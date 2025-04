Si tu gères un site web, tu veux qu’on te trouve. Si tu veux qu’on te trouve, tu dois plaire à Google. Et pour plaire à Google ? Tu dois être crédible. Solide. Autoritaire. Oui, dans le bon sens du terme. Bienvenue dans le monde du score d’autorité, un chiffre-clé qui peut booster (ou ruiner) ta visibilité.

Le score d’autorité, c’est quoi exactement ?

Le score d’autorité (ou Authority Score, selon l’outil que tu utilises) est une note de 0 à 100 qui mesure la fiabilité, la crédibilité et l’influence globale de ton site web.

Il est basé sur plusieurs critères techniques et SEO, dont par exemple : La qualité et la quantité des backlinks (liens entrants), mais aussi la santé du site (vitesse, erreurs, mobile-friendly…), le trafic organique estimé, et la réputation globale dans ton secteur.

👉 Ce n’est pas Google qui te donne ce score, mais des outils comme Semrush, Ahrefs, Moz, ou Majestic. Chacun a sa sauce secrète, mais l’idée reste la même : évaluer la « puissance SEO » de ton site.

Pourquoi c’est important ? Parce que Google te regarde

Google ne te dit jamais officiellement « ton score est de 43, tu mérites la page 1 ». Mais ce score reflète assez fidèlement comment les moteurs de recherche perçoivent ton site.

Avoir un bon score est très stratégique pour ton trafic et ton référencement.

Pourquoi ? Premièrement parce que c’est un indicateur de confiance. Un bon score, c’est un site considéré comme fiable. Pour les visiteurs, mais surtout pour les autres sites qui envisagent de te linker. Tu veux des backlinks ? Montre patte blanche avec un bon Authority Score.

Le score impacte aussi ton référencement. Donc, un site avec un bon score a plus de chances de ranker dans les premiers résultats Google. C’est logique : Google aime les sites populaires, fiables et bien construits. Le score traduit ça en chiffres.

En plus, ton score te rend attractif pour les partenariats. Un bon score attire les sponsors, les collaborateurs, les médias. Si ton site a un score d’autorité élevé, tu dégages de la légitimité. Tu pèses dans le game. Par exemple, quand tu dois vendre des liens, ton score peut être important pour avoir des clients.

Enfin, le score t’aide à espionner la concurrence Comparer ton score à celui de tes rivaux te donne une idée claire de ta position dans la jungle numérique. T’es le roi de la savane ou juste un petit suricate sympa ?

À quoi ressemble un « bon » score en 2025 ?

0 à 20 : Tu débutes ou ton site est un peu paumé dans la brume du web.

20 à 30 : Tu as des fondations, mais encore peu de poids réel.

30 à 60 : Tu es un joueur crédible, souvent bien positionné.

60 à 80 : Ton site est respecté, souvent cité, et bien référencé.

80 ou plus : Tu es un mastodonte. Une référence. Le Wikipédia de ton domaine.

Exemples : Le site du Monde ou de L’Obs aura un score de plus de 85. Un petit blog de tricot lancé il y a 2 semaines ? Probablement 5 ou 10.

Comment l’améliorer concrètement ?

Obtiens des backlinks de qualité : Un lien depuis un site crédible = un vote de confiance. Privilégie les contenus invités, les partenariats, et les publications citées.

Un lien depuis un site crédible = un vote de confiance. Privilégie les contenus invités, les partenariats, et les publications citées. Optimise ta technique : Un site lent ou bourré d’erreurs, c’est la mort. Audit SEO obligatoire.

Un site lent ou bourré d’erreurs, c’est la mort. Audit SEO obligatoire. Crée du contenu béton : Plus tu es utile, plus tu es partagé. Google adore.

Plus tu es utile, plus tu es partagé. Google adore. Soigne ton maillage interne : Aide Google à naviguer et comprendre ton site.

Aide Google à naviguer et comprendre ton site. Évite les backlinks toxiques : Nettoie les liens spam et les liens morts, ainsi que les liens vers des sites peu autoritaires.

Le score d’autorité, c’est le baromètre SEO de ton site. Il n’a pas d’impact direct sur le classement Google, mais il synthétise les signaux clés qui eux, influencent ton positionnement. Un bon score, c’est un site en bonne santé, bien linké, respecté.

