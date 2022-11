Les meilleurs ordinateurs portables pour les étudiants

Les ordinateurs portables sont devenus un élément essentiel de la vie universitaire. Ils nous permettent de travailler en déplacement, d’organiser nos notes et nos travaux et, d’une manière générale, de nous simplifier la vie. Mais il y a tellement d’ordinateurs portables différents sur le marché qu’il peut être difficile de savoir lequel vous convient le mieux. Voici une liste des meilleurs ordinateurs portables pour étudiants, qui vous aidera à prendre une décision plus facilement.

Le MacBook Air est parfait pour les étudiants qui ont besoin d’un ordinateur portable léger et portable. Il dispose d’une grande autonomie, ce qui vous permet de l’emmener partout avec vous, et son design élégant lui permet d’être présent dans n’importe quel amphithéâtre ou bibliothèque.

Le Dell XPS 13 est un ordinateur portable polyvalent idéal pour les étudiants. Il est doté d’un processeur puissant, ce qui le rend parfait pour les tâches lourdes comme le montage vidéo ou la conception graphique. Et son écran InfinityEdge vous permet d’avoir une vue parfaite de votre travail, où que vous soyez.

Le Microsoft Surface Pro est un excellent choix pour les étudiants qui ont besoin d’un ordinateur portable polyvalent. Il peut être utilisé comme une tablette, ce qui en fait l’outil idéal pour prendre des notes pendant les cours. Ou, si vous avez besoin d’une machine plus puissante, vous pouvez fixer le clavier en option et l’utiliser comme un ordinateur portable traditionnel.

Le Lenovo ThinkPad X1 Carbon est un ordinateur portable parfait pour les étudiants qui ont besoin d’une machine durable. Il a été conçu pour résister aux rigueurs de la vie universitaire, et sa finition noire mate lui donne un aspect professionnel. L’Acer Aspire E 15 est un ordinateur portable d’un excellent rapport qualité-prix pour les étudiants. Il possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, notamment un grand écran et un clavier de taille normale. De plus, il est très abordable, vous n’aurez donc pas à vous ruiner pour vous en procurer un.

Les meilleurs ordinateurs portables pour les étudiants: Lenovo Thinkpad Edge E540

Le ThinkPad Edge E540 de Lenovo est l’un des meilleurs ordinateurs portables pour les étudiants. C’est une excellente machine pour le codage, avec un puissant processeur Intel Core i5 et 8 Go de RAM. L’ordinateur portable est également équipé d’un lecteur à état solide, ce qui signifie qu’il est rapide et réactif. Le seul inconvénient est l’autonomie de la batterie, mais pour un ordinateur portable aussi abordable, c’est un reproche mineur.

Si vous recherchez un ordinateur portable durable capable de répondre aux exigences de la vie étudiante, le Lenovo ThinkPad Edge E540 est un excellent choix. Son prix est abordable et il possède la puissance et les fonctionnalités dont vous avez besoin pour accomplir votre travail.

Dell Inspiron 15 5000 Series

En matière d’ordinateurs portables, les étudiants ont des besoins très différents. Certains ont besoin de portabilité pour aller en cours, tandis que d’autres ont besoin de puissance pour des projets et des recherches plus poussés. Mais il n’est pas toujours facile de trouver les meilleurs ordinateurs portables pour les étudiants, tant il existe d’options différentes sur le marché.

L’Inspiron 15 5000 de Dell est l’un des meilleurs ordinateurs portables pour les étudiants, et ce pour plusieurs raisons. Il est abordable, tout en offrant toutes les fonctionnalités dont les étudiants ont besoin. L’ordinateur portable dispose d’un écran de 15,6 pouces, ce qui le rend suffisamment grand pour travailler, mais pas au point d’être encombrant à transporter.

L’Inspiron 15 5000 Series est également un excellent choix pour les étudiants qui ont besoin de beaucoup d’espace de stockage. Il dispose d’un disque dur de 1 To, soit deux fois plus que la plupart des ordinateurs portables du marché. Cela signifie que les étudiants peuvent stocker tous leurs projets de classe, leurs devoirs et autres fichiers sans craindre de manquer d’espace.

Une autre caractéristique importante de l’Inspiron 15 5000 Series est son autonomie. L’ordinateur portable peut tenir jusqu’à 7 heures sur une seule charge, ce qui signifie que les étudiants peuvent l’utiliser toute la journée sans avoir à se soucier de manquer d’énergie. Enfin, l’Inspiron 15 5000 Series est livré avec une garantie de 2 ans, ce qui est essentiel pour les étudiants qui sont durs avec leurs ordinateurs portables. Cela signifie que si quelque chose ne va pas avec l’ordinateur, les étudiants peuvent le faire réparer ou le remplacer sans avoir à s’inquiéter du coût.

Tous ces facteurs font de l’Inspiron 15 série 5000 de Dell l’un des meilleurs ordinateurs portables pour les étudiants. Il est abordable, mais possède toutes les fonctionnalités dont les étudiants ont besoin pour réussir à l’école.

Acer Aspire E 15

De nombreux facteurs doivent être pris en compte lors du choix d’un ordinateur portable pour un étudiant et l’Aspire E 15 d’Acer est une excellente option pour de nombreuses raisons. Il est abordable, tout en offrant de nombreuses fonctionnalités qui plaisent aux étudiants. L’Aspire E 15 dispose également d’un grand écran, ce qui est parfait pour les étudiants qui ont besoin de travailler beaucoup sur leur ordinateur portable.

L’une des principales raisons pour lesquelles l’Aspire E 15 d’Acer est un si bon choix pour les étudiants est son prix très abordable. C’est une excellente option pour les étudiants qui ont un budget limité, mais qui ont besoin d’un ordinateur portable doté de nombreuses fonctionnalités. L’Aspire E 15 est également un excellent choix pour les étudiants qui ont besoin d’un grand écran. L’ordinateur portable dispose d’un écran de 15,6 pouces, ce qui est parfait pour les étudiants qui ont besoin de travailler beaucoup sur leur ordinateur.

Une autre raison pour laquelle l’Acer Aspire E 15 est un excellent choix pour les étudiants est qu’il dispose de nombreuses fonctionnalités qui les attirent. L’ordinateur portable dispose d’une webcam intégrée, ce qui est parfait pour les étudiants qui ont besoin de rester en contact avec leurs amis et leur famille. L’Aspire E 15 dispose également d’un microphone intégré, ce qui est parfait pour les étudiants qui ont besoin d’utiliser Skype ou d’autres logiciels de vidéoconférence.

L’Aspire E 15 d’Acer est un excellent choix pour les étudiants pour de nombreuses raisons. Il est abordable, tout en offrant de nombreuses fonctionnalités qui plaisent aux étudiants. L’Aspire E 15 possède également un grand écran, ce qui est parfait pour les étudiants qui ont besoin de travailler beaucoup sur leur ordinateur portable.

HP Pavilion 15

En tant qu’étudiant, vous avez besoin d’un ordinateur portable capable de tout gérer, de la recherche en ligne au visionnage de cours et à la rédaction de documents. Nous avons rassemblé les meilleurs ordinateurs portables pour étudiants, afin que vous puissiez trouver celui qui convient parfaitement à vos besoins et à votre budget. Le HP Pavilion 15 est notre meilleur choix pour le meilleur ordinateur portable pour étudiants. C’est un ordinateur portable polyvalent qui peut répondre à tous vos besoins, que vous fassiez des recherches en ligne, rédigiez des articles ou regardiez des conférences.

Le Pavilion 15 est doté d’un grand écran de 15,6 pouces, vous n’aurez donc aucun mal à voir votre travail. Il dispose également d’un clavier de taille normale, ce qui vous permet de taper confortablement pendant de longues périodes. Le HP Pavilion 15 est également un excellent choix pour les étudiants qui ont besoin d’un ordinateur portable pour leurs cours en ligne, car il est équipé d’une webcam et d’un microphone intégrés pour les vidéoconférences.

Si vous recherchez un ordinateur portable spécialement conçu pour les cours en ligne, l’Acer Aspire E 15 est un excellent choix. Il dispose d’un grand écran de 15,6 pouces, ce qui vous permet de voir clairement vos cours et vos supports de cours. L’Acer Aspire E 15 dispose également d’une webcam et d’un microphone intégrés, ce qui vous permet de participer à des discussions en ligne et à des vidéoconférences. Et si vous vous inquiétez de l’autonomie de votre ordinateur portable pendant les longs cours, l’Acer Aspire E 15 vous couvre avec jusqu’à 12 heures d’autonomie.

Si vous avez besoin d’un ordinateur portable léger et facile à transporter, le Lenovo IdeaPad S145 est un excellent choix. Il ne pèse que 3,3 livres, et ne vous pèsera donc pas lorsque vous vous rendrez en classe et en reviendrez. Le Lenovo IdeaPad S145 dispose également d’une longue autonomie, ce qui vous permet de l’utiliser toute la journée sans avoir à vous soucier de trouver une prise. Et si vous devez écrire ou coder pour vos cours, l’IdeaPad S145 est doté d’un clavier rétroéclairé qui vous permet de travailler dans toutes les conditions d’éclairage. Assurez-vous de faire vos recherches et de lire les critiques pour trouver le meilleur ordinateur portable pour vos besoins spécifiques et votre budget.

ASUS ZENBOOK UX305UA

L’Asus ZenBook UX305UA est l’un des meilleurs ordinateurs portables pour les étudiants. Il est très durable, a une longue autonomie et est très léger, ce qui le rend parfait pour les étudiants qui sont toujours en déplacement. En outre, il est livré avec un abonnement gratuit d’un an à Microsoft Office 365, ce qui est un avantage considérable pour les étudiants qui ont besoin d’utiliser la suite de productivité pour leurs travaux scolaires. Il s’agit de l’un des ordinateurs portables les plus abordables du marché qui offre néanmoins un ensemble de fonctionnalités et de performances exceptionnelles.

Pour les étudiants qui ont besoin d’emmener leur ordinateur en classe ou à la bibliothèque, l’UX305UA est un excellent choix en raison de sa légèreté et de sa finesse. Il est équipé d’un écran Full HD, d’un processeur Intel Core i5, de 8 Go de RAM et d’un disque dur de 256 Go. Ces spécifications sont plus que suffisantes pour la plupart des étudiants qui utiliseront l’ordinateur portable pour le traitement de texte, la navigation sur le Web et le visionnage de vidéos.

Le seul inconvénient du Asus ZenBook UX305UA est qu’il n’est pas livré avec une carte graphique dédiée. Cela signifie qu’il n’est pas adapté aux jeux ou à d’autres tâches gourmandes en ressources graphiques. Cependant, pour les étudiants qui ont juste besoin d’un ordinateur portable pour un usage général, l’UX305UA est une excellente option.