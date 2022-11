Gua-Sha : Tout ce qu’il faut savoir sur cet accessoire de beauté indispensable

Connaissez-vous le Gua Sha ? Cette pierre est issue de la médecine chinoise ancienne et est la pierre la plus appréciée du moment dans le domaine de la beauté, un accessoire de beauté qui revient sur le devant de la scène grâce à sa forte capacité à donner à la peau un effet lifting naturel et un ovale sain et lumineux.

Cette pierre de quartz, de jade ou de néphrite passée sur la peau avec un auto-massage particulier peut apporter de nombreux bienfaits. Voulez-vous savoir lesquels? Et surtout : vous voulez savoir comment l’utiliser ?

A quoi sert la pierre Gua Sha ?

Le terme Gua Sha est l’union de deux mots : Gua (frotter) et Sha (chaleur). C’est un rituel de la médecine chinoise ancienne qui est revenu sur le devant de la scène grâce aux réseaux sociaux ces dernières années.

Que fait Gua Sha ? Simple : grâce à un massage effectué avec des accessoires en pierre naturelle (comme le Jade ou le Quartz), il est très efficace pour dissoudre les tensions musculaires et stimuler la circulation lymphatique et sanguine.

Il en résulte une peau éclatante, saine, tonique et détendue. Les rides sont plus détendues et l’ovale du visage apparaît moins flasque avec des poches et des cernes moins marqués.

Le Gua Sha a d’abord été utilisé comme technique de massage corporel. Au fil des années, cependant, il s’est également avéré être un traitement bénéfique pour le visage pour des soins de la peau de qualité.

Bienfaits du Gua Sha

A première vue on n’en aurait pas l’impression mais ces pierres en Quartz , Jade et Néphrite aux formes les plus variées sont véritablement une panacée pour la peau. Les raisons? Multiple, car la pierre gua sha est utile pour :

Soulager les tensions musculaires

Illuminez la peau pour la faire paraître saine et détendue

Stimuler la circulation lymphatique et sanguine

Dégonfler et soulager l’enflure

Lisser les rides et ridules

Raffermir les muscles du visage et façonner l’ovale

Unifier le teint

Favorise la relaxation et soulage le stress

Quelle pierre de Gua Sha choisir ?

Mais sur quelle pierre miser ? Sont-elles toutes identiques ou y a-t-il une différence de couleur ou de forme ?

Les pierres peuvent avoir différentes formes. Les plus courantes et adaptées à un usage quotidien sont sûrement celles en forme de cœur : les courbes douces les rendent parfaites pour traiter les peaux sensibles sans les faire rougir !

Quant au choix de la couleur et de la pierre, c’est tout à fait personnel. En fait, il faut savoir que tout dépend de la cristallothérapie et de la signification des différentes pierres.

Commençons par Jade. La gemme impériale est une pierre très appréciée, généralement verte mais également disponible dans plusieurs autres nuances. C’est celle qu’il vous faut si vous cherchez une pierre apaisante et calmante : le Jade est en effet lié au Chakra du cœur, à la sphère féminine et intimement lié aux émotions.

Commencez par la nuque : avec le haut de la pierre en forme de cœur, glissez jusqu’à la racine des cheveux avec une légère pression, de bas en haut. Déplacez-vous ensuite sur les côtés en faisant glisser la pierre de bas en haut, de la clavicule à l’oreille puis sur le cou de bas en haut.

Questions fréquentes

A quoi sert le Gua-Sha ?

Le Gua-Sha est une technique d’auto-massage utile pour stimuler la circulation lymphatique et sanguine de la peau du visage, raffermir le teint, dégonfler et décongestionner, réduire les cernes, lisser et tonifier, dénouer les tensions, faciliter l’absorption des cosmétiques. Il est considéré comme une alternative naturelle au botox.

La pierre Gua-Sha s’utilise sur le visage et le cou en auto-massage. Le massage aux pierres doit être effectué avec des mouvements doux de bas en haut et avec une pression modérée, non excessive pour éviter de stresser la peau. Pour le cou : partir de la nuque du bas vers la racine des cheveux et devant du bas vers le menton et la ligne des oreilles.

Pour le visage : avec la pierre à la verticale, remonter des narines vers les joues et remonter vers les pommettes en diagonale. Terminez par l’arcade sourcilière en suivant la courbe large de la pierre, de l’intérieur vers l’extérieur.

Quelle pierre de Gua Sha acheter ?

Le choix de la pierre est subjectif et strictement lié à la cristallothérapie. Les plus courantes sont au nombre de trois : le jade, une pierre verte à l’action apaisante et calmante ; Quartz Rose, pierre à l’action apaisante et illuminatrice ; Néphrite noire, pierre à effet protecteur et stimulant de la circulation sanguine et lymphatique.

Combien de fois par semaine utiliser Gua Sha ?

Vous pouvez l’utiliser tous les jours en l’intégrant à votre soin du matin et du soir. Pour des résultats concrets, il faut être constant et effectuer le massage pendant au moins 5 minutes sur une peau déjà nettoyée et traitée avec une huile, un sérum, un tonique ou une crème.

Nous vous avons tout dit sur Gua-Sha. Si ce guide vous a été utile ou si vous avez encore des doutes et souhaitez en savoir plus, laissez-nous un commentaire : nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions.