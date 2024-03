Depuis des années, les femmes du monde entier utilisent des produits lissants pour obtenir une chevelure lisse et soyeuse. Mais ces produits, qui promettent beauté et perfection, cachent un danger insoupçonné pour la santé. Des études récentes ont révélé un lien possible entre l’utilisation fréquente de produits lissants et le développement de cancers, notamment le cancer de l’utérus. De plus, certains composants de ces produits peuvent avoir des effets néfastes sur les reins. Face à ces risques potentiels, plusieurs s’interrogent sur les dangers réels des produits lissants pour cheveux et les alternatives plus saines possibles.

Un risque accru de cancer de l’utérus

En 2022, une étude américaine, publiée dans le Journal of the National Cancer Institute, a mis en lumière un lien possible entre l’utilisation fréquente de produits lissants pour cheveux et le développement d’un cancer de l’endomètre (une partie de l’utérus). Cette étude, portant sur plus de 33 000 femmes âgées de 35 à 74 ans, a révélé que celles qui utilisaient des produits lissants plus de quatre fois par an avaient un risque accru de 2,5 fois de développer ce type de cancer.

L’étude a également établi une relation dose-dépendante, c’est-à-dire que plus l’utilisation de produits lissants était fréquente, plus le risque de cancer de l’endomètre augmentait. Les chercheurs ont émis l’hypothèse que les produits chimiques contenus dans ces produits, notamment l’acide glyoxylique, pourraient être responsables de ce risque accru.

Un ingrédient controversé : l’acide glyoxylique

L’acide glyoxylique est un produit chimique présent dans de nombreux produits lissants pour cheveux. Il est utilisé pour remplacer le formaldéhyde, interdit depuis 2010 car classé cancérigène.

L’acide glyoxylique est un agent lissant puissant qui permet de modifier la structure du cheveu et de le rendre plus lisse et plus souple. Cependant, il est également classé comme irritant et sensibilisant cutané. Des études animales ont montré qu’il peut être toxique pour les reins et le système reproducteur.

Des effets néfastes sur les reins

Les produits lissants pour cheveux peuvent présenter des risques pour la santé, notamment des effets néfastes sur les reins

L’acide glyoxylique, un danger pour les reins

L’acide glyoxylique, présent dans de nombreux produits lissants pour cheveux, est un produit chimique toxique pour les reins. Il peut causer des lésions rénales aiguës, comme l’a montré le cas d’une patiente de l’hôpital de la Conception à Marseille. Cette patiente a développé une insuffisance rénale aiguë après avoir utilisé un produit lissant contenant de l’acide glyoxylique.

Des tests sur des souris confirment la toxicité

Des tests effectués sur des souris par le professeur Emmanuel Letavernier, néphrologue à l’hôpital européen Georges-Pompidou à Paris, ont confirmé la toxicité de l’acide glyoxylique pour les reins. Les souris exposées à cet ingrédient ont développé des lésions rénales importantes, avec des cristaux obstruant les tubules rénaux.

Fonctionnement des reins et impact de l’acide glyoxylique

Les reins sont des organes vitaux qui filtrent le sang et éliminent les déchets du corps. Ils sont également responsables de la régulation de la pression artérielle, de l’équilibre électrolytique et de la production de globules rouges.

L’acide glyoxylique peut endommager les cellules rénales, ce qui peut perturber le fonctionnement normal des reins. Les lésions rénales aiguës peuvent être graves et nécessiter une hospitalisation, voire une dialyse.

Les produits lissants pour cheveux peuvent présenter des risques pour la santé, notamment un risque accru de cancer de l’utérus et d’effets néfastes sur les reins. Vous devez limiter leur utilisation, choisir des produits sans acide glyoxylique et privilégier des alternatives naturelles.

