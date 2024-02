Le dollar américain a récemment démontré une robustesse impressionnante sur les marchés mondiaux, marquant sa plus forte hausse hebdomadaire depuis juillet par rapport à un panier de devises majeures. Cette performance met fin à une période de déclin observée à la fin de 2023. Voici les facteurs clés derrière cette ascension.

Contexte économique et performance du dollar

Evolution récents du dollar

: Le dollar a maintenu ses acquis de la semaine dernière, s’appuyant sur une augmentation significative contre diverses devises majeures. Position de l’Euro et du Yen: L’euro reste relativement stable, bien qu’ayant subi une baisse la semaine précédente. Le yen japonais montre une légère augmentation après une période de faiblesse.

Données clés

: L’indice, qui mesure la valeur du dollar contre six autres devises, se stabilise à 102,53. Gains de l’indice: Une hausse de 1% a été enregistrée la semaine dernière, la plus importante en six mois.

Analyse des facteurs influents

Influence des données inflationnistes

: Des données récentes indiquent un ralentissement notable de l’inflation à l’échelle mondiale. Attentes de réduction des taux: Ces chiffres alimentent les anticipations d’une baisse des taux d’intérêt par les banques centrales.

Répercussions sur les Marchés

Marchés boursiers et rendements du Trésor: La hausse des marchés boursiers et la baisse des rendements des obligations du Trésor américain ont des implications mixtes pour le dollar.

Perception des investisseurs: Selon Simon Harvey de Monex Europe, il y a eu une « certaine indigestion » sur les marchés depuis le début de l’année, avec des attentes initiales d’assouplissement agressif des politiques par la Fed.

Prévisions et attentes du marché

Probabilité de réduction des taux

Estimations Actuelles: Les marchés estiment actuellement à environ 60% la probabilité que la Réserve fédérale réduise ses taux en mars, une baisse par rapport aux 90% estimés fin décembre.

Données clés à venir

Inflation Américaine: Une lecture cruciale de l’inflation américaine prévue jeudi pourrait modifier les perspectives actuelles.

Emploi et Secteur des Services: Des données récentes sur l’emploi aux États-Unis et le ralentissement du secteur des services fournissent un contexte mixte pour l’économie.

Impact sur d’autres devises

Livre Sterling et Dollar Australien: Ces monnaies, sensibles aux fluctuations du marché mondial, ont enregistré des baisses face au dollar.

Franc Suisse: Également affecté, le franc suisse a légèrement faibli face au dollar.

Tableau Récapitulatif

Devise Variation (%) Commentaire Euro -0,9 Stabilité malgré une baisse récente Yen Japonais – Légère augmentation Livre Sterling -0,24 Sensible aux tendances mondiales Dollar Australien -0,27 Influence des marchés mondiaux Franc Suisse – Légère baisse face au dollar

Le dollar américain se positionne actuellement comme une force dominante sur le marché des devises, stimulé par les dernières données sur l’inflation et les anticipations des politiques monétaires des banques centrales.

Alors que les investisseurs restent attentifs aux prochaines annonces économiques, notamment en ce qui concerne l’inflation et le marché du travail aux États-Unis, le paysage financier mondial continue d’évoluer, offrant à la fois des défis et des opportunités pour les traders et les économistes.

