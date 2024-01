Vénus : pourquoi est-ce la seule planète qui tourne de manière inversée ?

Est-ce que vous saviez que Vénus a une rotation inversée par rapport à toutes les autres planètes ? Découvrez pour quelles raisons !

Vénus, la rebelle du système solaire

Vénus est la seconde planète du système solaire, située entre Mercure et la Terre. Elle est similaire en taille à la Terre, mais possède une atmosphère dense composée principalement de dioxyde de carbone, créant un effet de serre intense. Ces conditions font qu’elle est la planète la plus chaude du système solaire. Sa surface est caractérisée par des plaines volcaniques, des montagnes et des plaines rocheuses. Vous l’aurez compris, Vénus est extrêmement inhospitalière.

Aussi appelée étoile du berger, elle est la seule planète qui ne fait pas comme les autres en matière de rotation. En effet, toutes les planètes du système solaire tournent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ou dans le sens antihoraire. Vénus est un électron libre qui fait exception à la règle avec Uranus.

Vénus tourne dans le sens horaire. Cela signifie que si nous habitions sur cette planète, le soleil se lèverait à l’ouest et se coucherait à l’est. Mais, alors, pourquoi est-ce qu’elle a une rotation rétrograde ?

Vénus a attrapé une lune rétrograde

Pour comprendre cette rotation rétrograde, il faut revenir aux débuts de la création du système solaire et quand les planètes avaient déjà pris la plupart de leur taille. À ce moment-là, il restait encore beaucoup de petites particules, de poussières, comme des objets de la taille d’une lune, qui flottaient autour.

VOIR AUSSI : Une lune de Saturne pourrait accueillir la vie ?

À cette époque, les chercheurs pensent que Vénus tournait dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, comme la plupart des autres planètes rocheuses. Cependant, ils imaginent que Vénus a peut-être « attrapé » une lune dont l’orbite était en sens inverse (rétrograde). Les simulations informatiques suggèrent que cette lune aurait pu provoquer des marées qui ont progressivement ralenti la rotation de Vénus jusqu’à ce qu’elle se retourne complètement, tournant dans le sens opposé. C’est une hypothèse pour expliquer pourquoi elle a aujourd’hui une rotation rétrograde.

Cette lune a changé la rotation d’origine

Pour que Vénus inverse sa rotation et tourne dans le sens opposé, les scientifiques pensent qu’une lune, qu’ils ont appelée Neith, aurait joué un rôle important. Cependant, cela n’a pas été facile, car elle est proche du Soleil.

Il aurait fallu que Neith reste en orbite autour de Vénus pendant plus de 10 000 ans pour influencer suffisamment la rotation de la planète. C’est un peu compliqué, car les objets proches du Soleil ont tendance à être perturbés par sa forte gravité.

VOIR AUSSI : C’est la fin des anneaux de Saturne ? Explications sur leur disparition prochaine

Cependant, les chercheurs expliquent que cela a été possible grâce aux matériaux présents dans l’orbite de Vénus à cette époque. Malheureusement, à cause des collisions, des forces de marée et des mouvements dans l’espace, la gravité aurait finalement brisé la lune Neith. Cela a laissé Vénus avec sa rotation inhabituelle, tournant dans le sens opposé à la plupart des autres planètes.

Vénus, la deuxième planète du système solaire, se distingue donc par le fait que ce soit la planète la plus chaude, mais aussi par sa rotation rétrograde. Une explication passionnante ! Est-ce que vous êtes captivés par l’espace ?

Notez cet article