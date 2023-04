Tutoriel pour faire un tawashi avec un tee-shirt usagé

Si vous avez des valeurs zéro-déchet ou que vous désirez faire un geste écologique, sachez qu’il y a plusieurs manières de faire. Et parmi elles, il y a la récup ! En effet, plus on récupère de matières usagées pour donner une seconde vie, plus on fait des économies d’argent et un geste pour l’environnement. Voici donc un tuto pour créer son propre tawashi, son éponge écolo, avec un tee-shirt que vous ne mettez plus. Vous n’aurez plus jamais à jeter vos vieux vêtements ni à acheter d’éponge !

Qu’est-ce qu’un tawashi, l’éponge zéro-déchet ?

C’est quoi un tawashi ? Un tawashi est une éponge en tissu qui sert donc d’éponge pour le ménage, mais aussi pour essuyer les vitres ou pour faire la vaisselle. Très populaire en Asie, cette éponge destinée au ménage humide est 100 % écologique et recyclée puisque vous pouvez la faire vous-même avec de vieux tissus usagés.

On peut aussi en acheter dans le commerce bien entendu, mais il vaut toujours mieux faire sa propre éponge zéro-déchet pour recycler ses affaires et éviter les divers frais qui coûtent à l’environnement (et à votre porte-monnaie), avec la livraison du produit, un aller-retour en voiture, etc.

Dans notre article sur les produits jetables remplaçables par une solution écolo, nous évoquions la solution de l’éponge lavable. Sachez que le tawashi fonctionne à peu près pareil puisque vous pouvez aussi laver cette éponge recyclée.

Commencez par faire ou acheter un métier à tisser

Et du coup, comment faire son propre tawashi ? Dans ce tutoriel, on vous explique comment créer un tawashi avec un tee-shirt usagé. La taille du t-shirt n’a pas d’importance pour la création de votre éponge. Pour cela, munissez-vous de ces éléments en amont :

Un tee-shirt usagé ou que vous ne mettez pas (petite note pour vous, vous pouvez utiliser vos autres tee-shirts usagés comme torchons, tout simplement !)

Un ciseau.

. Un métier à tisser.

Si vous n’avez pas de métier à tisser, vous pouvez en acheter un dans le commerce ou bien le fabriquer vous-même. Voici comme faire le vôtre !

Prenez une planche de bois ou de carton bien solide. Le bois étant la meilleure solution. Vous pouvez utiliser n’importe quelle matière qui soit rigide en réalité, hormis des matières comme le verre ou le plastique souple qui pourraient se briser.

Tracez un carré de 16 cm de côtés et marquez un trait tous les 2 cm sur chaque côté.

Découpez la planche si vous le souhaitez pour ne garder que le carré.

Plantez des clous sur tous les traits espacés de 2 cm.

sur tous les traits espacés de 2 cm. Et voilà ! C’est tout.

Métier à tisser du commerce.

Tuto pour faire un tawashi avec un tee-shirt

Et maintenant ? Une fois que vous avez le matériel pour confectionner votre tawashi avec un tee-shirt usagé, place à la pratique. Notez que vous pouvez aussi utiliser des collants, un legging et même des chaussettes !

Commencez par découper le tee-shirt : 14 bandes de 3 cm faites avec le vêtement posé à plat. Il faut que cela forme une bande doublée , des bandeaux que vous pourriez mettre autour du coup ou du poignet.

faites avec le vêtement posé à plat. Il faut que cela forme une , des bandeaux que vous pourriez mettre autour du coup ou du poignet. Ensuite, accrochez 7 bandes à la verticale : les bandeaux doivent être mis autour de 7 clous d’un côté et des 7 autres clous du côté d’en face.

Par la suite, accrochez les 7 autres bandes, à l’horizontale : les bandeaux doivent d’abord être passées autour de 7 clous, puis tressées en passant chaque bandeau au-dessus puis en dessous des bandeaux verticaux, un sur deux. Enroulez les bandes horizontales aux clous d’en face après avoir tressé.

Détachez en suite une des boucles d’un clou qui se trouve à un angle du carré. Détachez la boucle qui suit, celle d’à côté. Passez la première boucle dans la seconde, et ainsi de suite tout le tour du carré.

d’un clou qui se trouve à un angle du carré. Détachez la boucle qui suit, celle d’à côté. Passez la première boucle dans la seconde, et ainsi de suite tout le tour du carré. Serrez bien la dernière boucle en faisant soit un nœud, soit un laissant la boucle pour faire un support pour accrocher l’éponge.

