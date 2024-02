Dans le cœur vivant du deuxième arrondissement de Paris, une nouvelle tendance culinaire fait parler d’elle. C’est au Folie Crabe, une adresse désormais célèbre pour son approche insolite de la dégustation de fruits de mer. Ce concept original, importé des Pays-Bas et inspiré de la culture cajun de la Louisiane, propose une expérience où les couverts traditionnels sont absents, et où les clients sont invités à se plonger littéralement dans leur repas.

Une expérience gastronomique hors du commun

À Folie Crabe, les convives sont accueillis dans un cadre qui défie les conventions. Ici, point de nappes blanches ou de vaisselle raffinée. Le repas est servi directement sur la table, dans un sac plastique transparent contenant un mélange de fruits de mer nageant dans une sauce jaune safran. Les serveurs ajoutent au spectacle en faisant tournoyer le sac avant d’étaler son contenu devant les clients ébahis. Cette présentation spectaculaire est un véritable appel au partage et à la convivialité.

Une protection indispensable

Pour se protéger des éclaboussures inévitables, les clients sont équipés de tabliers et de gants en plastique jetables. Ce choix, bien que controversé en raison des préoccupations environnementales, est essentiel pour apprécier pleinement l’expérience sans se soucier des taches.

Des saveurs et des choix variés

En termes de saveurs, Folie Crabe ne déçoit pas. Le chef, tempérant le piment typique des recettes cajun, propose quatre assaisonnements différents pour satisfaire tous les palais. Le menu offre une diversité impressionnante de fruits de mer, allant de la moule au homard, en passant par les crevettes, palourdes, écrevisses, langoustines, noix de Saint-Jacques, et tourteaux, accompagnés de maïs, de saucisses au poulet, et de pommes de terre.

Une expérience à un prix

L’expérience Folie Crabe a un coût, variant selon la sélection des fruits de mer, avec des prix oscillant entre 54,90 euros pour une ou deux personnes et 218,90 euros pour un groupe de 4 à 6 personnes. Certains fruits de mer de luxe sont proposés en supplément, ce qui peut augmenter considérablement l’addition.

Folie Crabe s’impose comme une véritable révolution dans l’univers de la gastronomie parisienne. Ce restaurant offre une expérience unique et ludique, qui remet en question les normes traditionnelles de la restauration.

Malgré les controverses environnementales, le succès du restaurant et son buzz sur les réseaux sociaux témoignent de l’appétit du public pour des expériences culinaires innovantes et amusantes. Folie Crabe est plus qu’un restaurant, c’est une aventure pour les sens, un lieu où l’on vient non seulement pour manger, mais aussi pour vivre une expérience inédite.

