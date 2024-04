Imaginez-vous vous réveiller un matin et découvrir avec effroi que le visage de votre partenaire se transforme en une figure démoniaque, avec des oreilles pointues. Des yeux exorbités et une bouche béante. C’est le cauchemar que Victor Sharrah, un homme de 58 ans originaire de Californie, a vécu en 2020. Saisi par la terreur, il a d’abord cru à une hallucination ou à un problème psychiatrique. Mais en sortant de chez lui, il a constaté avec effroi que tous les visages qu’il croisait étaient affligés de traits difformes et grotesques. Comme s’il était soudainement tombé dans un monde de démons.

Un trouble visuel rarissime et mystérieux

La prosopométamorphopsie, ou PMO, est un trouble neurologique rarissime qui affecte la perception des visages. Les patients qui en souffrent voient les traits du visage se déformer, parfois de manière grotesque, comme dans un cauchemar. La taille, la forme, la couleur et la position des yeux, du nez et des oreilles peuvent être altérées, transformant un visage familier en une caricature. Ce trouble peut être constant ou intermittent, et sa durée peut varier de quelques secondes à plusieurs heures, voire des années.

Un cas unique pour la science

Le cas de Victor Sharrah est unique à plusieurs égards. D’abord, il est capable de décrire avec précision les distorsions qu’il voit. Ce qui a permis aux chercheurs de l’Université de Dartmouth de visualiser en temps réel la perception altérée des visages. En utilisant un logiciel informatique, ils ont pu modifier des photographies pour reproduire les déformations décrites par Victor, donnant naissance à des portraits ressemblant à des lutins, des elfes ou des créatures inhumaines.

De plus, Victor ne souffre d’aucune autre anomalie visuelle, ce qui rend son cas encore plus fascinant. Il peut reconnaître les visages sur des photos et des écrans, et sa perception des objets non faciaux est normale. Cela suggère que la prosopométamorphopsie affecte uniquement le traitement des visages dans le cerveau.

Un mystère médical

L’origine de la prosopométamorphopsie reste un mystère. Dans certains cas, elle semble liée à une lésion cérébrale, comme un accident vasculaire cérébral, une tumeur ou une infection. Mais ce n’est pas toujours le cas. Victor Sharrah, par exemple, a subi une lésion cérébrale en 2007. Mais les chercheurs ne pensent pas qu’elle soit à l’origine de son trouble. Car elle est située dans une zone du cerveau qui n’est pas associée au traitement des visages.

Un diagnostic souvent erroné

La prosopométamorphopsie peut être confondue avec des troubles mentaux, comme la schizophrénie ou la psychose. C’est pourquoi vous devez consulter un neurologue si vous souffrez de distorsions visuelles des visages. Un examen approfondi permettra d’écarter d’autres causes possibles et de confirmer le diagnostic de PMO.

Un espoir pour les patients

Le cas de Victor Sharrah a permis de mieux comprendre la prosopométamorphopsie et d’ouvrir la voie à de nouvelles recherches. Les scientifiques espèrent un jour trouver un traitement pour soulager les patients qui souffrent de ce trouble. Des études sont en cours pour explorer différentes pistes thérapeutiques, comme la stimulation cérébrale et la thérapie cognitive comportementale.

La prosopométamorphopsie est un trouble neurologique rare et fascinant qui nous rappelle la complexité du cerveau humain. Le cas de Victor Sharrah est un exemple extraordinaire de la façon dont la science peut nous aider à mieux comprendre et à traiter les maladies les plus mystérieuses.

