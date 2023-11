D’après une nouvelle étude publiée dans le Journal of Affective Disorders, il existerait un sport qui serait aussi efficace que les antidépresseurs pour lutter contre la dépression et les troubles anxieux : la course à pied. On vous explique.

Nouvelle étude : la course à pied aiderait à lutter contre la dépression

Même si la course à pied n’est pas le sport le plus conseillé pour les personnes obèses ou pour les personnes de plus de 50 ans. Il n’en reste pas moins un sport idéal non seulement pour perdre du poids, rester en forme, mais aussi pour s’aérer l’esprit. Particulièrement bon pour le cardio et pour réfléchir, ce sport en solo (qui peut toutefois se pratiquer à plusieurs) aurait aussi de grands bénéfices sur la santé mentale.

Faire du sport tous les jours permet de rester actif, en forme, jeune dans son corps et dans son esprit, mais cela permet aussi de se défouler et d’avoir un moment de réflexion avec soi-même. Et c’est d’autant plus vrai si vous pratiquez le sport en extérieur.

Par exemple, plusieurs études démontrent les effets bénéfiques de la marche sportive et de la course en extérieur sur la santé mentale. Et plus récemment, une nouvelle étude vient appuyer ce propos.

Cette étude s’est reposé sur 141 patients qui souffrent d’anxiété et/ ou de dépression. Les chercheurs ont proposé aux patients tests de traiter leur trouble par des antidépresseurs ou par une thérapie de course à pied en groupe.

Réticents quant à l’image des antidépresseurs, 96 personnes ont choisi la course à pied, 45 les antidépresseurs.

La course aurait une efficacité équivalente aux antidépresseurs

Pendant 4 mois, les deux groupes ont alors suivi le traitement. À l’issue de ces 4 mois, 44 % des 141 patients ont vu une amélioration de leur état de santé mental. Les deux groupes ont eu les mêmes taux d’amélioration, ce qui signifierait que la course à pied a été aussi efficace que les antidépresseurs. Une efficacité équivalente, selon les chercheurs. Mais ce n’est pas tout.

La course a eu d’autres avantages : il y a eu une amélioration du poids, de la tension artérielle, mais aussi du système cardiaque chez les participants. Et au contraire, les personnes sous antidépresseurs ont vu une régression de ce côté.

Source : l’étude complète publiée dans le Journal of Affective Disorders.