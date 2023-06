Lorsqu’il s’agit de choisir un ordinateur portable, Apple est souvent en tête de liste pour de nombreux utilisateurs. La gamme MacBook offre des performances élevées, une qualité de construction exceptionnelle et un écosystème logiciel intégré. Parmi les options disponibles, le MacBook Air et le MacBook Pro figurent parmi les deux choix populaires.

Alors, lequel de ces deux ordinateurs portables Apple convient le mieux à vos besoins ? Examiner en détail les caractéristiques, les performances et les cas d’utilisation de chaque modèle.

Le MacBook Air pour sa portabilité et sa légèreté

Le MacBook Air est souvent considéré comme l’option la plus abordable de la gamme MacBook. Il est doté d’un design mince et léger, ce qui en fait un choix idéal pour les étudiants ou les personnes en déplacement fréquent. Avec son écran de 13 pouces, cet ordinateur de gamme offre une résolution de 2560 x 1600 pixels. Selon le modèle, vous bénéficierez de l’excellent écran retina ou liquid retina.

Vous disposerez ainsi d’images claires et nettes. Il est embarque également un processeur Apple M1. Ce dernier offre des performances rapides et une efficacité énergétique exceptionnelle. Le MacBook Air dispose d’une autonomie de batterie impressionnante. Vous aurez l’occasion de travailler dessus pendant 15 heures.

Le MacBook Pro pour ses performances et sa puissance

D’un autre côté, les professionnels et les utilisateurs ayant des besoins plus exigeants ont une tendance à préférer le MacBook Pro. Il est disponible en deux tailles d’écran : 13 pouces et 16 pouces. Le modèle Pro offre une résolution d’écran supérieure à celle du MacBook Air. Vous aurez en effet des options allant jusqu’à 3072 x 1920 pixels. Comme pour l’autre laptop, la version Pro propose également les dernières innovations d’Apple en matière d’écran. L’ordinateur de 13 pouces embarque une dalle retina, et les deux autres le liquid retina XDR.

Ce joyau de la technologie embarque le puissant processeur Apple M2. Il peut être amélioré pour inclure jusqu’à 12 cœurs de CPU avec la puce M2 Pro et M2 Max. Vous pouvez configurer ce laptop jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée (partagée entre le CPU et le GPU) avec le MacBook Pro de 16 pouces. En termes de performances brutes, le MacBook Pro dépasse le MacBook Air. Cela en fait un choix plus adapté pour les tâches gourmandes en ressources, telles que le montage vidéo, le rendu 3D ou le développement de logiciels.

Quelles sont les différences constatées entre ces deux modèles ?

Les performances à l’avantage du MacBook Pro

L’une des principales différences entre le MacBook Air et le MacBook Pro réside dans le système de refroidissement. Le second profite d’un système de refroidissement plus avancé. Cela lui permet de maintenir des performances élevées pendant de plus longues périodes. Cela signifie également que si vous effectuez régulièrement des tâches intensives, le MacBook Pro est un meilleur choix. Il vous évite les situations de surchauffe et des baisses de performances.

Un autre aspect à considérer : la connectivité. Le MacBook Pro offre plus de ports que son homologue. Alors que le MacBook Air s’équipe de deux ports Thunderbolt/USB 4, la variante Pro propose jusqu’à quatre ports Thunderbolt/USB 4. Ce dernier point vous permet de connecter plusieurs périphériques simultanément sans avoir besoin d’un adaptateur supplémentaire.

En ce qui concerne le stockage, les deux modèles offrent des options allant jusqu’à 2 To de capacité. Il convient cependant de noter que le MacBook Air utilise un stockage SSD plus lent que le MacBook Pro. Il va sans dire que ce fait peut entraîner des performances légèrement inférieures en termes de vitesse de lecture/écriture des données.

Quant au clavier, les deux modèles ont reçu les mis à jour avec le clavier Magic Keyboard. Le MacBook Pro bénéficie toutefois de la Touch Bar. C’est une barre OLED interactive située au-dessus du clavier. Elle offre des fonctionnalités contextuelles et personnalisables pour différentes applications.

La question du prix

Enfin, le prix est également un facteur important à prendre en compte. Le MacBook Air est généralement moins cher que le MacBook Pro. Il se révèle être un choix plus abordable pour les utilisateurs ayant un budget plus restreint. Si vous avez toutefois besoin de performances supérieures et de fonctionnalités avancées, la variante Pro pourrait être un investissement plus judicieux à long terme.

Pour comparer les prix, vous pouvez par exemple regarder une sélection des meilleures offres Apple sur Cdiscount.com. Ce choix va finalement dépendre de différents facteurs, comme cette vidéo l’indique.

Les avis des consommateurs

Il s’avère intéressant de connaître le retour des consommateurs concernant ces deux produits d’Apple.

Les retours sur le MacBook Air

Les avis des consommateurs sur le MacBook Air sont généralement positifs. En premier lieu, c’est sa légèreté et sa facilité de transport qui séduisent le plus. D’après les retours, son design fin et léger en fait un compagnon de voyage idéal, facile à glisser dans un sac à dos ou un sac de voyage. La durée de vie de la batterie de cet ordinateur portable est aussi fréquemment saluée.

Grâce à son CPU écoénergétique, il offre une autonomie de batterie impressionnante. Les nomades et les personnes qui sortent souvent apprécient le fait qu’ils peuvent l’utiliser pendant de longues heures sans avoir à le recharger fréquemment. Les utilisateurs considèrent également le MacBook Air comme un choix abordable compte tenu de ses performances et de sa qualité de construction.

Il offre une expérience utilisateur solide sans nécessiter un investissement aussi important que le MacBook Pro. Bien que le MacBook Air ne soit pas aussi puissant que la variante Pro, de nombreuses personnes apprécient ses performances pour une utilisation quotidienne. Il est suffisamment rapide et fluide pour la navigation sur Internet, le travail bureautique, la lecture de médias et les tâches courantes. Idéal pour combiner travail et divertissement.

Comme tous les ordinateurs portables d’Apple, le MacBook Air est apprécié pour sa qualité de construction solide et son design reconnaissable entre mille. Les utilisateurs adorent la finition en aluminium et la sensation de robustesse qu’il procure.

Il est cependant important de noter que certaines critiques du MacBook Air concernent ses performances graphiques limitées. Si vous êtes un réel « gamer » ou un monteur vidéo, il est nécessaire de se tourner vers une machine plus adaptée. De plus, certains utilisateurs ont exprimé le souhait de disposer de davantage de ports de connectivité sur l’ordinateur portable. Découvrez le test de la dernière version de l’ordinateur portable d’Apple.

Les retours sur le MacBook Pro

Les utilisateurs du MacBook Pro sont impressionnés par ses performances rapides et puissantes. Grâce à son puce et à ses configurations exceptionnelles, la version Pro de cet ordinateur est capable de gérer des tâches exigeantes. Il n’est donc pas étonnant que cette option soit prisée par plusieurs professionnels, à savoir :

Les professionnels de la création : les graphistes, les designers, les architectes et les professionnels du multimédia ;

Les développeurs de logiciels et programmeurs ;

Les professionnels de l’édition vidéo et de l’audio ;

Les consultants et professionnels en déplacement : ils peuvent bénéficier des performances tout en conservant la portabilité d’un ordinateur portable ;

Les professionnels de la photographie.

L’écran du MacBook Pro est, en outre, salué pour sa qualité d’affichage supérieure. Les utilisateurs bénéficient en effet d’images nettes, de couleurs vives et de détails précis. Le fait que cet ordinateur peut être utilisé très longtemps représente aussi un point fort. Cela en fait un choix idéal pour les professionnels mentionné ci-dessus. Les propriétaires de MacBook Pro soulignent sa solidité et sa résistance. « Aucune peur de le transporter partout » comme ils le disent si bien. Cet ordinateur fait partie des plus fiables et des plus robustes sur le marché.

Cette machine a aussi quelques inconvénients. Votre compte bancaire peut le ressentir d’ailleurs. Les utilisateurs mentionnent que le MacBook Pro est assez cher. Cependant, au regard de ses performances supérieures et de ses fonctionnalités avancées, le prix est justifié. Certaines personnes considèrent également qu’il est légèrement plus lourd et moins portable.

Découvrez le test et avis dans cette vidéo :

Des avis positifs pour les MacBook Pro et Air

En fin de compte, les avis des consommateurs sur le MacBook Air sont globalement positifs, en particulier pour les utilisateurs à la recherche d’un ordinateur portable léger et polyvalent pour une utilisation quotidienne. Ces retours valent aussi sur le MacBook Pro. Ils sont également très positifs. Si vous êtes un professionnel ayant des besoins intensifs en ressources, celui-ci pourrait bien vous convenir.

En résumé, le choix entre le MacBook Air et Pro dépend de vos besoins spécifiques. Si vous recherchez un ordinateur portable léger, avec une excellente autonomie de batterie et un prix abordable, il est une option solide.

D’un autre côté, si vous avez besoin de performances élevées pour des tâches exigeantes, une meilleure résolution d’écran et une connectivité avancée, le MacBook Pro est le choix évident. Quel que soit votre choix, vous pouvez être sûr de bénéficier d’un ordinateur portable de qualité supérieure avec l’écosystème Apple.