La question peut sembler être tirée d’un film de science-fiction, mais elle soulève des enjeux scientifiques fascinants. La rotation de la Terre, qui dure environ 24 heures et génère le cycle jour-nuit, est l’un des phénomènes les plus constants sur notre planète. Mais que se passerait-il si cette rotation s’arrêtait brusquement ? Et, surtout, est-ce scientifiquement possible ?

Bon déjà, pourquoi la Terre tourne-t-elle ?

La rotation de la Terre remonte à la formation du système solaire. Il y a environ 4,5 milliards d’années, des particules de poussière et de gaz se sont accrétées pour former des planètes, y compris la Terre.

Cette accumulation a entraîné un moment cinétique, une sorte d’élan de rotation qui a persisté depuis.

Selon les lois de la physique, un objet en mouvement continue de bouger à moins qu’une force externe ne l’arrête. En d’autres termes, la Terre tourne parce qu’aucune force majeure ne l’a freinée de manière significative.

Peut-elle vraiment s’arrêter de tourner ?

D’un point de vue physique, il est extrêmement improbable que la Terre s’arrête subitement de tourner. La masse de la Terre est immense (environ 5,972 × 10^24 kg), et son énergie cinétique de rotation est gigantesque.

Pour stopper cette rotation, il faudrait une force colossale.

Par exemple, une collision avec un astéroïde massif pourrait ralentir légèrement la Terre, mais un arrêt complet nécessiterait une interaction cataclysmique bien au-delà de ce que nous avons observé dans l’histoire géologique de notre planète.

Les marées, causées par l’interaction gravitationnelle entre la Terre et la Lune, ralentissent effectivement la rotation de notre planète, mais ce processus est extrêmement lent. Actuellement, la journée terrestre s’allonge d’environ 1,7 milliseconde par siècle. À ce rythme, il faudrait des milliards d’années pour que la Terre cesse de tourner.

Un scénario hypothétique : Et si la Terre s’arrêtait brusquement ?

Si, par une force mystérieuse, la Terre cessait de tourner du jour au lendemain, les conséquences seraient cataclysmiques. Vraiment. Et voici pourquoi.

1. La loi de l’inertie s’appliquerait immédiatement

La Terre tourne actuellement à une vitesse de 1 670 km/h à l’équateur. Si elle s’arrêtait soudainement, tout ce qui est en surface, océans, atmosphère, êtres vivants, continuerait à se déplacer à cette vitesse.

Cela provoquerait des vents d’une violence extrême, équivalents à des ouragans inimaginables, et des tsunamis gigantesques. Les bâtiments seraient rasés, les arbres déracinés, et les continents entiers subiraient une dévastation sans précédent.

2. Une forte perturbation des océans

Les océans, en raison de leur masse et de leur inertie, se déplaceraient violemment. Cela entraînerait une redistribution massive de l’eau sur les continents. Les régions équatoriales seraient submergées, tandis que les pôles pourraient se vider de leurs eaux.

3. Le jour ou la nuit, pour toujours

La rotation de la Terre est responsable de la répartition de la chaleur solaire. Si elle s’arrêtait, une moitié de la planète ferait face au Soleil en permanence, subissant une chaleur infernale, tandis que l’autre moitié plongerait dans une nuit glaciale permanente. Cela rendrait la vie impossible pour la plupart des organismes.

4. Un effondrement du champ magnétique ?

La rotation de la Terre alimente son noyau externe liquide, qui agit comme une dynamo générant le champ magnétique. Si la rotation cessait, le champ magnétique s’effondrerait, exposant la planète aux radiations solaires et cosmiques. Cela aurait des conséquences dévastatrices sur l’atmosphère et les organismes vivants.

Qu’en disent les scientifiques ?

Les astrophysiciens s’accordent pour dire qu’un arrêt soudain de la rotation est hautement improbable. Cependant, des modèles informatiques et des simulations permettent d’explorer ce scénario pour mieux comprendre les forces et les dynamiques impliquées.

Dans une interview pour Scientific American, l’astrophysicien Neil deGrasse Tyson explique qu’un tel événement impliquerait des énergies si grandes qu’elles relèveraient davantage d’une fiction apocalyptique que d’une réalité scientifique.

Parmi les arguments, on peut aussi faire le parallèle avec d’autres corps célestes. Certaines planètes de notre système solaire ne tournent pas sur elles-mêmes de la même manière que la Terre.

Vénus, par exemple, a une rotation extrêmement lente : une journée vénusienne dure 243 jours terrestres. Cela est dû à des interactions gravitationnelles complexes, mais il est important de noter que Vénus n’a pas « arrêté » de tourner brusquement.

Du coup, si la rotation ralentissait progressivement, ce serait possible ?

Un scénario plus réaliste serait un ralentissement progressif de la rotation terrestre. Cela pourrait se produire sur des milliards d’années à cause des effets des marées.

Si la rotation ralentissait, les journées deviendraient plus longues, ce qui pourrait avoir des conséquences sur les cycles biologiques, l’agriculture et la répartition de l’énergie solaire.

À long terme, il est théoriquement possible que la Terre devienne « verrouillée gravitationnellement » avec la Lune, montrant toujours la même face à celle-ci, comme c’est le cas pour notre satellite naturel.

