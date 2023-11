Le saviez-vous : Pourquoi le ciel est bleu ? Voici la réponse !

C’est vrai ça, pourquoi le ciel est-il « par défaut » de couleur bleu ? Nous voulons dire, lorsqu’il n’y a pas de nuage, que ce n’est pas l’aurore… Pourquoi le ciel arbore-t-il cette teinte bleutée ? Est-ce à cause des océans, de l’atmosphère, une illusion d’optique ? Peu de gens savent la réelle raison, découvrez-la maintenant.

Le ciel est bleu, mais pas à cause des océans

La première chose que vous devez savoir, c’est que le bleu du ciel n’est pas due à la réflexion de l’eau des océans. Voilà qui est débunké. Mais du coup, d’où vient cette couleur ?

En réalité, le ciel est bleu à cause de la lumière du soleil et de sa façon d’interagir avec l’atmosphère de la Terre. En fait, en soi, il n’est pas bleu d’ailleurs, c’est nous qui le voyons bleu depuis la terre. Le ciel n’a pas de couleur, sinon, c’est seulement notre perception des couleurs contenues dans les rayons du soleil qui fait que nous voyons un ciel bleuté.

Le spectre de lumière visible contient de nombreuses couleurs allant du rouge au violet. Et lorsque toutes ces couleurs sont mélangées, cela donne du blanc. Dans les rayons du soleil, les couleurs sont globalement mélangées, ce qui donne une lumière blanche. Nous la percevons ainsi depuis nos yeux humains. Ces derniers sont capables pour la plupart de détecter toutes les couleurs du spectre, de les associer, pour en faire ressortir le blanc.

Une fois que la lumière blanche atteint la Terre, certaines couleurs interagissent avec les molécules et particules de l’atmosphère, explique Marc Chenard, météorologue, à Live Science.

Les ondes bleues et violettes se diffusent dans l’atmosphère

Chaque couleur a une onde différente avec des longueurs différentes. Les couleurs rouges et les couleurs proches du rouge sont les plus longues. Quant aux couleurs s’approchant du violet et donc le bleu, elles sont les plus courtes.

Et ces longueurs d’ondes plus courtes, donc vers le violet et le bleu, sont celles qui sont le mieux absorbées et réfléchies par les molécules de l’air et le gaz terrestre.

En l’occurrence, ce sont les molécules d’oxygène et d’azote qui diffusent majoritairement les lumières bleues et violettes dans toutes les directions. En diffusant ces ondes courtes correspondant aux couleurs allant vers le violet, cela fait que nous voyons le ciel de couleur bleu.

Source : Les explications de Marc Chenard sur Live Science.