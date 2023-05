Pollution numérique : Quel est l’empreinte carbone d’un ordinateur ?

L’empreinte carbone représente la quantité de gaz à effet de serre d’un élément, d’une personne ou d’un événement. Il s’agit d’une sorte d’unité de grandeur qui permet de dire si oui ou non cette chose est polluante. Aujourd’hui, 94 % des foyers dans le monde possèdent un ordinateur. Il serait donc intéressant de savoir quelle est l’empreinte carbone d’un ordinateur familial. Un PC pollue-t-il ? Voici ce que révèlent les études les plus récentes.

Quelle est l’empreinte carbone d’un ordinateur ?

Combien de kilos de dioxyde de carbone sont rejetés dans l’atmosphère lorsqu’on fabrique, achète et utilise un ordinateur ? De sa naissance à sa fin de vie, quelle est l’empreinte carbone d’un ordinateur de bureau ou d’un PC portable ?

Même s’il est assez difficile d’estimer l’empreinte carbone d’un ordinateur, plusieurs études semblent montrer que nos PC ont un vrai impact sur la pollution environnementale. Évidemment, le taux de CO2 éjecté dans l’univers dépend des composants, des méthodes d’assemblage, mais aussi des modes de transport.

En moyenne, la fabrication d’un seul ordinateur émettrait entre 300 kg et 1 tonne de CO2.

À l’utilisation et jusqu’à la fin de vie du PC, un ordinateur aurait une empreinte carbone comprise entre 7 kg de CO2 rejeté et 75 kg par an d’utilisation.

En moyenne, un ordinateur est utilisé pendant 5 ans. Ce peut être moins si vous voulez l’ordinateur dernier cri ou plus si vous êtes économe. Dans ce cadre, on estime qu’un seul ordinateur rejette 335 kg de CO2 au minimum et 1,375 tonne de CO2.

Sachant qu’en moyenne, cela se situe davantage aux alentours des 900 kg à 1 tonne de CO2 pour les ordinateurs actuels et leurs compositions. Majoritairement fabriqués en Chine, les ordinateurs d’aujourd’hui coûtent plus cher à l’environnement à cause du transport. À titre de comparaison, une voiture essence a une empreinte carbone moyenne de 2,9 tonnes de CO2, uniquement à l’utilisation, sans compter la fabrication.

VOIR AUSSI : Comment baisser la température du processeur d’un PC ?

Peut-on parler de pollution numérique en utilisant un PC ?

Oui, nous pouvons parler de pollution numérique et de pollution atmosphérique quand on utilise un ordinateur. Surtout lorsqu’on a une utilisation de plusieurs heures par jour de son PC. La pollution numérique désigne toutes les pollutions liées au secteur du numérique, du dématérialisé, de l’informatique.

Avec environ 1 tonne d’émission de gaz à effet de serre, un ordinateur a une empreinte carbone très forte. Moindre par rapport à la voiture certes, mais il s’agit quand même d’un appareil à ne pas sous-estimer. Nous le rappelons, mais 94 % des ménages possèdent un ordinateur. Il y a plus de personnes qui possèdent un PC plutôt qu’une voiture.

VOIR AUSSI : Imprimante avec toner ou cartouche d’encre ? Différences, avantages et inconvénients

Comment réduire l’empreinte carbone de son ordinateur ?

Bien sûr, l’idée n’est pas de ne plus utiliser d’ordinateur. Mais, pour éviter une trop grosse empreinte carbone, il vaut mieux avoir les bons gestes.

Cela commence par l’achat du PC. Malheureusement, vous ne pourrez pas vraiment contrôler cet aspect, sauf si vous vous assurez d’une fabrication locale, d’un assemblage local ou encore d’un transport amoindri (en circuit le plus court possible). Mais, en majorité, les ordinateurs possèdent des composants fabriqués dans d’autres pays, c’est comme cela.

Par contre, vous pouvez veiller à garder un ordinateur le plus longtemps possible pour éviter d’en acheter un tous les 5 ans justement. Réduire les achats des ordinateurs peut éventuellement mener à la réduction de la production des ordinateurs.

Pour cela, il faut entretenir sa machine en la nettoyant et en la soufflant de temps en temps, changer les pièces et faire réparer plutôt que de changer de PC, par exemple. Éviter de le laisser allumer et en veille tout le temps, de le laisser brancher H24. Cela évitera d’user l’ordinateur et ses connectiques quand vous ne l’utilisez pas. Allonger la vie de vos équipements informatiques est une priorité !

Vous pouvez aussi : acheter des produits d’occasion, éviter les objets connectés au PC, éteindre votre box internet la nuit, éviter d’acheter un écran de PC trop énergivore, triez vos mails régulièrement, n’ayez pas trop de fenêtres ouvertes en même temps, débranchez l’ordinateur quand vous ne l’utilisez pas.

Sources :

Empreinte carbone de la voiture : https://climate.selectra.com/fr/empreinte-carbone/voiture#:~:text=Les%20voitures%20%C3%A0%20essence%20ont,en%20moyenne%200.200%20kgCO2e%2Fkm.

https://climate.selectra.com/fr/empreinte-carbone/voiture#:~:text=Les%20voitures%20%C3%A0%20essence%20ont,en%20moyenne%200.200%20kgCO2e%2Fkm. L’empreinte carbone d’un ordinateur : https://www.greenit.fr/2011/02/10/quelle-est-l-empreinte-carbone-d-un-ordinateur/

https://www.greenit.fr/2011/02/10/quelle-est-l-empreinte-carbone-d-un-ordinateur/ Empreinte carbone PC : https://blog.provectio.fr/empreinte-carborne-ordinateur

https://blog.provectio.fr/empreinte-carborne-ordinateur Qu’est-ce que la pollution numérique : https://www.greenpeace.fr/la-pollution-numerique/