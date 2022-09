Amazon présente le nouveau Kindle Scribe : le premier Kindle pour écrire (mais aussi lire) !

Amazon annonce le nouveau Kindle Scribe c’est le premier vrai Kindle qui vous permet d’écrire sur l’écran et pas seulement de lire. Un tout nouveau produit pour l’entreprise qui décide enfin d’entrer dans le monde des liseuses qui permettent de prendre des notes et deviennent ainsi utiles dans le cas de textes où l’on peut souligner voire gribouiller directement sur un panneau numérique. Il en possède un grand écran de 10,2 pouces qui vous permettra de écrivez comme si vous le faisiez sur papier mais surtout avec l’exclusivité d’avoir la tonalité lumineuse réglable, la lumière avant avec réglage automatique et plus encore Chargement USB-C c’est un batterie capable de durer des mois.

Kindle Scribe disponible en précommande aujourd’hui et sera ensuite envoyé aux utilisateurs dans les mois à venir. Le prix? Le Kindle Scribe coûte 369,99 euros.

Kindle Scribe est le meilleur Kindle que nous ayons jamais créé, le seul qui offre une expérience de lecture et d’écriture qui recrée celle sur papier, a-t-il déclaré. Eric Saarnio, vice-président, Amazon Devices International.

Lors de sa conception, nous nous sommes inspirés des clients Kindle qui ont ajouté des milliards de notes et de surlignages aux livres au fil des ans. Idéal également pour réviser et remplir des documents, gérer votre liste de tâches ou griffonner une bonne idée. De plus, il offre tous les avantages Kindle que les clients connaissent et apprécient : des millions de livres à la demande, des polices ajustables, des fonctionnalités de lecture premium, des semaines et des semaines d’autonomie de la batterie, avec en prime un magnifique grand écran.

Kindle Scribe : Voici comment cela fonctionne

Kindle Scribe équipé du Le premier écran Paperwhite 10,2 pouces 300 ppi au mondeet comprend un stylo qui ne nécessite pas de recharge. L’écran haut de gamme, avec technologie antireflet et éclairage frontal, donne la sensation de lire et d’écrire sur du papier, grâce à la netteté du texte et à beaucoup d’espace pour les polices, images, graphiques et documents plus grands. Son épaisseur de seulement 5,8 mm est incroyable. L’écran haute résolution Paperwhite offre beaucoup d’espace pour lire et prendre des notes, améliore la beauté des images, des illustrations et des graphiques et permet un réglage facile des marges.

Kindle Scribe propose deux options de sélection de stylet : Basique et Premium. Les deux offrent une précision extrême, une sensation naturelle sur la main et se fixent facilement sur le côté de l’appareil avec un aimant. Les stylos ont également des traits de différentes largeurs, un surligneur, une gomme et un outil d’annulation, tous facilement accessibles depuis le menu d’écriture à l’écran. Là Stylo haut de gamme comprend également un caoutchouc spécial sur le dessus et un bouton de raccourci personnalisableavec lequel vous pouvez sélectionner la fonction gomme ou surligneur, ou créer une nouvelle note autocollante.

Clairement Amazon décide de changer expérience utilisateur pour en obtenir un encore plus premium. Comme, comment? En attendant, il y a Les nouvelles notes autocollantes numériques de Kindle Scribe ils vous permettent de prendre facilement des notes à la main sur des millions de livres, en organisant automatiquement les notes et les soulignements en un seul endroit, gardant ainsi les pages libres. Vous pouvez également écrire un journal ou prendre des notes en utilisant une variété de modèles, y compris des listes de tâches pour suivre les activités et du papier ligné pour les annotations pendant les réunions. Tous les cahiers sont automatiquement enregistrés, soumis libre de sauvegarder dans le cloud et, à partir de début 2023, ils seront également accessibles via l’application Kindle.

Avec fonction Envoyer vers Kindle Vous pouvez importer des documents personnels depuis votre ordinateur ou smartphone dans Kindle Scribe et écrire directement dans des fichiers PDF. Vous pouvez également télécharger et écrire à la main des notes autocollantes à l’intérieur des documents Microsoft Word, des articles Web et d’autres formats de documents, en choisissant la taille de la police et la mise en page. Dès le début de 2023, il sera possible d’envoyer des documents à Kindle Scribe directement depuis Microsoft Word.

Clairement être l’hôte sur Kindle Scribe, il y a, comme d’habitude, le monde immense et éprouvé de la boutique de livres électroniques Amazon. Ici, sur le nouveau Kindle Scribe, vous aurez un accès immédiat à la boutique Kindle, qui comprend :

Choix énorme : Avec une bibliothèque de contenu inégalée, les Kindle Stores du monde entier proposent plus de 13 millions de titres, dont des millions de livres de non-fiction.

Kindle illimité : Avec un abonnement Kindle Unlimited, vous pouvez obtenir un accès illimité à des millions de titres, y compris des romans, des romans policiers, des bandes dessinées et des livres actuels, non romanesques et d’entreprise récemment ajoutés au programme. Pendant une durée limitée, les clients éligibles qui achètent un Kindle Scribe peuvent bénéficier d’un essai gratuit de 4 mois s’ils s’inscrivent à Kindle Unlimited lors de la configuration de l’appareil.

Lecture gratuite pour les membres Prime : Les clients Prime peuvent accéder à un catalogue rotatif de livres électroniques sélectionnés et plus encore. Liberté de lire et d’écouter sur n’importe quel appareil avec l’application Kindle.

Accès à une sélection d’auteurs : Des millions de livres auto-publiés dans le monde utilisent Kindle Direct Publishing (KDP) pour partager des histoires et bâtir des carrières réussies. L’auto-édition via KDP donne aux auteurs plus de choix sur la façon d’atteindre des millions de lecteurs à travers le monde avec leurs livres.

Il est clair que toutes les fonctionnalités classiques que nous avons déjà vues sur les appareils de la série Kindle de l’entreprise ne manqueront pas. Voilà donc ça sur le nouveau Kindle Scribe, vous pouvez personnaliser votre expérience de lecture ajuster la taille de la police, augmenter l’espacement des lignes ou passer en mode sombre. De plus, grâce au grand écran de Kindle Scribe, les utilisateurs qui lisent dans des polices plus grandes auront la possibilité d’afficher plus de texte par page et, grâce au réglage mode grand, pourra augmenter la taille d’éléments tels que le texte de l’écran d’accueil et les icônes de livre. Les clients peuvent également utiliser les lecteurs d’écran de leur système d’exploitation, tels que TalkBack sur Android ou VoiceOver sur iOS, et lire avec les applications mobiles Kindle.

Et Kindle Scribe ne peut manquer de respecter l’environnement comme tous les produits Amazon. Kindle Scribe porte la certification Climate Pledge Friendlyla certification qui aide les clients à reconnaître et à acheter des produits plus durables. Conçu avec de l’aluminium 100 % recyclé et 48 % de plastiques recyclés post-consommation, Kindle Scribe est fabriqué dans un souci de durabilité, et 99 % de l’emballage de cet appareil est fabriqué à partir de matériaux à base de bois provenant de forêts gérées de manière responsable ou de sources recyclées.

Kindle Scribe : prix et disponibilité

Kindle Scribe disponible en précommande à partir d’aujourd’hui à partir de 369,99 €. Il sera disponible en Tungsten Grey avec espace de rangement 16 Go, 32 Go ou 64 Go et rappelez-vous qu’il est équipé d’un stylet Basic ou Premium, sans batterie, qui comprend une gomme et un bouton de raccourci personnalisable. Les nouvelles housses en cuir, cuir premium et tissusera disponible dans une variété de couleurs et peut être plié pour prendre en charge Kindle Scribe sous différents angles de lecture.