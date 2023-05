Douleurs : Quand on a mal, il faut mettre du froid ou du chaud ?

Même quand on va chez l’ostéopathe toutes les semaines, on ne sait jamais que mettre lorsqu’on a mal quelque part. Faut-il mettre du chaud ou du froid sur les douleurs musculaires ou sur une blessure ? On fait le point.

Pour quelles douleurs mettre du froid plutôt que du chaud ?

Le froid a un effet anti-inflammatoire fort sur notre corps. Il diminue le tonus des muscles et provoque le rétrécissement des vaisseaux sanguins. Il est donc particulièrement efficace pour calmer les nerfs, le système nerveux.

Que ce soit avec une compresse fraiche, un ventilateur ou avec une pommade rafraichissante, de la glace dans un sachet, des produits congelés, voici les douleurs que vous pouvez calmer avec du froid plutôt que du chaud :

Toutes les douleurs liées à un choc, un traumatisme ou un faux mouvement : entorses, foulures, contusion.

Sur les bleus, l’ecchymose, œdème.

Pour les boutons d’insectes également.

Lors des crises d’arthrose.

Quand on a mal à la tête.

Lorsque vous avez des douleurs articulaires, au genou par exemple.

Tendinite pendant une semaine, puis de la chaleur.

Pour quelles douleurs mettre du chaud plutôt que du froid ?

La chaleur permet de dilater les vaisseaux sanguins. Il favorise la circulation et la vascularisation des tissus. Ainsi, on estime que la chaleur aide à éliminer les toxines. Mais aussi à détendre les muscles et organes. Il permet aussi de décongestionner.

De ce fait, on estime qu’il faut utiliser une source de chaleur, ou encore prendre une douche ou un bain chaud, en utilisant une compresse chauffante, une bouillotte, lorsqu’on souffre de :

Crampes et douleurs musculaires.

De douleurs au ventre, Quelle que soit la zone, par exemple lors des règles, pendant une gastro, une constipation, des douleurs d’estomac.

Torticolis.

Pour la sciatique.

Douleurs lombaires.