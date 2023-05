Essentiels de survie : les produits alimentaires à avoir chez soi en cas de pénurie

Le pays est en pénurie alimentaire ? Vous venez de vivre une catastrophe ? C’est l’attaque des zombies ? Ou vous avez simplement envie de partir sur la pente bénéfique de l’autonomie alimentaire ? Voici donc plusieurs produits alimentaires essentiels pour votre survie en autosuffisance. Un truc de survivalistes qui peut être très utile.

NB : nous partons du principe dans cet article que vous n’avez plus d’électricité non plus, en plus du manque de nourriture. Sinon, si vous avez de l’électricité, rajoutez simplement à la liste : produits surgelés, car ils se gardent très longtemps et c’est cela que l’on cherche.

Essentiels des produits alimentaires pour la survie : La farine !

Un essentiel à avoir chez soi lorsqu’il y a une pénurie ou que, imaginons, c’est la fin du monde, c’est de la farine. Achetée en sac dans le commerce ou fait vous-même grâce à du blé, la farine est un essentiel pour faire, par exemple, des pâtes fraiches pour votre apport en glucides ou pour faire du pain aussi. En gros, des aliments qui remplissent bien le ventre !

L’eau, on ne peut pas vivre sans elle

Fondamentale à la survie, elle fait partie des produits alimentaires à avoir chez soi. L’eau potable est essentielle pour boire, préparer vos repas, mais aussi pour arroser vos plantes si vous décidez de faire un potager par exemple. L’eau est heureusement trouvable un peu partout, mais elle ne sera pas forcément propre à la consommation.

Il faudra donc investir dans un filtre à eau, de préférence un filtre à gravité pour la potabilité de l’eau. Des contenants pour stocker votre eau, des récupérateurs d’eau de pluie, des bidons pour ramener de l’eau d’un ruisseau à votre domicile peuvent aussi être utiles.

Les conserves, un essentiel pour survivre en pénurie

Les conserves sont, comme leur nom l’indique, un outil de conservation. Ainsi, la majorité des conserves sont idéales en cas de pénurie ou de gros problème d’approvisionnement. Elles tiennent des années sans être ouvertes et elles seront des alliées de taille au début de la crise, en attendant que vous mettiez en place votre autonomie alimentaire.

Consommateur de viande ? Nous vous conseillons de prendre davantage de conserves de viande puisque vous aurez plus de mal à trouver ce genre de denrées que de trouver des végétaux (ou les produire vous-même). Dans tous les cas, prenez surtout des produits natures, sans sauce, pour les nutriments.

La survie avec des produits alimentaires : des repas déshydratés

De même, les repas déshydratés sont une bonne alternative pour survivre. Il faut simplement faire attention à la composition des repas en sachet puisqu’ils sont très souvent pauvres en nutriments. Ce n’est donc pas l’idéal au niveau nutrition, mais ils vous permettent de rester en vie.

Des flocons d’avoine, un allié de taille pour la survie

Les flocons d’avoine sont très nourrissants et blindés de protéines. Ils sont donc idéaux pour se remplir le ventre et faire le plein d’énergie. Facile à conserver et avec une longue conservation (comme tous les aliments ici), ils peuvent être mangés chauffés, noyés dans l’eau, mais aussi ils peuvent servir pour faire du lait végétal d’avoine ! Vous n’aurez donc plus besoin d’acheter du lait, par définition.

De la levure, si possible faite maison

La levure est essentielle pour faire son pain par exemple, nous vous conseillons donc d’en avoir. L’idéal étant de la faire soi-même, par exemple à base de pomme de terre ou de farine.

Produits alimentaires pour la survie : le maïs, bien sûr

Le maïs peut avoir plusieurs utilités en cas de pénuries, d’apocalypse, peu importe, pour être autosuffisant ! Bon déjà, vous pouvez le manger en le faisant chauffer, vous pouvez aussi vous en servir comme dentifrice après l’avoir écrasé, vous pouvez en faire de la farine justement, nourrir les poules si vous choisissez d’en élever…

Des poules en élevage, pour les œufs et le compostage

Sources de protéines, les œufs des poules pondeuses qui n’ont pas été fécondées vous seront très utiles pour manger à votre faim et pour apporter à votre corps ce que vous lui donniez avec de la viande. Un élevage de poule est également bénéfique pour l’environnement puisqu’il peut servir de compost naturel. Les poules mangent de tout, du moins ce que vous pourriez mettre au compost !

Produits alimentaires pour la survie : Les légumineuses !

Très fortes en protéines également, les légumineuses sont des légumes secs qui sont également faciles à conserver et donc qui durent dans le temps. Lentilles, pois, haricots… Vous avez l’embarras du choix.

Les graines de légumes et les arbres fruitiers

Pour commencer en autonomie, vous allez certainement consommer les légumes en boite ou faire la cueillette, mais il arrivera un moment où vous devrez produire votre propre nourriture. Ainsi, nous vous conseillons donc de commencer à faire votre potager (sous serre idéalement pour prolonger la culture toute l’année) et d’investir dans des arbres fruitiers. Pour cela, achetez donc des jardinières et une serre bâche (ce n’est pas obligatoire bien sûr) et des graines / pieds / arbres pour faire pousser vos fruits et légumes. Les fruits et légumes / féculents que nous vous conseillons de plante :

Les pommes de terre.

Des carottes (source de sucre aussi).

Des plantes aromatiques.

Des concombres.

Les brocolis.

Des courgettes.

Les haricots verts.

Des lentilles.

Des figues.

La laitue.

Des noisettes pour faire du lait !

Des mures.

Des avocats.

Du potiron.

Du melon.

Autres possibilités pour la production de produits alimentaires en mode survie

Le riz , mais vous allez finir à court un jour ou l’autre.

, mais vous allez finir à court un jour ou l’autre. Le soja , si possible à cultiver. Sinon du blé à cultiver fera très bien l’affaire. Pareil pour la culture d’ avoine .

, si possible à cultiver. Sinon du à cultiver fera très bien l’affaire. Pareil pour la culture d’ . Un élevage de poissons . Vous les faites reproduire et, si vous ne voulez pas les tuer (et c’est complétement normal), ne mangez que ceux qui meurent de vieillesse (attention, il ne faut pas attendre trop, si vous ne le voyez que plusieurs jours plus tard, ne le mangez pas).

. Vous les faites reproduire et, si vous ne voulez pas les tuer (et c’est complétement normal), ne mangez que ceux qui meurent de vieillesse (attention, il ne faut pas attendre trop, si vous ne le voyez que plusieurs jours plus tard, ne le mangez pas). Un élevage d’abeille pour la pollinisation naturelle de vos cultures et pour le miel. Le miel vous servira de sucrant.

pour la pollinisation naturelle de vos cultures et pour le miel. Le miel vous servira de sucrant. Les pâtes , mais là aussi, vous serez à court un jour. Il faudra apprendre à les faire vous-même.

, mais là aussi, vous serez à court un jour. Il faudra apprendre à les faire vous-même. Le sel ou épices.