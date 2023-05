Essentiels de survie : quels objets avoir avec soi en cas d’apocalypse ?

En cas d’apocalypse, mais aussi si vous vous retrouviez perdu en pleine nature, quels sont les objets essentiels à votre survie que vous devriez avoir dans votre sac à dos ? Tout dépend évidemment de l’événement qui vous a mené à cette situation, mais, dans tous les cas, il existe des objets qui peuvent vous contribuer à vous sauver la vie en cas de catastrophe, de pénuries, de guerre, par exemple. Bref, un vrai truc de survivaliste ! PS : on ne va pas parler de produits alimentaires ici, cela fera l’objet d’un autre article sur les produits alimentaires essentiels à la survie.

Tous ces objets peuvent être portés dans un seul et unique grand sac à dos. Choisissez-en-un qui soit étanche si possible (par exemple le modèle 20 litres d’Overboard de couleur jaune).

Objets de survie : un moyen d’allumer un feu

Parmi les objets essentiels à la survie : un objet qui vous permet de faire du feu. L’objet en question doit être résistant, durable et non polluant. Pour cause, en faisant du feu, vous aurez plus de chances de survivre, par exemple en faisant cuire votre nourriture, pour vous chauffer, pour éloigner les éventuels animaux sauvages. Ainsi, c’est une priorité : il vous faut un moyen de faire du feu durable dans votre sac à dos.

Le matériel conseillé : un briquet brûleur, des allumettes étanches, une pierre à feu. Nous conseillons d’en prendre au moins deux différents pour complémenter.

Un réchaud pour faire cuire la nourriture / une plaque de cuisson portable / des contenants

Si vous avez la possibilité d’accéder à du gaz ou à de l’électricité (par exemple avec des panneaux solaires portatifs), prendre un réchaud ou une plaque de cuisson portable peut être un bon compromis. Cela vous évite justement d’allumer un feu.

Nous conseillons surtout de vous trouver des contenants résistants au feu et aux grosses chaleurs, avec couvercle. Cela vous servira énormément pour faire chauffer de l’eau, pour manger, pour faire cuire de la nourriture sur le feu, pour faire la cueillette aussi.

Rendre l’eau potable, transporter de l’eau

Il existe plein de produits sur le marché pour filtrer son eau et pour rendre de l’eau potable aussi. On pense notamment au filtre à eau par gravité avec des cartouches de carbone. Cela marche sans électricité et ce genre de produit vous permet de faire de l’eau potable avec n’importe quelle eau de rivière, de sources, de lac, etc.

Avoir des bidons de plusieurs litres pour transporter l’eau est aussi un bon investissement, de même pour les gourdes en inox.

Un téléphone et une batterie solaire

Dans le cas où vous auriez besoin d’un téléphone, il vaut mieux opter pour un petit téléphone de survie qui soit très résistant (type téléphones à clapet ou à touches). L’idéal serait surtout de trouver un téléphone dont la batterie dure longtemps. Pour la survie, on prend soin d’y mettre une carte sim et des contacts en amont. Pour le charger sans électricité, le mieux est d’investir dans un chargeur portable qui marche à l’énergie solaire.

VOIR AUSSI : Les plantes ressentent-elles la douleur et ont-elles des sentiments ?

Une couverture de survie, un essentiel

La couverture de survie est un véritable essentiel pour dormir au chaud quand il faut froid et au frais quand il fait trop chaud. Elle doit donc absolument se trouver dans votre sac à dos si vous avez besoin de survivre dans la nature.

VOIR AUSSI : Tutoriel pour faire un tawashi avec un tee-shirt usagé

La lampe frontale parmi les objets de survie

La lumière peut aussi vous être très utile. La lampe frontale vous permettra de voir lorsqu’il fait sombre et ce n’est pas à négliger en survie. Idéalement, on la rechargera à la friction ou au solaire (avec une batterie solaire). On peut aussi prendre une lampe de poche, ça marche aussi.

Guides des plantes comestibles, champignons, médicinales, des cartes

Prendre des livres avec soi peut être lourd et encombrant. Du coup, nous vous recommandons de lire des articles ou des guides en amont et de noter sur une feuille que vous plastifierez les plantes et champignons que vous pouvez manger, y compris les plantes médicinales que vous pourriez utiliser contre des blessures, douleurs, etc. Ne notez que les plus utiles. Pour reconnaitre en un coup d’œil la plante, découpez ou imprimez une image de la plante et collez-la sur votre feuille guide.

Nous préconisons aussi de vous munir de cartes de la zone si vous savez où vous êtes et de cartes dédiées aux sources d’eau de la zone. Cela vous sera utile car sans eau, on ne survit pas. Une boussole peut aussi être utile pour vous orienter.

De quoi se faire un abri étanche !

Une bâche étanche, de la ficelle, de la corde, des serflex… Prévoyez des petits objets comme cela qui pourront vous être utiles pour construire un abri de fortune en attendant de trouver un lieu où rester. Un sac de couchage peut également être très utile.

Un nécessaire pour se soigner : une pharmacie portable

Paracétamol, crèmes anti-moustiques, médicaments divers et variés mais qui ont plusieurs actions, plusieurs pansements, une attelle, cela pourrait vous être utile en cas de galère. Ils font partie des objets essentiels à la survie. En gros, l’objectif est de se faire une mini pharmacie.

VOIR AUSSI : Tuto : Comment faire pousser un avocatier avec un noyau d’avocat ?

Un couteau, un couteau-suisse

Le couteau-suisse, un bon couteau pour trancher, ou même une hachette, tout cela peut faire la différence pour votre survie. Cela sert pour la nourriture, pour se défendre, mais aussi pour couper du bois, couper de la corde, créer des choses, un abri.

Un poncho et des habits qui protègent du froid ou du chaud

Prévoir un poncho spécialisé pour éviter d’avoir trop froid ou trop chaud. Des vêtements polaires, des vêtements aérés ou encore des vêtements antidérapants, renforcés, de bonnes chaussures de marche, des semelles en plus, des chaussettes résistantes… Prévoyez des vêtements couvrants, résistants et qui vous protègent contre les différences thermiques.

VOIR AUSSI : All of Us Are Dead : une très bonne série de zombies coréenne sur Netflix

Du papier toilette biodégradable

Pour s’essuyer dans la nature : le papier toilette biodégradable est votre ami. Si vous n’en avez pas, un tissu fera l’affaire, mais, évidemment, cela ne sera pas très écologique.

VOIR AUSSI : To The Lake : avez-vous vu cette série russe apocalyptique sur Netflix ?

Vidéo : Les objets essentiels de survie du célèbre Mike Horn

Le célèbre Mike Horn est un vrai aventurier, spécialiste de la survie. Voici ses objets essentiels à la survie :

Avec tous ces éléments, vous êtes certain de survivre un bon moment en pleine nature et sans le confort actuel de notre société.