Dans un monde où la popularité du football atteint des sommets inégalés, une arnaque insolite a récemment émergé sur les réseaux sociaux, impliquant l’usurpation de l’identité d’un célèbre entraîneur de football. Xabi Alonso, reconnu pour ses prouesses au Bayer Leverkusen, s’est retrouvé au cœur d’une fraude surprenante en Thaïlande.

Un canular audacieux aux répercussions inattendues

Alors que Jurgen Klopp, l’emblématique entraîneur de Liverpool, annonçait son départ, les rumeurs concernant son successeur ont alimenté les conversations. Parmi les noms évoqués, celui de Xabi Alonso, favori pour reprendre le flambeau, a attiré l’attention. Cependant, cette situation a été exploitée par des fraudeurs en ligne, notamment en Thaïlande, où la police a dû intervenir.

La supercherie démasquée

Le Bureau central d’enquête thaïlandais a alerté les supporters locaux de Liverpool après la viralité d’un message sur Instagram. Un escroc, se faisant passer pour Alonso, sollicitait des dons pour financer son prétendu voyage vers Liverpool. Le message, rédigé en thaï, prétendait : « Je suis Xabi Alonso, futur entraîneur de Liverpool, mais à court d’argent pour mon vol« .

Réalisations et promesses d’Alonso

Xabi Alonso, célèbre pour ses succès en tant que joueur à Liverpool et au Real Madrid, impressionne en tant qu’entraîneur du Bayer Leverkusen. Avec une saison remarquable, invaincu en championnat, il est devenu un candidat sérieux pour diriger Liverpool, ce qui a probablement motivé l’arnaque.

Réaction et mise en garde

La police thaïlandaise, reconnaissant l’impact de la Premier League et la popularité de Liverpool en Thaïlande, a mis en garde contre ce type de supercherie. Le message frauduleux semblait provenir du compte Instagram officiel d’Alonso, mais il s’agissait d’un faux, créé par un imposteur.

Cette affaire souligne l’importance de la prudence sur les réseaux sociaux, surtout lorsqu’il s’agit de personnalités publiques et de demandes de fonds. Les fans de football, tout en partageant leur passion pour le sport, doivent rester vigilants face aux tentatives d’escroquerie de plus en plus sophistiquées dans le monde numérique.

