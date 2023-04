Si votre PC est un corps humain, le processeur (ou CPU) est son cerveau. Il s’agit de la pièce maîtresse de votre ordinateur, il est donc essentiel qu’elle marche parfaitement. Mais, vu qu’il fait tourner toutes les applications sur votre système Windows, il peut être sujet à des montées de températures.

Au fur et à mesure que les ordinateurs sont devenus plus puissants et plus performants, leurs composants internes génèrent également plus de chaleur. Cela peut entraîner un ralentissement de l’ordinateur, des pannes et, à long terme, la mort des composants. Pour éviter ces désagréments, vous devez toujours baisser la température du processeur de votre PC. Et dans cet article, nous vous proposons quelques conseils pour y procéder.

1. Nettoyer la poussière dans votre unité centrale

En nettoyant l’intérieur de votre PC, vous pouvez baisser la température de votre processeur. Au fil du temps, les ventilateurs dans votre unité centrale amassent de la poussière, et trop de poussière peut obstruer les ailettes du dissipateur thermique.

Pour nettoyer facilement l’intérieur de votre PC, débranchez l’alimentation et munissez-vous d’un gant isolant. Comme cela, vous éviterez les décharges électriques sur les composants. Utilisez de l’air comprimé, puis soufflez à une distance de 10 centimètres. Commencez par éliminer les amas de poussière des pales des ventilateurs, puis, attaquez au bloc d’alimentation, de la carte-mère et de tous les autres composants. Enfin, pour les endroits difficiles à atteindre, utilisez un coton-tige trempé dans de l’alcool isopropylique.

Attention : ne rallumez pas votre PC s’il reste encore de l’humidité !

2. Remplacer la pâte thermique

La pâte thermique est un composant essentiel qui aide à transférer la chaleur du processeur au dissipateur thermique. Avec le temps, la pâte thermique peut s’assécher, se fissurer ou se dégrader, ce qui entraîne une baisse des performances et le. SI vous voulez baisser la température de votre processeur, prenez le temps de vérifier la pâte thermique et remplacez-la si nécessaire.

Pour ce faire, retirez soigneusement le processeur en enlevant toutes les vis qui le serrent. Nettoyez doucement les résidus de la pâte thermique sur la carte-mère ainsi que sur le CPU. Puis, appliquez une fine couche de pâte thermique sur le récepteur de la carte-mère et reposez le processeur. Pensez à prendre une pâte thermique d’excellente qualité pour baisser efficacement la température du processeur. Comme ça, vous n’aurez pas à la remplacer chaque mois !

Assurez-vous également que le processeur est parfaitement aligné sur les points de montage quand vous allez le remettre sur la carte-mère.

Une fois la pâte thermique remplacée, serrez le tout à l’aide des vis ou via les languettes.

3. Investissez dans un bon refroidisseur de processeur

Une des premières choses à faire, et la plus évidente, est de vérifier le système de refroidissement de votre ordinateur. Si la température de votre processeur ne cesse d’augmenter, il est probable que votre système de refroidissement ne fonctionne plus correctement. Assurez-vous que tous les ventilateurs tournent correctement et qu’aucune poussière ou débris ne bloque le flux d’air. Si nécessaire, nettoyez les ventilateurs et vérifiez s’il y a des pièces endommagées ou cassées.

Un refroidisseur sert à garder la température de votre processeur au frais. Pour ce faire, il évacue la chaleur du CPU à travers les ailettes du dissipateur et le ventilateur. Il existe deux sorties de refroidisseur : le refroidisseur par air (air cooling) et le refroidisseur liquide (watercooling).

Le refroidissement par air est équipé d’un ventilateur en guise de dissipateur thermique. Il est fixé au processeur via la pâte thermique. En tournant, le ventilateur dissipe la chaleur du CPU. Et lorsque le processeur est de plus en plus convoité, il tourne plus fort. Quant aux refroidisseurs liquide, ils se fixent sur le CPU à l’aide de petites gaines. Puis, ils envoient du liquide de refroidissement à travers des tubes et des radiateurs pour refroidir le processeur. Les refroidisseurs liquide sont plus chers que les refroidisseurs par air, mais ses performances sont bien meilleures.

Il existe deux sorties de refroidisseur : le refroidisseur par air (air cooling) et le refroidisseur liquide (watercooling).

À vous de trouver le bon choix par rapport à votre budget !

VOIR AUSSI : Windows 10 : comment limiter l’utilisation du processeur (CPU) d’une application ?

4. Ajustez la vitesse des ventilateurs

La plupart des récents ordinateurs embarquent des contrôleurs de ventilateur, afin de pouvoir baisser la température du processeur selon le niveau de chaleur dans la pièce où il se trouve. Si le vôtre en est équipé, vous pouvez ajuster la vitesse du ventilateur pour aider à refroidir l’unité centrale. En augmentant la vitesse du ventilateur, vous augmentez le flux d’air, ce qui permet de dissiper la chaleur plus rapidement. Cependant, cela peut également augmenter le niveau de bruit : il faut donc trouver le parfait équilibre entre fonctionnalité et confort auditif.

5. Réduisez la charge du processeur

Quand vous vous exécutez plusieurs applications ou jouez à des jeux vidéo gourmands en ressources, votre processeur monte rapidement en température. Ceci s’explique par la charge importante assignée aux cœurs du CPU, selon l’application lancée.

Pour réduire la température de votre processeur, essayez de réduire sa charge en fermant les applications inutiles. Vous pouvez également réduire les paramètres graphiques de vos jeux.

VOIR AUSSI : Comment optimiser mon PC pour les jeux vidéo ?

6. Surveillez la température du processeur

Si vous avez appliqué toutes les méthodes ci-dessus, mais que votre CPU surchauffe à nouveau, nous vous conseillons de surveiller régulièrement sa température. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des applications tierces conçues à cet effet. Parmi les plus célèbres, il y a Core Temp et HWMonitor.

Vous pouvez les télécharger gratuitement depuis leurs sites Web officiels et les installer en toute sécurité sur votre ordinateur. Pour vous aider à les utiliser, nous vous invitons à consulter la vidéo ci-dessous :

Pour conclure…

Avoir un processeur en constante surchauffe peut être un problème grave pour votre ordinateur. Cela peut entraîner une baisse des performances, des pannes, voire des dommages permanents à votre processeur. En suivant les étapes décrites ci-dessus, vous pouvez baisser efficacement la température de votre processeur et éviter les problèmes de surchauffe à l’avenir.

En résumé, n’oubliez pas de vérifier votre système de refroidissement, d’ajuster la vitesse du ventilateur, et d’utiliser un refroidisseur de processeur dédié si nécessaire. Côté software, réduisez la charge du processeur et surveillez régulièrement sa température à l’aide d’une application prévue à cet effet.