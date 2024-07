Adopter plusieurs chats au sein du foyer est une idée à la fois bonne et risquée. La cohabitation entre plusieurs chats dans la même maison peut être un défi. Ces animaux à poils sont réputés pour leur indépendance. Certains s’adaptent très bien à la vie en groupe, tandis que d’autres préfèrent éviter la compagnie d’autres félins. Bien que certains chats s’entendent dès le premier regard, la plupart du temps, une introduction trop brusque peut provoquer du stress et des conflits.

Pour une cohabitation réussie, il est essentiel de s’organiser en fonction des besoins et de la personnalité de chacun. Les lignes qui suivent vous fourniront quelques conseils pour une colocation harmonieuse entre vos matous.

Comprendre et respecter le caractère indépendant des chats

Le caractère joue un rôle crucial dans la cohabitation. Il est difficile de prévoir comment un chat réagira à l’arrivée d’un ou plusieurs nouveaux compagnons. Certains peuvent voir cela comme une intrusion territoriale. En revanche, d’autres peuvent devenir dépressifs à l’idée d’affronter de nouvelles personnalités. D’un autre côté, quelques-uns finissent par cohabiter malgré eux, tandis que d’autres développent une véritable amitié avec le temps.

Chaque animal a son propre caractère. Qu’il soit sociable ou indépendant, affectueux ou réservé, il peut influencer la dynamique de groupe. Nos amis félins sont surtout connus pour leur indépendance et leur territorialité. Il est donc essentiel de respecter cela et de s’organiser en conséquence. Vous pouvez, par exemple, mettre à la disposition de chacun, sa propre gamelle de nourriture et d’eau. Veillez aussi à ce qu’il dispose de sa propre litière, panier, coin repos et jouets. En outre, chaque chat doit pouvoir s’isoler librement et sereinement dès qu’il en ressent le besoin. Cela réduit les conflits lorsque votre compagnon a besoin de manger, boire, se soulager ou dormir immédiatement.

Bien choisir les chats qui vont cohabiter

En tant qu’animaux territoriaux et indépendants, les chats n’apprécient guère les changements dans leur environnement. L’acceptation d’un nouveau congénère peut prendre plusieurs semaines. Les chats peuvent, cependant, développer des liens forts avec d’autres félins qu’ils connaissent bien ou qui font partie de leur groupe. Il est idéal d’adopter les chats ensemble, de préférence d’une même fratrie ou deux camarades de refuge. Ces derniers sont plus enclins à se partager le couchage ou à faire un toilettage mutuel.

Un chat senior, aspirant à une tranquillité légitime, acceptera mal l’arrivée d’un chaton plein d’entrain. Cela peut le stresser davantage ou le rendre agressif. De même, un chat adulte habitué à vivre seul aura des difficultés à accepter un nouveau compagnon. Plus le chat est jeune, plus il acceptera facilement la présence d’un autre félin.

Par ailleurs, les chats non castrés risquent de se battre pour affirmer leur supériorité. Aussi, les chats de sexe opposé, jeune, ou issu de la même fratrie peuvent facilement cohabiter dans une même maison. Il en est de même pour nos boules de poils ayant des comportements similaires, qu’ils soient calmes ou énergétiques. Pour éviter les conflits, vous pouvez créer des sous-groupes de chats et répartir les ressources entre eux.

Préparer l’intégration d’un nouveau chat

Si vous envisagez d’adopter un nouveau félin, préparez soigneusement son arrivée pour éviter les querelles avec les autres résidents. Les présentations doivent être progressives et toujours surveillées. Laissez vos chats s’habituer entre eux, sans les presser. Créez un espace d’environ 10 m² par individu pour respecter l’indépendance de chacun. Cela leur permettra de se retirer en cas de besoin.

La première étape d’introduction est l’isolation du nouveau chat dans une pièce dédiée. Cette période peut durer quelques jours à quelques semaines. Cela l’aidera à s’acclimater et permettra aux résidents de s’habituer à sa présence sans interaction directe. Il est, toutefois, important de passer du temps avec votre nouveau matou pour créer des liens.

La deuxième étape consiste à faire des introductions visuelles progressives. Nourrissez les chats de chaque côté d’une porte entrouverte. Une fois qu’ils se sont habitués l’un à l’autre, vous pouvez rapprocher leurs gamelles. Enfin, en troisième étape, vous pouvez organiser une rencontre sous surveillance. Néanmoins, en cas de problème, vous pouvez toujours retourner le nouveau chat dans sa pièce d’accueil.

Il est important de ne pas intervenir directement lors des conflits initiaux. Laissez vos amis à quatre pattes trouver leurs propres stratégies pour éviter les futures disputes. Il faut toutefois noter que si les bagarres deviennent intenses, il convient de les séparer prudemment. Les adaptations peuvent varier selon chaque chat. Certains peuvent prendre plus de temps que d’autres pour s’habituer. Soyez patient et respectez les besoins de chacun. En outre, assurez-leur un environnement enrichi avec des espaces en hauteur, des zones de grattage et des jouets interactifs. Ne précipitez pas les étapes et observez les signes que vos compagnons félins vous envoient.

Organiser la cohabitation

L’environnement joue un rôle crucial dans le bien-être de vos amis à quatre pattes. Sachez qu’un chat ayant accès à l’extérieur pourra se stimuler et socialiser avec d’autres chats. Cela rendra la présence d’un nouveau compagnon moins nécessaire. Un chat confiné dans un environnement moins stimulant risque, toutefois, de s’ennuyer. L’introduction d’un autre camarade lui sera peut-être bénéfique.

Aménagez l’espace avec plusieurs postes d’observation, griffoirs, aires de jeux, et coins de couchage individuels. Installez des endroits en hauteur où les chats peuvent se réfugier, et assurez-vous qu’ils aient toujours une issue de sortie pour fuir si nécessaire. Assurez également que chacun a accès librement à sa nourriture. Préparez une gamelle de nourriture et d’eau par chat, en différents endroits pour réduire la compétition. D’autre part, placez plusieurs bacs à litière dans des endroits sécurisants pour garder l’équilibre.

Les phéromones apaisantes, comme celles de Feliway Friends, peuvent également être utiles pour améliorer les liens affectifs entre vos précieux matous. Cela peut contribuer à réduire les tensions et favoriser une cohabitation harmonieuse.

Obtenir l’aide d’un professionnel (si la cohabitation se passe mal)

Si malgré le respect de toutes ces étapes, vos chats ne s’entendent toujours pas, il est recommandé de contacter un spécialiste. Demandez l’aide d’un comportementaliste ou d’un vétérinaire pour vous aider à gérer les situations tendues. Ils peuvent organiser un coaching léger et donner des conseils pour instaurer une harmonie durable au sein de votre foyer. Dans tous les cas, ces experts évalueront la dynamique entre vos chats. Ils proposeront également des solutions adaptées pour améliorer leur cohabitation et leur bien-être.

En conclusion, la cohabitation entre plusieurs chats nécessite une attention minutieuse à leurs besoins individuels et leur bien-être. Il est essentiel d’offrir à chacun des ressources suffisantes pour minimiser les conflits et le stress. Les nouveaux venus sont également les plus délicats. Organisez-leur des rencontres progressives et supervisées pour que la confrérie puisse bien s’entendre.

Enfin, n’hésitez pas à demander de l’aide si malgré vos efforts la colocation est vaine. Consultez un comportementaliste ou un vétérinaire pour vous aider à ajuster les stratégies et garantir une cohabitation paisible. Dans tous les cas, votre patience et organisation sont essentielles pour assurer le bien-être de vos chats dans votre foyer.

