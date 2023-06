Les douleurs de dos font partie du fléau de la société moderne. Cela concerne en effet 4 sur 5 des personnes actives. Un constat dévoile par ailleurs que 75 % de la population d’un pays souffrent une fois dans leur vie d’une lombalgie.

Une lombalgie n’est autre qu’une douleur en bas du dos et peut être traitée de diverses façons. Les thérapies alternatives sont l’une d’entre elles, tout comme les médecines douces. Le traitement médicamenteux est également possible, mais le plus important reste le repos.

Nous allons ainsi voir dans cet article nos meilleurs conseils pour vous aider à vous débarrasser des douleurs de dos.

Soulager ses douleurs de dos par la chaleur

En lombalgie, la chaleur agit comme un anti-inflammatoire. Dans la majorité des cas, celle-ci s’avère d’une grande efficacité, sauf dans le cas d’une sciatique. En plus de dilater les vaisseaux sanguins, la chaleur décontracte les muscles. Elle soulage par la même occasion les tensions responsables du mal de dos.

Parmi les possibilités, appliquer la chaleur sur la zone douloureuse peut se faire par le biais des patchs chauffants, que vous trouverez en pharmacie. Ils sont très pratiques et utilisables pendant une demi-journée. Vous n’aurez aucun mal à vous déplacer avec ce type de source de chaleur.

L’autre option est la bouillotte ou si vous n’en avez pas, prenez un coussin rempli de noyaux de cerises à chauffer au micro-ondes. Vous allez ensuite laisser agir la chaleur durant une vingtaine de minutes, trois fois par jour. Vos douleurs de dos seront soulagées, sans qu’il y ait un contact direct avec la peau.

Si vous êtes chez vous, vous pouvez également prendre une douche chaude ou un bon bain. Cela vous permet de décontracter vos muscles et soulager votre mal de dos. Vous n’avez qu’à ajouter quelques gouttes d’huile essentielle d’arnica ou d’harpagophytum dans votre eau pour un résultat plus efficace.

Calmer ses douleurs de dos en adoptant une bonne position au lit

Si vous souffrez de mal de dos, on vous recommande une bonne position au lit. Elle peut en effet augmenter ou diminuer les sensations de douleurs au dos.

L’une des positions suivantes reste conseillée pour dormir en cas de mal de dos. La première est la position sur le côté. Vous n’avez qu’à suivre l’alignement de la colonne vertébrale et placer un coussin entre vos genoux. Cela permet de conserver le dos aligné et améliore ainsi le confort. La seconde est de dormir sur le dos ayant un coussin sous les genoux. Cela va aider à soulager vos lombaires.

Par contre, la position à ne pas adopter est celle sur le ventre, car celle-ci est plus reliée aux douleurs lombaires et cervicales. Attention, cela ne se vérifie pas chez tout le monde et peut se différencier d’une personne à une autre.

À cela s’ajoutent les matelas, c’est-à-dire qu’ils symbolisent une des conditions pour rendre le coucher bénéfique pour les personnes souffrant du dos. Les matelas moyennement fermes peuvent être le meilleur compromis entre le matelas mou et le matelas très ferme.

Étant donné que les matelas à mémoire de forme ont tendance à vous enfoncer plus dans le lit. Il faut donc bien choisir le type de literie. La douleur peut en effet s’accroître durant les changements de position. Les meilleurs matelas à mémoire de forme peuvent toutefois vous aider en répartissant les points de pressions sur votre dos.

Évacuer ses douleurs de dos grâce au massage

Les massages apportent beaucoup d’effets sur le dos qui souffre, car ils stimulent la production d’hormone du bonheur. Outre ce bénéfice, ils soulagent les tensions et favorisent la circulation. Les cinq techniques suivantes aident à soulager vos douleurs lombaires :

L’effleurage

L’effleurage consiste à chauffer vos mains et à appliquer un peu d’huile sur le dos. Cette méthode est sans doute la plus douce, mais aussi idéale pour permettre à vos muscles de récupérer.

Le pétrissage

Il consiste à pétrir la peau au niveau des zones de tension, en massant les muscles avec les doigts ou toute la main. Dans un premier temps, il faut agir en douceur pour éviter de délier le tissu et favoriser la circulation.

La friction

Cette méthode réside dans le fait de frotter délicatement la peau ainsi que les muscles situés juste en dessous. Pour ce faire, vous devez réaliser des petits mouvements circulaires à l’aide de vos doigts ou la paume de vos mains.

La vibration

Cette méthode se résume à effectuer des mouvements de va-et-vient rapides avec le bout des doigts ou le plat de la main. Le but est de faire trembler les muscles pour les détendre. La majorité du temps, elle doit clôturer le massage.

Soulager ses douleurs de dos grâce à la phytothérapie

Certaines plantes sont efficaces pour soulager un mal de dos, notamment si elles sont utilisées en massage ou même par voie orale en homéopathie.

Le piment

Le piment contient une molécule dénommée la capsaïcine, qui est responsable de la sensation de piquant de la plante. C’est ce principe actif qui stimule la sécrétion d’endorphine, une hormone à l’origine du soulagement des douleurs. De plus, elle rend la circulation sanguine plus fluide.

Il existe des patches ou des crèmes spéciales à base d’extrait de piment. L’application de l’huile essentielle de piment est aussi faisable, mais gare aux brûlures. Des gants à jeter sont nécessaires pour l’application de l’huile.

L’arnica

Pour apaiser les inflammations et les tensions musculaires du dos, les principes actifs de l’arnica ont prouvé ses effets depuis le temps. Il s’agit en fait d’un remède miracle utilisé par nos ancêtres.

Si avant on utilisait les fleurs fraîches ou séchées de la plante, de nos jours, ils sont sous forme de pommades, gels, crèmes, huiles ou teintures. Une préparation que vous pouvez appliquer directement sur la peau. En cas de douleur aiguë ou d’élongation, les granules de la plante vont agir rapidement sur la douleur.

L’écorce de saule pour les douleurs de dos

L’écorce de saule est une plante médicinale dont les bienfaits datent de l’antiquité. En plus de ses propriétés anti-inflammatoires, elle contient des substances antipyrétiques.

Si vous prenez un bain, cette plante est séchée et peut être mise dans un bain chaud. Vous pourrez également l’appliquer directement sur la peau sous forme de teinture. Une autre solution pour soulager votre mal de dos est de la boire en infusion par jour. Des extraits d’écorce de saule se trouvent en pharmacie que vous pourrez mélanger à de l’eau chaude.

La solution des antidouleurs

Certains médicaments se trouvent en pharmacie pour vous aider à soulager le mal de dos. Il s’agit entre autres des anti-inflammatoires et du paracétamol. Cependant, ces derniers n’ont pas toujours prouvé leur efficacité. Au contraire, ils ont tendance à perturber le mécanisme naturel de guérison et génèrent des effets secondaires. Ils sont pratiques pour une utilisation à moyen terme et non en long terme.

Ce sont les remèdes de grand-mères naturels qui ne provoquent pas des effets secondaires. Citons entre autres la griffe du diable ou l’harpagophytum et le curcuma. Néanmoins, il faut demander l’avis de votre médecin avant de mélanger les deux si vous êtes en traitement médical.

Les compléments alimentaires à base de Vitamine D contre les douleurs de dos

Il est certain que la carence en vitamine D et lombalgie est associée. Effectivement, la plupart des personnes qui souffrent du dos ont une carence en vitamine D. De ce fait, ils doivent suivre un traitement en vitamine D durant quelques semaines d’affilée. Cela contribue à diminuer les douleurs lombaires.

Suite à des études sur des personnes souffrantes de lombalgie chronique, une prise d’un complément en vitamine D durant une période de 8 semaines a amélioré leur qualité de vie. Ses bons résultats montrent également une nette amélioration sur leur état de santé mentale. Par ailleurs, il a été constaté que les résultats sont meilleurs si le traitement est combiné avec des exercices. Ceux-ci sont surtout des exercices de renforcement musculaire pour le dos, comme le gainage.

La vitamine D apporte du tonus aux os et aux muscles. Elle renforce également le système immunitaire, ce qui explique son action sur les douleurs lombaires.

Les sports recommandés pour les douleurs de dos

Parmi les sports recommandés lorsque vous souffrez du dos sont le vélo elliptique et la natation. Il est conseillé cependant de bien varier les nages. Les abdos et les fessiers font partie des exercices à faire. Si vous aimez le sport en salle, préférez le sport cardio (steppeur, rameur, etc.). La marche active qu’on appelle encore marche nordique est réellement indispensable. C’est-à-dire que votre vitesse ne doit pas dépasser les 4 à 6 km par heure. Pour ceux qui aiment le vélo, vous pourrez en pratiquer en montant le guidon. Cela évite de trop pencher en avant les premiers jours.

Ces exercices d’activités physiques peuvent dépasser les 30 minutes par jour, selon votre endurance et votre disponibilité. Pour commencer, c’est mieux de partir à la marche pour 20 minutes par jour, dont vous pourrez diviser en deux séances de 10 minutes. Vous verrez que le mouvement va détendre vos muscles et libérer les endorphines, qui agiront comme antidouleurs naturels.

Si vous avez un mal de dos aigu, les exercices de gainage isométriques peuvent vous aider. Cela signifie que vous ne devez pas faire trop de mouvement au risque d’augmenter votre douleur. Bon nombre d’exercices peuvent amener à accroître votre mal de dos, cependant il faudra les éviter tant que vous n’avez pas soigné votre problème.

Consulter un kinésithérapeute et un ostéopathe

Les thérapies manuelles et les manipulations sont des solutions privilégiées en cas de mal de dos. Les personnes souffrantes vont cependant en consultation médicale pour effectuer un réel diagnostic de leurs problèmes.

Vous devez connaitre les causes responsables des douleurs lombaires avant de pouvoir donner le traitement spécifique correspondant. L’ostéopathe et le kinésithérapeute sont des professionnels. Si vous avez des problèmes chroniques de dos ou aigus, qu’ils soient à court terme ou soudain, on vous recommande de les consulter.

De plus, ils ont déjà prouvé leur efficacité pour soulager le mal de dos s’ils sont combinés à d’autres traitements physiques comme les exercices, le massage ou le stretching. Dans la majorité des traitements, vous n’aurez nullement besoin de prendre des médicaments.