Promenade chien : Combien de temps faut-il sortir son chien ?

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un chien ou que vous allez bientôt accueillir votre compagnon de vie chez vous, vous vous êtes peut-être déjà demandé s’il était important de sortir son chien et, si oui, combien de temps ? Pas de chichi, on vous répond au plus simple.

Promener son chien : une bonne manière de le dépenser physiquement et mentalement

Il n’y a pas de magie : le chien ne peut pas être heureux s’il n’a pas une vie enrichie en sorties diverses et variées, en rencontres, en expériences. Tous ses besoins doivent être comblés au quotidien. Cela inclut donc la nourriture, l’eau à disposition, mais aussi la sociabilisation avec d’autres chiens, animaux et humains.

Et pendant ces phases de sociabilisation, il y a évidemment un autre besoin que vous pouvez remplir : la fameuse promenade. Le chien a besoin de se dépenser physiquement (courir, marcher, sauter, se fatiguer) et mentalement (sociabilisation, jeux mentaux, exercices de dressage, mordillement, jeux de recherche, renifler, découvrir, jouer avec les autres…).

Et il existe une activité qui peut aisément allier les deux dépenses : le fait de sortir son chien. Nous ne parlons pas là de la sortie du chien pour ses besoins, mais bien de la balade quotidienne ou des promenades quotidiennes que vous DEVEZ offrir à votre toutou. Pour faire ses besoins, il a le jardin (qui est simplement une autre pièce de la maison, un jardin ne suffit pas, JAMAIS, pour dépenser un chien) ou la rue où vous le sortirez lorsqu’il le demande ou après une phase de jeu ou une phase dodo.

Combien de temps faut-il sortir son chien par jour dans l’idéal ?

Combien de temps votre chien doit-il sortir par jour ? Tout dépend de votre chien. Tous les chiens sont différents et ont donc des besoins différents. Et cela n’a pas souvent de rapport avec la taille du toutou d’ailleurs.

En général, on conseille de sortir son chien 30 minutes par jour minimum à 5 heures maximum (sauf cas exceptionnels du style vacances dehors, rando, etc).

S’il s’ennuie, qu’il bâille, se plaint, qu’il se montre frustré, c’est qu’il ne sort pas assez ou qu’il a besoin de sortir. S’il ne dort pas après la balade, c’est qu’il n’a pas eu assez de dépense physique ou mentale (la balade n’était pas assez longue ou pas assez riche en événements, en découvertes, en jeux).

A savoir : le temps de balade idéal, sans tenir compte des besoins spécifique à chaque individu, est d’environ deux heures par jour. Dans le cas de cette durée, nous conseillons ce rythme : 1 heure le matin au réveil et une heure dans la journée (idéalement en fin de journée). Vous pouvez découper cette dernière heure en deux fois 30 minutes aussi.

Puis-je ne pas sortir son chien s’il fait un mauvais temps ou que j’ai la flemme ?

Les professionnels sont assez unanimes sur le fait qu’il vaut mieux sortir son chien sur une durée conséquente (une heure d’un coup par exemple) plutôt que de faire des petites sorties de 10 minutes le long de la journée. Aussi, évitez de le sortir sur un temps trop long aussi, le chien peut devenir hyper résistant et demandera alors toujours plus de balades. Il faut, dans tous les cas, sortir votre chien TOUS LE JOURS.

Évidemment, vous pouvez éviter la sortie un jour par ci, par là, mais cela dépendra de votre chien et non de vous. Si le chien semble fatigué ou qu’il a « la flemme » aussi, pas de problème pour ne pas partir en balade ce jour-là. Ne le faites que rarement par contre. Une fois ça passe, pas tout le temps.

Sortir son chien : prévoyez des balades enrichissantes et variées

L’idéal serait de lui offrir le plus de diversité possible lors de vos balades. Par exemple : varier entre forêts, parcs, villes, jeu avec des congénères, il faut que le chien voit des stimulus (vélos, humains, etc). La promenade et la dépense physique et mentale font entièrement partie de l’éducation canine. Sans cela et sans diversité pour votre chien, il pourrait avoir des soucis d’équilibre et d’éducation. Et ce serait bien normal, votre chien ne sera pas le plus heureux dans ces conditions.

Sortir son chien n’est donc pas qu’une question de temps, mais aussi une question d’enrichissement. La balade est le meilleur moment de la journée pour votre chien. C’est l’idéal pour renforcer la confiance que vous avez avec lui, votre relation, mais aussi pour travailler le rappel, la marche en laisse, la frustration, pour l’habituer aux stimulis et aux congénères.

Tout cela, vous devez bien sûr le savoir avant de prendre un chien. Avoir un chien vous engage à remplir ses besoins et à lui donner une bonne vie. Être le compagnon d’un chien et inversement, c’est du temps à lui consacrer !