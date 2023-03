Combien de temps la cortisone reste dans le corps ?

La cortisone est très souvent utilisée pour traiter des maladies et symptômes sous forme de médicaments. Mais, concrètement, quels effets a-t-elle sur notre corps ? Et d’ailleurs en combien de temps peut-on éliminer la cortisone de notre organisme ?

Qu’est-ce que c’est la cortisone ?

La cortisone est une hormone présente naturellement dans le corps, sécrétée par les glandes surrénales au niveau du cortex. Certaines personnes utilisent des corticoïdes, soit des médicaments, qui justement ont pour effet d’ajouter de la cortisone au corps lorsqu’on n’en produit pas assez ou lorsque nous présentons des douleurs inflammatoires liées à des maladies. Ce sont des anti-inflammatoires stéroïdiens.

La cortisone est « une hormone indispensable à la vie, qui a des propriétés anti-inflammatoires et régule le métabolisme du sucre, des protides, des glucides », explique la Professeure Laurence Fardet, dermatologue.

Fabriquée en laboratoire, la cortisone de synthèse administrée en médicaments servent généralement aux personnes atteintes d’insuffisance surrénalienne. Mais, on peut aussi prescrire de la cortisone pour l’Asthme, ou pour la Maladie de Crohn, des maladies de peau, des cancers, des maladies neurologiques… Pour de nombreuses pathologies impliquant notamment des inflammations.

« Ce sont des molécules assez fantastiques qui permettent de traiter et de guérir un très large éventail de maladies. En revanche, on évite dans la mesure du possible de les donner en cas de maladies infectieuses car elles affaiblissent le système immunitaire – c’est précisément l’effet recherché. Or, en cas d’infection, il s’agit plutôt de renforcer l’immunité », explique la dermatologue.

Combien de temps la cortisone reste-t-elle dans votre organisme ?

La plupart des médicaments à la cortisone s’éliminent rapidement. Ils ne restent pas longtemps dans le corps. Par exemple, le Prednisone et le prednisolone sont assez rapidement éliminées par l’organisme.

Après une prise orale, on estime qu’il faut 24 heures maximum pour ne plus trouver aucune trace de la molécule dans son organisme.

Par contre, sachez que l’action anti-inflammatoire de la cortisone se diffuse pendant une quinzaine de jours. Les gonflements, eux, ne peuvent partir qu’au bout d’un mois après la prise. Ses effets sont donc étalés dans le temps malgré que la molécule se dissipe en 24 heures.

Quels sont les effets des corticoïdes sur nous ?

Quels sont les effets des corticoïdes ? Généralement, ils ont donc une action calmante qui lutte contre le processus d’inflammation. Il n’y a majoritairement pas beaucoup d’effets indésirables, du moins ils sont rares.

« Leur utilisation par voie orale au long cours entraîne un risque hypertension et de diabète chez les patients prédisposés, l’ostéoporose et une augmentation du risque de fracture, des troubles du sommeil et de l’humeur, une peau plus fine et plus fragile, des troubles digestifs (ulcères, maux d’estomac, pancréatites), un gonflement du visage (syndrome de Cushing), de la nuque et du ventre, une rétention d’eau et prise de poids, une hypokaliémie, ou encore diminution des défenses immunitaires (à forte dose). Chez l’enfant, un retard de croissance est à craindre », explique le Dr Habib Chabane, allergologue. Notez qu’il faut toujours mieux parler des effets indésirables à son médecin traitant.