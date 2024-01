Quand sport rime avec luxe : découvrez la tradition insolite de l’USAM à la mi-temps !

À Aussillon-Mazamet, le plaisir de la tradition prend le dessus lors du premier match de l’année civile pour l’équipe de Régionale 2 de la Ligue Occitanie.

La réflexion agréable

Joueurs et dirigeants s’interrogent sur l’abandon d’une habitude agréable, marquant ainsi une pause gustative unique à la mi-temps. Les habitants du Tarn restent fidèles à cette tradition alliant plaisir et convivialité, perpétuée en 2019 et l’année dernière, toujours au mois de janvier.

Édition spéciale 2024

Cette année, c’est l’équipe réserve de l’USAM qui a eu le privilège de savourer des huîtres accompagnées d’un verre de vin blanc lors du premier match de la nouvelle année.

L’équipe réserve de l’USAM a croisé le fer avec les réservistes d’Espalion, offrant ainsi une pause gustative rafraîchissante au milieu de la fraîcheur ambiante.

Au moins, le vin blanc est servi à la température idéale, tout comme les huîtres, qui ont été au centre de l’attention ces derniers jours.

Une tradition unique qui unit le luxe des saveurs à l’effervescence sportive, démontrant que le plaisir et la fidélité aux traditions restent au cœur de l’expérience sportive à Aussillon-Mazamet.

