le stress peut s’ajouter à un autre trouble ou maladie hormonale. C’est pour cela, pour en avoir le cœur net, qu’il est important de consulter soit un médecin généraliste soit un gynécologue. Sachant que le gynécologue pourra vous faire une échographie pour éventuellement voir des soucis sur vos ovaires (kystes, follicules, arrêt d’ovulation, etc).

Généralement, on dit qu’il faut aller consulter un médecin pour mettre le doigt sur la cause du retard de règles au bout de 5 jours d’absence de menstruations.

Lorsque le retard de règle devient une absence de règles de plusieurs mois, donc une aménorrhée, il est probable qu’il n’y est pas que le stress qui entre en jeu. Voir un médecin dans ce cas, le plus tôt possible, est primordial dans ce sens.

Il pourra notamment vous orienter pour faire des examens et prises de sang pour voir s’il y a un souci derrière ce phénomène. Ce peut aussi être un signe de grossesse et, dans ce cas, une prise de sang vous sera certainement prescrite pour être certain d’un résultat fiable quant à une possible grossesse.

VOIR AUSSI : Remède : Comment enlever les taches brunes sur la peau avec du bicarbonate ?

Que faire en cas de retard ou absence de règles à cause du stress ?

Il n’y a malheureusement pas grand chose à faire si vos règles sont retardées SEULEMENT à cause du stress. Si un autre facteur entre en compte (maladie, grossesse), il faudra traiter en priorité ce facteur. Le stress, en lui-même, est compliqué à traiter pour rétablir vos règles. Hormis voir un psychologue ou un psychiatre, éventuellement prendre des anxiolytiques… Il n’y a pas vraiment de solution.

Il faut généralement s’occuper de la source du stress et donc faire une thérapie pour réduire ou retirer ce fameux stress. De votre côté, vous pouvez aussi relativiser, même si c’est difficile. Se dire que ce n’est pas grave de ne pas avoir ses règles, ou encore que cela va revenir, peut aider. Le fait d’être certaine qu’aucun autre facteur influe vos règles (comme une grossesse) peut aussi aider à détendre votre corps et donc régler l’absence de règles.

VOIR AUSSI : Comment faire quand on ne trouve pas de médecin traitant ?

SOURCES

Elia Lingerie : https://www.elia-lingerie.com/pages/stress-et-regles#:~:text=Pourquoi%20le%20stress%20bloque%20les,menstruations%20peuvent%20ne%20pas%20appara%C3%AEtre.

Rejanne : https://www.rejeanne-underwear.com/stress-retard-regles/#:~:text=Un%20retard%20de%205%20jours,un%20test%20de%20grossesse%20urinaire.

Le Figaro : https://sante.lefigaro.fr/sante/symptome/amenorrhee/quest-ce-que-cest