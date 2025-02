Nous n’aurons plus d’uranium dans 100 ans : quelle alternative ?

On parle souvent de la fin du pétrole, mais un autre compte à rebours est en marche : celui de l’uranium, le carburant de nos centrales nucléaires. Selon les estimations actuelles, nos réserves exploitables d’uranium ne tiendront pas plus de 100 ans, peut-être moins si la demande continue d’augmenter. Et comme pour le pétrole, les gisements les plus faciles à exploiter sont déjà en voie d’épuisement.

Alors, faut-il s’inquiéter ? Le nucléaire représente aujourd’hui près de 10% de l’électricité mondiale, et bien plus dans certains pays comme la France (environ 65%). Si l’uranium vient à manquer, que fera-t-on ?

Le nucléraire n’est pas une solution éternelle

Contrairement à ce que certains imaginent, le nucléaire actuel n’est pas une solution éternelle. Les réacteurs à eau pressurisée (la norme actuelle) utilisent moins de 1% de l’uranium extrait. Tout le reste part en déchets.

Mais aussi, les gisements d’uranium de haute qualité sont rares, et leur exploitation devient de plus en plus coûteuse et polluante. D’ailleurs, l’enrichissement et le retraitement sont des processus lourds, et le stockage des déchets est toujours un problème non résolu.

L’uranium est une ressource non renouvelable, ce qui signifie que ses réserves sont limitées et qu’il finira par s’épuiser.

Il se forme sur des millions d’années à partir de processus géologiques, mais sa consommation dans les centrales nucléaires est bien plus rapide que son renouvellement naturel. Avec l’augmentation de la demande énergétique mondiale, les gisements accessibles s’amenuisent progressivement.

Même si des technologies comme le recyclage du combustible ou les réacteurs à neutrons rapides peuvent prolonger son utilisation, l’uranium conventionnel viendra un jour à manquer, nécessitant des alternatives énergétiques durables.

VOIR AUSSI : Et si le soleil arrêtait de briller maintenant, que se passerait-il ?

Comment on fait de l’électricité avec de l’uranium (pour les Nuls) ?

Pour produire de l’électricité avec l’uranium, on utilise des centrales nucléaires. Le processus repose sur la fission nucléaire : les noyaux d’uranium-235 sont bombardés par des neutrons, ce qui les fait se briser et libérer une grande quantité de chaleur.

Cette chaleur sert à chauffer de l’eau, transformant celle-ci en vapeur. La vapeur fait tourner une turbine, qui est reliée à un alternateur produisant de l’électricité.

Ensuite, la vapeur est refroidie et redevient liquide pour recommencer le cycle. Ce procédé permet de générer une grande quantité d’énergie avec peu de combustible. Ce qui s’échappe des centrales, c’est d’ailleurs de la vapeur, pas du CO2.

VOIR AUSSI : Est-ce possible que la Terre s’arrête de tourner du jour au lendemain ?

Quelles alternatives pour un monde sans uranium ?

Si nous voulons continuer à produire de l’électricité de manière stable, sans dépendre d’une ressource qui s’épuise, il faut envisager de nouvelles solutions.

Solution Détails ✅ Avantages ❌ Inconvénients Les réacteurs à neutrons rapides On jette 99% de l’uranium extrait, mais les réacteurs de nouvelle génération pourraient réutiliser ces déchets. Moins de gaspillage, moins de déchets, mais aussi une autonomie énergétique bien plus longue. Complexité technique et coût élevé. Le thorium Le thorium est un métal plus abondant que l’uranium et pourrait servir de combustible. Moins de déchets radioactifs, pas de risque de prolifération nucléaire, beaucoup plus de réserves. Encore au stade expérimental. La fusion nucléaire On en parle depuis des décennies, mais la fusion nucléaire (celle du Soleil et des étoiles) reste un rêve inaccessible à ce jour. Énergie propre et illimitée (hydrogène et lithium), aucune pollution radioactive de long terme. Encore 50 à 100 ans de développement avant d’être viable. Les renouvelables Sans uranium, il faudra compenser avec un mix énergétique combinant éolien, solaire, hydroélectricité et biomasse. Inépuisables et disponibles partout, faible empreinte carbone. Intermittence du solaire et de l’éolien, besoin de stockage massif d’électricité, faible rendement

Quelle est la différence entre fission et fusion nucléaire ?

La fission et la fusion sont deux réactions nucléaires opposées. La fission consiste à casser un noyau lourd (comme l’uranium-235) en plusieurs noyaux plus légers, libérant ainsi de l’énergie. C’est cette réaction qui est utilisée dans les centrales nucléaires actuelles.

La fusion, au contraire, consiste à assembler deux noyaux légers (comme ceux de l’hydrogène) pour former un noyau plus lourd, en libérant encore plus d’énergie. La fusion est une excellente idée pour l’avenir, car elle produit beaucoup plus d’énergie que la fission, sans générer de déchets radioactifs à longue durée de vie et sans risque de réaction en chaîne incontrôlée.

C’est la réaction qui alimente le Soleil, et si nous parvenons à la maîtriser sur Terre, elle pourrait fournir une énergie propre et quasi illimitée.

La sobriété énergétique : consommer moins au lieu de chercher toujours plus ?

Plutôt que de chercher la prochaine ressource miracle, pourquoi ne pas réduire notre dépendance énergétique ? Par exemple, on pourrait chercher à mieux isoler les bâtiments, optimiser les transports (train, covoiturage, vélo…), réduire le gaspillage énergétique dans l’industrie.

En parralèle, l’idéal serait également de : Développer les réacteurs plus efficaces (neutrons rapides, thorium), accélérer la recherche sur la fusion nucléaire, et diversifier nos sources d’énergie avec plus de renouvelables.

Notez cet article