Il devient obèse volontaire pour échapper à l’armée

En Corée du Sud, un homme de 26 ans a tenté d’éviter le service militaire obligatoire. Comment ? Il est devenu obèse volontairement.

L’homme de 26 ans, habitant de la Corée du Sud, a décidé de prendre beaucoup de poids en peu de temps afin d’échapper à l’armée. En effet, les sud-coréens ont l’obligation de faire un service militaire, comme ce fut les cas pour des membres du groupe de K-pop BTS.

En Corée du Sud, tous les hommes âgés de 18 à 28 ans sont contraints d’effectuer environ 18 mois de service militaire. Mais, cet homme y a échappé de peu.

Lors de son premier examen médical en 2017, le jeune homme de 26 ans était considéré apte pour le service actif. Cependant, en 2023, il pesait 102 kg pour 1,69 m, ce qui correspond à un indice de masse corporelle (IMC) de 35,8. Il était alors classé comme en obésité sévère.

Son obésité lui a permis d’être affecté à un rôle non combattant dans une agence gouvernementale. Il a alors pu échapper au service militaire actif.

Il a été condamné à un an de prison !

Avant chaque contrôle médical, le jeune homme mangeait également en excès et buvait beaucoup plus de liquides. Cependant, le subterfuge a fini par être découvert par les autorités, entraînant une enquête approfondie.

L’homme a plaidé coupable devant la justice et a été condamné à un an de prison avec sursis. Face à la gravité de la situation et à l’opprobre public, le jeune homme s’est engagé à accomplir finalement son service militaire. Cela pourrait peut-être lui éviter la prison. Oui, ça ne rigole pas.

Cette histoire nous montre jusqu’à où certains sont capables d’aller pour éviter le service militaire. Et cela soulève une autre question : pourquoi vouloir l’éviter ? En France, nous n’avons plus le service militaire, ce n’est peut-être pas pour rien ?

Source : BFMTV.

