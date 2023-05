Marche sportive : 7 bénéfices sur la santé à marcher tous les jours

Marcher nous permet de nous déplacer, mais c’est aussi un véritable sport. Oui, même les plus grands sportifs le disent, la marche est très bonne pour la santé et il s’agit même d’un sport très complet. Se déplacer à pied et faire environ 6 km de marche par jour aiderait d’ailleurs à combattre certaines maladies. Que vous choisissiez de marcher pour une grande balade en forêt, de faire une randonnée ou de faire de la marche nordique avec des bâtons… sachez que vos baskets vont devenir vos meilleures amies. Voici les avantages de la marche quotidienne et sportive.

La marche en extérieur, bonne pour repousser le vieillissement

Marcher en extérieur serait bien meilleur que de marcher sur un tapis à la salle de sport. En particulier grâce aux bénéfices qu’apporte cette longue promenade dehors. Idéal pour faire le plein de vitamines contenues dans les rayons du soleil, mais aussi pour prendre un grand bol d’air frais, la marche dehors aurait pour effet de ralentir le vieillissement des cellules.

Comment ? Grâce justement à votre exposition au soleil durant cette période, à l’air nouveau de vous inspirez, mais aussi aux différents paysages que vous serez amenez à découvrir. Il est d’ailleurs fortement conseillé de varier les lieux de promenades car cette variation aura pour effet de vous rendre plus concentré vis-à-vis de cet environnement.

Vous serez plus « connecté » à celui-ci et déconnecté de votre routine et des écrans. C’est idéal pour chasser le stress du corps, mais aussi pour augmenter votre capacité de concentration et vos réflexes naturels. Votre cerveau vous dira merci pour cette seconde jeunesse !

VOIR AUSSI : Remède : Comment enlever les taches brunes sur la peau avec du bicarbonate ?

La marche est bonne pour la santé et peut vous faire perdre du poids

Nous perdons du poids lorsque nous avons du déficit calorique : nous brûlons plus de calories que nous en absorbons. Avec un régime équilibré, la marche peut donc être un sport comme un autre, qui permet de vous faire maigrir ou prendre du muscle. Pour cause, si nous perdons déjà de nombreuses calories en ne faisant rien, le simple fait de marcher peut vous affiner la silhouette en un rien de temps.

VOIR AUSSI : Effet placebo : Pourquoi un placebo guérit quand même ?

Le cardio : Marcher tous les jours renforce votre cœur

La marche est un sport qui fait fonctionner vos jambes, mais aussi votre bassin, votre colonne vertébrale, pour vous tenir en place, votre dos pour soutenir les mouvements, les bras pour votre équilibre. C’est vraiment un sport très complet.

En plus de faire travailler vos articulations, la marche fait donc aussi travailler vos organes tels que le cœur, mais aussi vos poumons. Ce n’est pas pour rien que la marche est recommandée aux personnes en situation d’obésité ou pour les personnes à risque de maladies cardio-vasculaires. Facile à exercer, ce sport est une activité d’endurance qui permet de travailler la résistance de votre cœur, mais aussi votre respiration.

VOIR AUSSI : Ostéopathe : Comment se faire rembourser ses séances ?

Marche sportive : marcher est très bon pour lutter contre le stress

Et comme vous travaillez la respiration grâce à la marche, c’est également utile pour lutter contre le stress quotidien, pour se ressourcer, voire pour méditer. Les personnes anxieuses et avec des troubles anxieux sont souvent amenés à marcher car c’est une activité anti-stress naturelle.

Lorqu’on marche seul, c’est un moment d’introspection, propice à la réflexion. C’est également un parfait moment pour relâcher ses nerfs et juste profiter de la nature environnante. La marche peut aussi être un excellent défouloir si vous venez à vous fixer des objectifs de performances.

VOIR AUSSI : Douleurs : Quand on a mal, il faut mettre du froid ou du chaud ?

La marche et la santé : un meilleur contrôle de l’insuline par l’organisme

Le saviez-vous ? Marcher aiderait également au contrôle de l’insuline dans le corps. Ainsi, cette pratique aurait des effets bénéfiques sur les maladies reliées à un souci d’insuline, comme le diabète ou encore certaines maladies hormonales comme le syndrome des ovaires polykystiques.

Marche digestive : quand marcher aide vos intestins à aller mieux

Marcher aiderait aussi l’estomac à être moins acide, à aller plus facilement aux selles, mais aussi à digérer comme il faut, de manière générale. Le tout associé à une bonne hydratation, comme toujours !

VOIR AUSSI : Myope, hypermétrope, astigmate et presbyte : connaissez-vous la différence ?

Marcher, c’est également très écologique !

Et puis, marcher pour se déplacer, c’est quand même mieux que de prendre la voiture, non ? C’est meilleur pour vous, pour la planète, mais aussi pour votre futur. Maintenant, marcher est presque devenu obsolète malheureusement.

C’est assez dommage quand on sait qu’on peut en profiter pour décompresser, aller faire ses courses, faire son sport du jour, promener son chien ou encore pour gagner de l’argent.