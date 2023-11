C’est la fin des anneaux de Saturne ? Explications sur leur disparition prochaine

Ce qui fait la singularité et la popularité de Saturne, ce sont bel et bien ses anneaux. Ils apportent une touche de mystère et fascinent la plupart d’entre nous. C’est le petit bijou du système solaire qui est d’ailleurs aussi appelé « Le Seigneur des anneaux ». Les fans d’astronomie vont être déçus, car il semblerait que ces anneaux ne soient pas éternels.

En effet, dans les mois à venir, ils risquent de ne plus éblouir notre ciel nocturne. Ils vont tout simplement disparaître. Alors, si vous voulez avoir une chance de les contempler, profitez-en dès aujourd’hui. On vous explique tout sur ce phénomène qui va arriver.

Qui est Saturne ?

Saturne est la sixième planète depuis le Soleil, située à 1,3 milliard de kilomètres de la Terre. Dans le système solaire, c’est la seconde plus grande planète après Jupiter. C’est une immense boule de gaz gelée encerclée par des anneaux de glace qui tournent à une allure incroyable. C’est d’ailleurs la seule planète du système solaire dont les anneaux sont visibles.

Unique en son genre, elle est souvent la préférée des enfants et des curieux en général. Malgré sa beauté inégalable, les conditions atmosphériques sont atroces. Étant très éloignée du soleil, c’est une planète très froide. La température de sa surface est de -179°C. Ainsi, toute forme de vie est gelée immédiatement sur place. Par ailleurs, les éclairs ont une puissance 1 million de fois supérieure à ceux que nous observons sur Terre.

Quelles sont l’origine et la composition des anneaux de Saturne ?

Il y a plusieurs millions d’années, une lune tournait autour de la planète. Cette dernière s’est approchée trop près et trop vite. La vitesse folle a engendré une explosion.

La lune de Saturne s’est cassée en millions de débris qui se sont positionnés autour de la planète en forme d’alliances.

Les fragments de roche et de glace continuent encore aujourd’hui de s’entrechoquer entre eux, créant énormément de neige et de poussière. Certains tombent sur Saturne, d’autres s’éclipsent dans l’espace. Ils sont particulièrement brillants, car étant composés de glace, ils reflètent fortement la lumière du soleil.

Les experts comptent 7 anneaux autour de Saturne qui sont incroyables sur 4 points :

Ces anneaux ne sont pas solides . Chacun est composé de molécules contenant 90 % à 95 % de glace d’eau . Le reste est composé de fragments d’astéroïdes, de comètes ou encore de morceaux de lune.

. Chacun est composé de molécules contenant . Le reste est composé de fragments d’astéroïdes, de comètes ou encore de morceaux de lune. Ces particules ont des dimensions variables : entre 0,3 mm (grain de poussière) et jusqu’à dix mètres de diamètre.

: entre 0,3 mm (grain de poussière) et jusqu’à dix mètres de diamètre. Chaque anneau tourne autour de Saturne à son propre rythme .

. Les anneaux s’étalent jusqu’à 282 000 km de la planète.

Pourquoi les anneaux de Saturne vont-ils disparaître ?

Les planètes bougent, elles ne restent pas immobiles. Dans 18 mois environ, Saturne va modifier son inclinaison. Avec cette nouvelle configuration, le bord de ses anneaux va s’aligner avec la Terre. Ainsi, il nous sera impossible d’apercevoir les 7 anneaux qui seront visibles sur la tranche. C’est comme si vous observiez une feuille de papier vue de côté, mais à des milliards de kilomètres.

Les cerceaux seront toujours là, mais invisibles pour l’œil humain. Ce phénomène n’est pas nouveau et se produit tous les 15 ans environ. La disparition va se faire de manière progressive à partir du 6 mai 2025, la date estimée par les chercheurs de la NASA.

Cette absence est-elle définitive ?

La bonne nouvelle, c’est que Saturne ne s’arrête jamais de tourner. Les anneaux seront absents du champ de vision pendant 7 ans et en 2032, ils feront leur come-back ! Encore une fois, le phénomène se produira de manière progressive et promet un spectacle céleste inédit.

Cependant, les scientifiques de la NASA ont publié des recherches moins réjouissantes pour les futurs habitants de la Terre au sujet de la durée de vie des anneaux. Il semblerait que Saturne n’a pas toujours été accompagné de ses fidèles cerceaux au temps des dinosaures…

Les futures générations verront-elles les anneaux de glace ?

Les scientifiques de la NASA ont analysé différentes caractéristiques sur les débris qui composent ces anneaux : leur volume, leur composition, les collisions, la vitesse des déplacements et des chutes de débris, etc.

Comme vous le savez, les anneaux de Saturne sont composés majoritairement de glace d’eau et l’étude nous informe qu’ils sont contaminés et fragilisés par la présence de débris non glacés. De plus, selon les calculs, il aurait suffi de seulement quelques centaines millions d’années pour que ces anneaux se forment. Une durée qui nous parait gigantesque, mais qui est infime en comparaison de l’âge du système solaire qui est de 4,6 milliards d’années…

Enfin, on apprend également que les débris des anneaux saturniens sont en train de tomber sur la planète, ce qui entraînerait une disparition totale dans quelques millions d’années. Ainsi, les études suggèrent que ces anneaux n’étaient ni présents à l’époque des dinosaures ni ne le seront dans un futur lointain.

Rien n’est éternel, même les anneaux les plus célèbres de l’univers. La prochaine fois que vous lèverez la tête et que vous contemplerez le ciel, profitez de la vue de Saturne et de ses anneaux éphémères. Est-ce que l’astronomie vous passionne ?