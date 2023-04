Quand vous ouvrez un dossier ou exécutez une explication sur votre PC, ces derniers consomment un peu des ressources de votre processeur. Et si votre CPU n’est pas aussi performant, vous risquez de ralentir considérablement votre système. Pire : vous pourrez même subir le BSOD (Blue Screen Of Death) ! Alors, comment éviter ce désagrément ?

Nous avons la solution : limiter l’utilisation du processeur. Comme cela, vous aurez un PC beaucoup plus fluide et sans pannes du système. Découvrez donc dans cet article comment faire pour limiter l’utilisation du processeur sur une application

Méthode 1 : modifier la priorité d’un processus Windows

Quand vous exécutez une application, elle devient ce qu’on appelle un « processus ». Afin de limiter l’utilisation du processeur (CPU) de cette application, vous devez modifier sa priorité à l’aide du Gestionnaire des tâches. Nous vous recommandons d’attribuer une priorité inférieure à une application qui consomme beaucoup de ressources CPU par rapport aux autres.

Voici comment faire :

Faites un clic droit avec votre souris sur la barre des tâches de votre PC, puis sélectionnez « Gestionnaire des tâches ».

Une fois dans l’application, rendez-vous dans l’onglet Détails. Vous y verrez afficher la liste détaillée de tous les processus et de leurs statistiques respectives. Pour vous faciliter la tâche, Windows les classe par ordre alphabétique automatiquement.

Recherchez le processus à modifier dans la liste, faites un clic droit dessus et passez le curseur sur Définir la priorité.

Dans le sous-menu de la définition de la priorité, sélectionnez Inférieure à la normale ou Basse.

Et voilà ! Pour limiter l’utilisation du processeur de plus d’une application, il vous suffit de répéter l’opération ci-dessous. Attention : vous ne pouvez pas modifier la priorité des processus système de Windows. Cette vidéo vous aidera à vous diriger lors de la manipulation.

Méthode 2 : définir l’affinité du processeur

Actuellement, presque tous les récents processeurs s’équipent de plusieurs cœurs. Ceci afin de pouvoir exécuter plusieurs processus en arrière-plan. À l’aide de Windows, chaque cœur du processeur est attribué automatiquement à un processus. Cette association de cœurs à une application s’appelle l’affinité du processeur, et vous pouvez la modifier. De ce fait, si une application consomme trop de ressources sur votre processeur, vous pouvez limiter son accès à un nombre réduit de cœurs.

Pour ce faire, suivez les procédés ci-dessous :

Faites un clic droit sur la barre des tâches et sélectionnez Gestionnaire des tâches. Vous pouvez également appuyer sur le raccourci clavier Ctrl + Maj + Échap pour ouvrir l’application.

Allez dans l’onglet Détails et recherchez le processus à restreindre parmi la liste détaillée.

Une fois que vous l’avez trouvé, cliquez dessus avec le bouton droit de votre souris et sélectionnez Définir l’affinité.

Une nouvelle fenêtre s’affichera alors sur votre écran. Rendez-vous dessus et sélectionnez manuellement les cœurs sur lesquels le processus aura accès plus tard. Pour ce faire, cochez sur la case correspondante au cœur et cliquez sur OK.

Comme avec la modification de la priorité, vous ne pouvez pas modifier l’affinité du processeur pour les processus Windows. La méthode pour modifier cette affinité est le même que dans cette vidéo.

Méthode 3 : limiter l’utilisation du processeur dans les options d’alimentation Windows

Si vous avez un ordinateur portable, vous devez réviser les options d’alimentation afin de limiter l’utilisation maximale du processeur. Windows met cette utilisation à 100 % par défaut, mais vous pouvez la réduire à votre guise. Vous pouvez ainsi réduire la chaleur et le stress subis par votre processeur.

Voici comment procéder :

Dans le menu Démarrer, tapez Panneau de configuration. Cliquez dessus quand l’application apparaît dans les résultats de recherche.

Cliquez sur Système et sécurité

Dans le volet droit du menu, cliquez sur Options d’alimentation.

Choisissez le plan d’alimentation Haute performance, puis cliquez sur Modifier les paramètres du mode juste à côté.

Cliquez sur Modifier les paramètres d’alimentation avancés pour ouvrir une nouvelle fenêtre de personnalisation.

Dans cette nouvelle fenêtre, défiler vers le bas et développez l’option Gestion de l’alimentation du processeur.

Maintenant, double-cliquez sur l’option État maximal du processeur.

Modifiez l’état maximal du processeur sur batterie et sur secteur en cliquant sur le pourcentage. Puis, tapez le pourcentage idéal. Nous vous recommandons de le situer entre 80 % et 85 %, pour optimiser le processeur.

En addition, pensez à vérifier la température votre processeur afin que Windows fonctionne correctement. C’est très important ! Découvrez ici comment accéder à la modification avancée de l’alimentation.

Méthode 4 : utiliser une application de limitation de l’utilisation du processeur

C’est la meilleure façon de limiter l’utilisation du processeur d’une application sur Windows. Parmi celles proposées sur internet, l’une des plus fiables est Process Tamer. De plus, elle est très légère et facile à télécharger. Elle ne risque pas de consommer des ressources supplémentaires une fois installée sur votre système d’exploitation !

Process Tamer est également disponible en version portable 64 bits, utilisable sans problème sous Windows 10 et 11.

Voici comment utiliser l’application :

Commencez par télécharger Process Tamer via le site web uptodown. Une fois le téléchargement terminé, installez l’application sur votre PC.

À la fin de l’installation, lancez Process Tamer en double-cliquant sur son icône. Ne vous inquiétez pas si aucune fenêtre ne s’affiche sur votre écran : l’application s’exécute en arrière-plan.

Pour afficher la fenêtre de l’application, cliquez sur Afficher les icônes cachées dans la barre des tâches, puis sur celle de Process Tamer.

Maintenant, il est temps d’ajouter une application et définir les règles. Pour ce faire, cliquez sur l’onglet Configuration. Puis, faites un clic droit sur la case vide en bas de la fenêtre et sélectionnez Add rule (Ajouter une règle).

Recherchez l’application à limiter et double-cliquez dessus pour l’ouvrir.

Une fois que l’application s’affiche dans la fenêtre de Process Tamer, déroulez le menu sous Explicit rule. Il vous servira à choisir l’action à appliquer sur ladite application, afin de limiter son utilisation du processeur. Dans le cas où elle utilise beaucoup trop de ressources du processeur, sélectionnez Force Low ou Force Below Normal.

Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le bouton OK en bas de la fenêtre pour confirmer l’opération.

Et voilà, le tour est joué !

Vous pouvez bien sûr refaire l’opération ci-dessus si vous voulez limiter l’utilisation du processeur sur plusieurs applications. En revanche, vous devez les sélectionner une à une. Afin de vous aider, voici une vidéo qui montre les principales fonctionnalités de Process Tamer.