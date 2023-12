Le « cozy cardio » : une manière de faire du sport en douceur

En ce moment, que ce soit sur Instagram ou TikTok, il y a plein d’influenceurs qui parlent du « Cozy cardio« , une technique sportive pour garder la forme sans faire trop d’efforts, mais surtout faire du sport sans abandonner au bout d’une semaine. Nous vous expliquons de quoi il s’agit.

Qu’est-ce que la mode du Cozy cardio ?

Il y a plusieurs manières de faire du sport sans avoir l’impression d’en faire, et finalement garder cette habitude dans le temps. Il y a par exemple les sports à privilégier si vous êtes en surpoids, réputés plus doux. Également, il y a la méthode NEAT, c’est-à-dire faire du sport sur les activités du quotidien comme le ménage.

Mais il y a aussi le « Cozy cardio« , une manière de se réconcilier avec l’exercice physique qui fait clairement le buzz sur la toile. On vous explique.

Le « cardio confortable« , littéralement, est une manière de faire du sport et plus précisément du cardio (donc du sport intense qui fait travailler le cœur et la respiration) qui est censé vous aider à ne pas abandonner et à ne pas perdre la motivation. Cette technique sportive destinée aux personnes qui ont du mal à faire du sport au quotidien est en train d’exploser sur les réseaux.

Hope Zuckerbrow, fondatrice du « Cozy Cardio Club », en est par exemple l’un des visages. Et selon elle, ce cozy cardio est un formidable moyen de s’affiner, se muscler, perdre du poids, travailler son cœur et ses poumons, tout en évitant un maximum des blessures liées au sport, la démotivation et valoriser l’apaisement et la réduction du stress.

L’idée de cette technique est de valoriser le sport dans un endroit et dans une situation qui vous est confortable, où vous êtes à l’aise.

De nombreuses femmes qui ont commencé cette technique avaient du mal à faire du sport à cause du regard des autres à la salle de sport, dans la rue lors du jogging, mais aussi à cause du rituel qu’il implique (mettre des affaires de sport, mettre un timer, enregistrer ses performances, etc).

S’affranchir des performances et des apparences pour créer une routine sportive

L’idée du cozy cardio est donc de faire du cardio mais en s’affranchissant de cette pression de la performance et des apparences.

Par exemple : faire de la marche sur tapis en étant encore en pyjama, faire son sport sans matériel à n’importe quel moment de la journée sans se mettre de délai (par exemple faire 30 minutes de sport. Non, vous pouvez faire 5 minutes et arrêter, puis reprendre plus tard par 5 minutes).

D’après les adeptes de la technique, changer son rapport au sport serait le meilleur moyen de créer une routine sportive dans sa vie. Et finalement faire en sorte que le sport ne soit plus une contrainte. C’est en fait le meilleur moyen de devenir sportif et d’arriver à ses objectifs : faire du sport sans abandonner à cause de la pression.

