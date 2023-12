Ces 4 médicaments indispensables pourraient manquer cet hiver !

L’Agence du médicament a dévoilé un plan visant à atténuer les risques de pénuries de médicaments essentiels pendant la saison hivernale. Jusqu’à présent, la disponibilité de ces médicaments essentiels n’était que peu surveillée. Cependant, les ruptures de stock de médicaments commencent à poser un problème de santé publique en France. En réponse à cette préoccupation, l’Agence du médicament (ANSM) annonce le déploiement d’un « plan hivernal 2023-2024 » pour anticiper et réduire les risques de pénuries de médicaments cruciaux pour faire face aux maladies hivernales.

Les enjeux de la pénurie de médicaments

Les pénuries de médicaments, un problème qui était autrefois marginal, deviennent de plus en plus préoccupantes en France. Cette situation est aggravée par l’augmentation des épisodes de grippe, de bronchite et des défis posés par la pandémie de Covid-19. L’impact de ces pénuries sur la santé publique est indéniable. Les patients dépendants de ces médicaments pour leur traitement sont exposés à des risques majeurs en cas d’indisponibilité.

Le problème est complexe, en partie en raison de la chaîne d’approvisionnement mondiale de l’industrie pharmaceutique. En France, seulement 6 % des principes actifs des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) sont fabriqués sur le territoire, tandis que 40 % proviennent d’Asie et 45 % d’Europe (en dehors de la France). Cette dépendance vis-à-vis des sources d’approvisionnement extérieures souligne la nécessité de renforcer les mesures pour garantir la disponibilité des médicaments essentiels sur le marché français.

Le Plan hivernal 2023-2024 de l’ANSM

Pour faire face à ces défis, l’ANSM a mis en place un plan hivernal pour la saison 2023-2024. Ce plan repose sur une surveillance accrue et une gestion proactive des approvisionnements en médicaments essentiels. Il s’appuie sur diverses sources de données, notamment les données épidémiologiques de Santé publique France. Celles-ci incluent les consultations médicales, les passages aux urgences et les hospitalisations liées à des affections telles que la Covid-19, la grippe et la bronchiolite.

Le plan prend également en compte les informations de l’ANSM concernant les stocks et les approvisionnements des laboratoires, des grossistes répartiteurs et des pharmacies, ainsi que les retours du terrain sur les difficultés rencontrées par les professionnels de la santé et les patients.

Les 4 catégories de médicaments essentiels

Le plan hivernal 2023-2024 se concentrera sur quatre catégories de médicaments particulièrement essentiels pendant la période hivernale. Ces catégories comprennent :

Les antibiotiques à base d’amoxicilline et d’amoxicilline-acide clavulanique : Ces médicaments sont cruciaux pour le traitement des infections bactériennes courantes, et leur disponibilité est essentielle pour éviter la propagation de ces infections.

Les médicaments contre la fièvre, tels que le paracétamol : Ces médicaments sont utilisés pour soulager la fièvre et les douleurs associées aux maladies hivernales, offrant un réconfort précieux aux patients.

Les corticoïdes administrés par voie orale, notamment la prednisone et la prednisolone : Ces médicaments sont fondamentaux pour le traitement des affections inflammatoires, y comprennent les symptômes respiratoires associés à la grippe et à d’autres infections hivernales.

Les médicaments contre l’asthme, comprenant les corticoïdes et les bronchodilatateurs administrés par voie inhalée, comme le fluticasone et le salbutamol : Les patients asthmatiques maîtrisent ces médicaments pour maintenir leur qualité de vie et prévenir les crises d’asthme surviennent par les infections respiratoires. hivernales.

Mesures préventives pour garantir l’approvisionnement

En cas de tensions sur ces médicaments, l’Agence du médicament pourrait prendre des mesures pour garantir l’approvisionnement. Cela pourrait inclure l’importation de médicaments initialement prévue pour d’autres marchés, l’imposition de quotas, la réorganisation des circuits de distribution, ou encore la fabrication de préparations magistrales. Les laboratoires pharmaceutiques sont tenus de signaler à l’ANSM les risques de ruptures de stock ou les ruptures efficaces de médicaments qu’ils commercialisent en France.

En septembre 2021, un décret a été publié, imposant aux entreprises pharmaceutiques l’obligation de constituer des réserves de médicaments destinés au marché français. Cette mesure vise à renforcer la prévention des ruptures de stock, en particulier pour les MITM. Les MITM sont des médicaments pour lesquels une interruption de traitement peut avoir des conséquences graves sur la santé des patients à court ou moyen terme, voire réduire considérablement leurs chances de guérison.

La France fait face à un défi croissant en ce qui concerne la disponibilité des médicaments essentiels pendant la saison hivernale. Le plan hivernal 2023-2024 de l’ANSM représente une réponse proactive à ce problème, visant à garantir l’approvisionnement en médicaments cruciaux pour faire face aux épidémies de grippe, de bronchite et de Covid-19.

Cette initiative reflète la nécessité de surveiller près de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique, de diversifier les sources d’approvisionnement et de garantir la disponibilité des médicaments essentiels sur le marché français. La santé publique en France dépend de ces efforts pour s’assurer que les patients reçoivent les soins dont ils ont besoin, en particulier pendant les mois d’hiver où les maladies sont les plus prévalentes.

