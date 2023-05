Quelles sont les meilleures alternatives aux sacs en plastique pour faire ses courses ?

Un sac en plastique jetable ou réutilisable de supermarché met environ 400 ans à se dégrader dans la nature. S’il est jeté dans la mer, il sera également de nombreuses espèces mortes, étouffées par ce dernier. Les sacs plastiques sont un fléau pour l’environnement, comme tout ce qui est en plastique et qui est jeté dans la nature. Et aujourd’hui, ces derniers sont encore bien trop utilisés, pour y mettre les fruits et légumes au supermarché pour les sacs plastique classiques, pour faire ses courses ou pour congeler des aliments avec le sac congélation, mais, heureusement, il existe des alternatives plus écolos.

Ne pas jeter son sac plastique de supermarché réutilisable ou le recycler

Parmi les alternatives aux sacs en plastique des supermarchés (pas ceux qui sont à usage unique, interdit en France en 2017, mais ceux qui sont vendus dans le magasin pour transporter les courses), il y a… le même sac plastique du supermarché. Tout simplement. Pourquoi vouloir jeter ce sac alors qu’il est réutilisable presque à l’infini, jusqu’à ce qu’il casse ?

Vous êtes bien trop nombreux à jeter ces poches à la poubelle et même dans la nature. Alors que, le mieux, c’est de les réutiliser pour ses courses, pour stocker des choses, peu importe. Et si ces poches en plastique réutilisables ne peuvent plus servir, sachez que la majorité d’entre elles sont recyclables et donc à mettre dans le bac jaune de tri.

Le tote bag, un indispensable parmi les alternatives aux sacs plastique

Souvent conçu en coton, le tote bag est un petit sac extrêmement pratique pour faire ses courses de manière plus durable. Pour cause, il s’agit d’un sac assez profond dans lequel vous pourrez mettre vos courses du jour sans problème. Facile à porter et disponible en plein de coloris et de motif, le tote bag est un essentiel mode et un indispensable pour éviter le sac plastique.

Le chariot, le sac à dos… Tant de possibilités !

Vous pouvez aussi utiliser un chariot de courses, un gros sac à dos de plusieurs litres, le mieux est de prendre un sac à dos fait pour les randonnées par exemple. Là aussi, vous pourrez transporter vos courses sans aucun soucis sans utiliser de sacs plastiques.

VOIR AUSSI : Tutoriel pour faire un tawashi avec un tee-shirt usagé

Une caisse pour y mettre ses courses dans la voiture

Si vous faites beaucoup de courses ou que vous habitez à la campagne, vous utilisez peut-être une voiture pour aller au supermarché. Dans ce cas, nous vous recommandons d’avoir toujours une caisse bien solide dans le coffre pour y charger vos courses. Ainsi, plus besoin de milliers de sacs, vous mettez vos courses dans un caddie au supermarché, puis vous les déchargez dans la caisse. Chez vous, vous emmenez cette grande caisse à l’intérieur pour ranger vos provisions.

VOIR AUSSI : 10 objets jetables à remplacer par une alternative plus écolo

Les sacs biodégradables comme alternatives aux sacs plastique

Actuellement, il existe aussi la solution des sacs qui semblent en plastique, mais qui sont en fait des alternatives biodégradables. La startup SoluBag propose par exemple un sac fait avec une solution soluble dans l’eau. Le sac se dissout dans les eaux et au contact de la pluie.

VOIR AUSSI : Essentiels de survie : quels objets avoir avec soi en cas d’apocalypse ?

Comment remplacer les sacs plastiques de congélation ?

Et pour des alternatives aux sacs plastique de congélation alors ? C’est simple, vous en avez plein pour remplacer ces sacs jetables. Par exemple : les boites en plastique réutilisables ou les poches congélation lavables.