Étiquetage des œufs : comment savoir si un œuf est de plein air ?

Vous le savez, lorsque vous achetez des œufs dans le commerce, par douzaine, dizaine ou encore par 6 œufs, vous achetez des œufs qui peuvent provenir d’élevages de poules en plein air, mais aussi de poules en cage. La plupart des consommateurs ne veulent pas acheter des œufs de poules élevées en cage pour des raisons étiques. Même s’ils sont majoritairement moins chers. Mais, vous êtes encore nombreux à ne pas savoir comment lire l’étiquetage des œufs, le code qui se trouve imprimé sur leurs coquilles.

Pourtant, ce code vous en dit beaucoup sur la fraicheur de l’œuf, sur sa provenance et sur le mode d’élevage. C’est assez dommage puisqu’il vaut toujours mieux vérifier ce code de coquille d’œuf pour être certain de ce que l’on achète. D’autant que les codes d’élevage en cage dans des boîtes d’œufs marqués plein air, cela est déjà arrivé par le passé (même si c’est clairement interdit). Voici tout ce que vous devez savoir si l’étiquetage des œufs (de manière vulgarisée bien sûr).

Œufs de catégorie A : ceux destinés aux consommateurs dans les magasins

Pour commencer, sachez que les œufs que vous achetez en magasin dans vos boites d’œufs classiques sont des œufs dits de catégorie A. D’après le ministère de l’Agriculture, cela correspond à des œufs « frais, destinés aux consommateurs. Ils ne sont ni lavés, ni nettoyés, ni avant ni après le classement ». Ils se distinguent des œufs de catégorie B qui eux sont destinés aux industries agro-alimentaires et non aux consommateurs.

Il y a plusieurs caractéristiques à respecter pour que ces aliments soient de catégorie A et non de catégorie B, donc qu’ils soient mangés par les consommateurs. L’œuf doit avoir un poids minimum de 53 g (taille S) pour les plus petits œufs, 73 g pour les plus gros (taille XL). Pour l’œuf de taille supérieur ou égal à 63 g et inférieur à 73 g, il est classé en taille L. M pour ceux qui ont une taille supérieure ou égale à 53 g et inférieur à 63 g.

Il doit aussi avoir une coquille de forme normale et être évidemment propre et intacte pour la vente. L’œuf vendu doit aussi posséder une chambre à air à l’intérieur de l’œuf avec une hauteur qui ne dépasse pas les 6 mm. Le blanc doit être translucide et le jaune sans contour apparent. Le jaune doit aussi pouvoir bouger un peu si on le secoue. L’œuf ne doit pas présenter de développement de germes ou avoir un aspect ou une odeur étrange.

Comment savoir si les œufs sont de plein air avec son étiquetage ?

Pour savoir si vous mangez des œufs de plein air, commencez par regarder l’emballage. Les œufs sont soumis à des règles strictes et le vendeur ne peut pas tromper le consommateur sur le mode d’élevage, sur la boite. Enfin, cela peut arriver quand même, donc il ne faut pas que regarder l’emballage, mais aussi le code de l’œuf.

Déjà, voici ce que le vendeur DOIT faire figurer sur son emballage d’après le ministère de l’Agriculture : l’adresse d’un professionnel, le code du centre d’emballage, la catégorie de classement des œufs, le mode d’élevage, la date de consommation recommandant aux consommateurs, de conserver les œufs réfrigérés après leur achat, la signification du code producteur expliquée sur la face extérieure ou intérieure.

Voici comment lire l’étiquetage des œufs pour savoir s’ils sont de plein air ou issus d’un élevage en cage. Sur la coquille, il y a plusieurs chiffres et lettres. Le premier chiffre écrit renseigne justement le mode d’élevage des poules.

Le chiffre 1 désigne un élevage de plein air.

désigne un élevage de plein air. Pour le chiffre 2 , un élevage au sol (qui peut donc être dans un entrepôt).

, un élevage au sol (qui peut donc être dans un entrepôt). Le chiffre 3 désigne l’élevage en cage des poules.

désigne l’élevage en cage des poules. Enfin, le chiffre 0 désigne un œuf bio.

Et les autres chiffres sur le code de l’œuf sur la coquille : à quoi ils correspondent ?

Et le reste du code, à quoi il correspond ?

Les deux lettres qui suivent le premier chiffre indique le pays de provenance de l’œuf. Par exemple, pour le code 1 FR XAZ 01, le pays est la France.

de l’œuf. Par exemple, pour le code 1 XAZ 01, le pays est la France. Pour les trois lettres qui suivent le code pays, elles désignent le site d’élevage.

Enfin, les deux derniers chiffres indiquent le numéro du bâtiment où se trouve la poule.

Sources : tout savoir sur l’étiquetage des œufs

Le site du gouvernement : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Etiquetage-des-oeufs#:~:text=la%20cat%C3%A9gorie%20A%20correspond%20aux,industrie%20alimentaire%20et%20non%20alimentaire.