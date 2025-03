Il est adoré ou détesté, savouré comme une délicatesse ou fui comme la peste. Le durian, surnommé le roi des fruits, ne laisse personne indifférent. Mais que cache vraiment ce fruit au parfum redoutable ? Et pourquoi divise-t-il autant ?

Un parfum qui dérange, un goût qui séduit

Si le durian est aussi controversé, c’est d’abord à cause de son odeur puissante, souvent décrite comme un mélange d’œuf pourri, de fromage fermenté et d’essence. Pas vraiment une promesse appétissante… Mais les adeptes doivent certainement penser que c’est comme un bon fromage : plus c’est fort, plus on l’aime.

En Asie, on le reconnaît dès qu’on s’en approche, même de loin. Son accès est d’ailleurs interdit dans les transports publics, les hôtels et certains lieux fermés à Singapour, en Thaïlande ou en Malaisie. C’est dire à quel point il peut marquer les esprits et les narines.

Mais au-delà de cette première barrière sensorielle, ceux qui osent y goûter sont souvent surpris par sa texture crémeuse et son goût complexe. Entre amande, crème pâtissière, oignon doux et vanille, le durian développe en bouche des arômes puissants, riches, presque enivrants pour certains.

Mais pourquoi sent-il aussi fort ?

Des chercheurs ont identifié plus de 50 composés volatils dans le durian, dont de nombreux composés soufrés, responsables de cette odeur si particulière. Certains de ces composés sont similaires à ceux de l’ail, du chou fermenté ou des oignons. Cette combinaison crée une signature olfactive unique, à la fois persistante, piquante et déroutante.

Le durian, une place sacrée dans la culture asiatique

Originaire d’Asie du Sud-Est, notamment de Malaisie, d’Indonésie, des Philippines et de Thaïlande, le durian est bien plus qu’un fruit : c’est un emblème culturel. On l’offre en gage de respect, on en parle dans les contes, et on le célèbre dans des festivals dédiés. Chaque variété (il en existe des centaines !) a ses fans : le Musang King, par exemple, est considéré comme le nec plus ultra du durian, avec un goût plus sucré et une texture veloutée.

Dans certaines régions, le durian est même perçu comme aphrodisiaque, et on dit en plaisantant que “quand le durian tombe, les sarongs tombent aussi”, en référence à ses prétendues vertus stimulantes.

En Asie, le durian est un trésor culinaire, mais en Occident, il est souvent tourné en dérision. De nombreux touristes rechignent à y goûter, effrayés par l’odeur ou l’apparence. Ce contraste met en lumière un fossé culturel : là où certains perçoivent un mets noble et riche en symbolique, d’autres ne voient qu’un fruit bizarre et nauséabond. Mais, comme pour le fromage ou le vin, tout est question d’habitude et d’ouverture d’esprit !

Un fruit nutritif… mais très riche en calories !

Sous sa coque hérissée se cache aussi une véritable bombe nutritionnelle. Le durian est riche en :

Glucides (ce qui en fait une source d’énergie rapide),

(ce qui en fait une source d’énergie rapide), Potassium , fer , vitamines B et C ,

, , , Et antioxydants, bénéfiques pour le système immunitaire.

Mais attention, en plus de cette intéressante composition nutritionnelle, il est aussi très calorique : environ 150 à 170 kcal pour 100 g. Il peut être aussi indigeste s’il est consommé en trop grande quantité, surtout avec de l’alcool. En Chine, on évite d’en consommer avec de la bière, car le mélange serait trop lourd pour le foie.

Des chips au durian ? Oui, et bien plus encore !

Si le durian peut impressionner en version brute et être utilisé par les chefs de restaurant, il se prête aussi à toutes sortes de déclinaisons gourmandes, parfois surprenantes, mais souvent très appréciées en Asie. Certains chefs s’amusent à le sublimer dans des desserts raffinés ou même des pizzas au durian ou des burgers sucrés-salés. En pâtisserie comme en gastronomie moléculaire, il devient un ingrédient tendance, réservé aux palais curieux.

Et ce n’est pas tout ! En Thaïlande, la glace au durian est une véritable institution. Les chips de durian, quant à elles, offrent une expérience plus douce : croquantes, légèrement sucrées, elles peuvent être intéressantes pour un premier contact avec le fruit, sans l’odeur redoutée.

On le retrouve aussi dans des bonbons, des gâteaux de lune, des biscuits, et même dans des confiseries lyophilisées qui conservent son goût sans la texture crémeuse.

En somme, le durian est un fruit aux multiples possibilités, qui montre que le durian ne se résume pas à son odeur : il peut aussi se transformer en véritable star culinaire.

💡 Le savais-tu ?

Quelques anecdotes marquantes :

Le durian peut tuer ! Des accidents ont été rapportés à cause de chutes de fruits de plusieurs kilos en pleine tête. À Singapour, des panneaux d’interdiction avec un pictogramme de durian sont courants dans le métro. Il existe une version “sans odeur” du durian, développée par des chercheurs pour les marchés occidentaux.

Derrière sa coque redoutable et son odeur sulfureuse, le durian cache un monde de saveurs riches, une histoire culturelle profonde et des bienfaits nutritionnels insoupçonnés. Ce fruit, aussi fascinant que déroutant, incarne à lui seul l’idée que les apparences sont parfois trompeuses. Il ne se laisse pas apprivoiser facilement, mais ceux qui franchissent le cap ne l’oublient jamais. Alors, prêt à dépasser vos préjugés et à tenter l’expérience durian ? Une chose est sûre : qu’on l’aime ou qu’on le déteste, on n’en ressort jamais indifférent.

