Une lune de Saturne pourrait accueillir la vie ?

Est-ce que la vie existe au-delà de notre planète Terre ? C’est ce que certains scientifiques supposent suite à de récentes découvertes. En effet, une des lunes de Saturne pourrait bien abriter des formes de vie et être « habitable ». On vous explique tout !

Qui est Encelade, une lune de Saturne ?

Saturne est la planète qui possède le plus de lunes par rapport à toutes les autres planètes du système solaire, à savoir 145. Elle est suivie de Jupiter qui en a 95 au total. Dans le lot, l’une d’entre elles a attiré l’attention des experts de l’espace. Il s’agit d’Encelade qui a été découvert par William Herschel en 1789. Même si cette petite lune de Saturne affiche seulement 500 km de diamètre, elle a tout d’une grande !

En effet, elle tourne à une vitesse de 238.000 km du centre de Saturne et dispose d’une activité géologique surprenante malgré sa petite taille. En effet, elle est composée essentiellement d’eau et de volcans de glace, ce qui entraine des chutes de neige et qui explique la blancheur éclatante de cette lune de Saturne.

C’est d’ailleurs ce qui fait sa singularité parmi les autres planètes. Elle représente le corps céleste le plus brillant du système solaire et même visible depuis la Terre. Et ce n’est pas son seul secret… En effet, elle n’est pas seulement composée d’eau basique. Cette poche liquide est bien plus que cela, c’est un océan entier dissimulé sous la croûte de glace…

Pourquoi cette lune de Saturne pourrait-elle être habitable ?

Des scientifiques de l’université d’Harvard aux États-Unis ont étudié cet océan sur cette lune de Saturne. Ces découvertes ont été possibles grâce à la sonde Cassini qui a été envoyée plusieurs fois entre 2004 et 2017. Ils ont mis du temps à étudier les données transmises par la machine, mais aujourd’hui, ils sont arrivés à des conclusions intéressantes.

Selon leurs hypothèses, cette lune de Saturne pourrait être habitable. En effet, cette vaste zone d’eau salée cacherait du sel, des particules organiques, du méthane, du phosphore et du dioxyde de carbone.

La présence de particules chimiques et de gaz comme l’acétylène, le propylène, l’éthane et le cyanure d’hydrogène est essentielle pour abriter une forme de vie. En effet, ces substances permettent de créer des molécules plus complexes telles que les acides aminés ou encore les sucres, selon Jonah Peter, le premier scientifique de l’étude.

Mais il y a quand même quelque chose sur cette lune de Saturne qui engendre des interrogations. En effet, elle est composée d’eau, de glace, de neige et donc sa température est glaciale ! Elle se situe aux alentours des -200 °C. Et, elle serait encore plus froide au fond de l’océan. Les explorations vont continuer à l’aide de sondes plus précises afin d’en apprendre davantage sur cette petite lune de Saturne.

C’est donc l’océan caché sous la croûte de glace d’Encelade qui suscite l’intérêt des scientifiques. Bien que les conditions extrêmement froides posent un défi, ces découvertes laissent penser que le système solaire regorge de surprises. Même à des milliards de kilomètres, la vie est peut-être possible sur cette lune de Saturne. On vous tiendra au courant des résultats des futures explorations. Et vous, qu’en pensez-vous ? Êtes-vous passionnés par l’espace ?

