En quoi un album photo est-il une bonne idée pour la fête des Pères et comment le choisir ?

Cela ne vous aura probablement pas échappé : la fête des Pères se rapproche inexorablement et il va falloir comme chaque année trouver un cadeau judicieux. Si les chocolats sont toujours très appréciés, vous aimeriez cette fois-ci offrir quelque chose qui dure dans le temps. Pourquoi pas un album photo par hasard ? On vous explique ici en quoi c’est réellement une bonne idée puis on vous donne quelques clés pour guider votre choix d’album !

L’album photo, un cadeau personnalisé et émouvant

Un album photo n’est pas un simple objet, c’est un recueil de souvenirs précieux que l’enfant partage avec son père. En confectionnant ce type d’objet avec votre enfant (si vous êtes sa mère), celui-ci pourra sélectionner avec soin tous les bons moments qu’il a passés avec son père. C’est-à-dire les voyages et vacances passées à la mer, les anniversaires et autres fêtes de familles, les petits instants du quotidien… Ainsi, l’enfant sera content de participer activement à l’élaboration du cadeau et cela lui permettra de se replonger dans ses souvenirs !

Toutefois, vu qu’on appelle cela la “fête des Pères”, il faut que celui qui reçoit le cadeau soit également joyeux. Cela tombe bien puisqu’il est difficile de procurer davantage d’émotions que de jolies photos bien choisies en format papier. Surtout à notre époque où la technologie a pris le pas avec des photos que l’on conserve sur son téléphone, mais qu’on regarde au final très rarement. Nul doute donc que le père va également pouvoir se replonger dans ses souvenirs avec certaines photos qu’il aura très probablement oublié.

Petite astuce au passage : n’hésitez pas à prendre des photos à l’insu du père en prévision, cela ne fera que renforcer l’effet de surprise !

Nos critères pour choisir l’album photo idéal

Comme il s’agit d’un cadeau, l’album photo pour la fête des Pères se doit d’être soigné. Si le contenu est certainement plus important que le contenant, cela ne signifie pas qu’il faut prendre n’importe quoi ou encore recycler un vieil album photo ! Vous l’aurez compris, le but est avant tout de marquer le coup et voici quelques critères pour vous aiguiller :

Le format de l’album photo . Vous pouvez opter pour un album photo classique (carré ou rectangulaire) ou pour un livre photo plus moderne et élégant. Le format dépendra beaucoup en réalité du nombre et de la taille de vos photos, sans oublier le style que vous souhaitez donner à votre album.

. Vous pouvez opter pour un album photo classique (carré ou rectangulaire) ou pour un livre photo plus moderne et élégant. Le format dépendra beaucoup en réalité du nombre et de la taille de vos photos, sans oublier le style que vous souhaitez donner à votre album. Le type d’album photo . Ici, nous faisons surtout référence aux différences qu’il peut y avoir entre un album photo souple et bon marché et un album photo rigide recouvert de tissu de qualité. À voir en fonction de votre budget !

. Ici, nous faisons surtout référence aux différences qu’il peut y avoir entre un album photo souple et bon marché et un album photo rigide recouvert de tissu de qualité. À voir en fonction de votre budget ! Le thème . Vous pouvez choisir un thème général pour votre album photo, comme « Papa et moi », « Notre famille » ou encore “À la maison avec papa”. Cela vous aidera ainsi lors de la sélection des photos qui peut être compliquée quand il y en a beaucoup !

. Vous pouvez choisir un thème général pour votre album photo, comme « Papa et moi », « Notre famille » ou encore “À la maison avec papa”. Cela vous aidera ainsi lors de la sélection des photos qui peut être compliquée quand il y en a beaucoup ! La mise en page. Vous pouvez laisser libre cours à votre créativité et personnaliser votre album photo comme bon vous semble. Des dessins de votre enfant entre les photos seront bienvenus !