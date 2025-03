Le chocolat donne-t-il des boutons ? Ce qu’il faut vraiment savoir

C’est une croyance tenace dans l’imaginaire des personnes : manger du chocolat provoquerait des boutons. À l’approche de Pâques, ou après une tablette dévorée un peu trop vite, beaucoup redoutent l’apparition d’imperfections. Mais le chocolat est-il vraiment responsable de nos poussées d’acné ? Spoiler : ce n’est pas si simple.

Une idée reçue sur le chocolat qui a la peau dure

Depuis des générations, le chocolat est dans le collimateur des ados (et de leurs parents) comme déclencheur d’acné. Pourtant, les études scientifiques n’ont jamais prouvé de lien direct entre le chocolat et les boutons. En réalité, tout dépend… de ce qu’on appelle « chocolat ».

La plupart des produits chocolatés consommés aujourd’hui sont ultra-transformés : barres industrielles, pâtes à tartiner, chocolat au lait sucré. Ces versions sont souvent riches en sucre raffiné et en produits laitiers. Deux éléments régulièrement mis en cause dans les déséquilibres hormonaux et les inflammations de la peau.

VOIR AUSSI : Durian : ce que cache vraiment le fruit le plus controversé du monde

Ce qui favorise vraiment l’apparition de boutons

L’acné est une maladie inflammatoire de la peau liée à plusieurs facteurs : production excessive de sébum, bactéries, hormones, stress… et alimentation.

Certaines études suggèrent que les aliments à index glycémique élevé (qui provoquent un pic de sucre dans le sang) aggravent l’acné. C’est le cas des sodas, bonbons, viennoiseries… mais aussi du chocolat au lait très sucré, qui peut donc indirectement favoriser les boutons. Même chose pour les produits très riches en lait, souvent associés à des poussées d’acné chez certaines personnes.

Mais ce ne sont pas les seuls produits dans le viseur. Côté salé, frites, charcuteries, plats préparés ou encore fromages sont également soupçonnés à tort. Là encore, ce n’est pas l’aliment en lui-même qui est en cause, mais son excès ou son association avec des produits très transformés, de mauvaise qualité, riches en sucres et en graisses saturées.

Autre facteur souvent sous-estimé : le stress. Il augmente la production de cortisol, une hormone qui stimule la production de sébum. Résultat : la peau devient plus grasse et les boutons plus nombreux, même si vous n’avez pas mangé un seul carré de chocolat…

VOIR AUSSI : Les incroyables bienfaits de l’huile d’olive : pourquoi l’intégrer à votre quotidien ?

Les bienfaits du chocolat noir sur la santé

Si vous aimez le chocolat, ne vous en privez pas, mais préférez une tablette noir à 70 % minimum, peu sucré, sans lait, avec le moins d’ingrédients possible. Dans ce cas, il ne pose généralement aucun problème, voire, il peut même être bénéfique.

Le cacao est naturellement riche en antioxydants qui protègent les cellules du vieillissement. Il contient aussi du magnésium, connu pour apaiser le stress, et de la théobromine, une molécule qui améliore l’humeur en douceur.

Pour résumer, voici tous ses bienfaits :

Riche en antioxydants : le chocolat noir contient des flavonoïdes, qui aident à protéger les cellules du vieillissement prématuré et à lutter contre les radicaux libres.

: le chocolat noir contient des flavonoïdes, qui aident à protéger les cellules du vieillissement prématuré et à lutter contre les radicaux libres. Bon pour le cœur : il peut contribuer à réduire la tension artérielle et améliorer la circulation sanguine en favorisant la dilatation des vaisseaux.

: il peut contribuer à réduire la tension artérielle et améliorer la circulation sanguine en favorisant la dilatation des vaisseaux. Réduit le stress : grâce à sa teneur en magnésium, il aide à détendre le système nerveux et à mieux gérer les périodes de stress.

: grâce à sa teneur en magnésium, il aide à détendre le système nerveux et à mieux gérer les périodes de stress. Améliore l’humeur : le cacao contient de la théobromine et de la phényléthylamine, deux substances qui peuvent stimuler les hormones du plaisir comme la sérotonine.

: le cacao contient de la théobromine et de la phényléthylamine, deux substances qui peuvent stimuler les hormones du plaisir comme la sérotonine. Favorise la concentration : en améliorant l’irrigation du cerveau, les flavonoïdes du chocolat noir peuvent booster la mémoire et la vigilance.

: en améliorant l’irrigation du cerveau, les flavonoïdes du chocolat noir peuvent booster la mémoire et la vigilance. Soutient la peau : ses antioxydants aident aussi à protéger la peau du stress oxydatif, responsable du vieillissement cutané.

: ses antioxydants aident aussi à protéger la peau du stress oxydatif, responsable du vieillissement cutané. Effet rassasiant : riche en fibres (selon le pourcentage de cacao), il peut aider à réduire les fringales s’il est consommé avec modération.

À retenir sur le chocolat

Le chocolat provoque-t-il des boutons ? → Non, sauf s’il est très sucré/lacté.

→ Non, sauf s’il est très sucré/lacté. Quel chocolat choisir ? → Noir, 70 % minimum.

→ Noir, 70 % minimum. Peut-on en manger tous les jours ? → En quantité raisonnable, oui !

Le chocolat noir de qualité peut tout à fait faire partie d’une alimentation équilibrée, même en cas d’acné. En revanche, si vous avez remarqué des poussées après consommation de certains produits chocolatés très sucrés, mieux vaut tester une éviction temporaire pour voir s’il y a une corrélation. Voilà, vous savez tout sur le lien entre le chocolat et votre peau !

Notez cet article