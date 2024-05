Il est vrai que les chats nouent un lien particulier avec les humains. Pourtant, il arrive qu’ils préfèrent certaines compagnies à d’autres. Les chats sont des animaux pleins de mystères. Malgré leur douceur et leur affection, ils peuvent parfois surprendre avec certains comportements.

Pourquoi nos compagnons félins apprécient certains individus et ont tendance à en fuir d’autres ? Cela ne concerne pas forcément le propriétaire. Leur attachement envers ce dernier est généralement très fort, tel que les chiens ou les enfants envers leurs parents. Pourtant, ils choisissent parfois un membre de la famille avec lequel ils sont plus fusionnels. Dans tous les cas, il semblerait que les choix de nos chats vont au-delà des simples manifestations d’affections.

Ce guide vous permettra de découvrir et de comprendre cet attrait particulier des chats ainsi que les différents critères sur lesquels ils basent leurs choix.

Quels sont les signes qu’un chat aime une personne ?

Les chats sont des êtres fascinants. Leurs différents comportements témoignent souvent de leurs émotions et de leurs liens avec les personnes qu’ils apprécient. Voici quelques signes à prendre en compte pour déchiffrer leur affection envers vous :

Votre ami vous suit partout. Que vous dormiez ou que vous passiez du temps devant la télé, votre matou ne veut pas vous lâcher. Il faut toutefois noter que certains chats préfèrent se montrer plus discrets en fonction de leur personnalité et de leur expérience passée ;

Il vous exprime son attachement par des gestes affectueux comme des coups de patte légers, des léchouilles ou de simples frottements. Il recherche votre attention avec ces petits gestes et vous fait savoir que vous êtes son préféré ;

Il ronronne en votre présence. Cela signifie qu’il est à l’aise et que vous contribuez à son bien-être ;

Il vient vers vous avec des cadeaux comme des jouets ou des proies. C’est un signe qu’il vous considère comme un membre de sa famille ;

Il s’approche de vous et vous regarde avec des yeux mi-clos. Il se peut aussi qu’il vous mordille et émette des sons spécifiques comme des roucoulements ou des trilles. Ces comportements sont des manifestations d’amour et d’assurance ;

Il se frotte doucement sur une surface moelleuse en votre présence. Cela veut dire qu’il apprécie votre compagnie et recherche votre attention ;

Il se montre vulnérable en exposant son ventre. C’est un signe qu’il se sent entièrement en sécurité avec vous.

Il va sans dire que les chats ont différentes façons d’exprimer leur amour et leur attachement envers leurs propriétaires. Ce sont parfois des expressions insignifiantes qui ravivent la connexion entre eux.

Quels sont les facteurs qui déterminent cette préférence ?

Chaque chat est unique. Cela dit, sa réaction envers une personne peut découler de son vécu, de ses expériences passées et de sa personnalité. Par exemple, un chat ayant vécu un traumatisme peut être distant envers une personne lui rappelant son agresseur. Il peut s’agir d’une insuffisance de socialisation, d’un sevrage précoce ou d’autres expériences qui peuvent encourager des sentiments de résistance. De même, les changements d’environnement ou de comportement du propriétaire peuvent le stresser et l’irriter davantage.

Les chats sont également des êtres sensibles. Ils sont capables de percevoir les émotions et les personnalités humaines. La moindre agitation peut les paniquer. Cela les pousse à fuir les attitudes agressives et négatives. Aussi, ils préfèrent la compagnie des personnes calmes, attentionnées et respectueuses de leur espace.

Au-delà de leur sensibilité à l’émotion, nos compagnons à quatre pattes possèdent également un sens aigu de l’odorat. Cette réceptivité leur permet de reconnaître les humains et les animaux par leur odeur. Ils sont souvent plus familiers avec les personnes qui vivent avec d’autres animaux de compagnie.

Enfin, nos amis félins aiment utiliser l’humain comme source de réconfort. Cet attachement rappelle un enfant ou un chien qui recherche l’amour et l’affection de ses parents ou de son maître. Tout comme nous, ces petits êtres sont aussi dotés de sentiments. Cette sensibilité accrue leur permet de réagir en fonction de leurs émotions et de leur environnement.

Comment savoir qu’un chat ne s’intéresse pas à vous ?

La relation entre l’homme et les félins domestiques a toujours été intrigante. Bien que ces derniers puissent être attachés à certaines personnes, ils peuvent également éviter d’autres individus. Ce sont, en effet, des animaux indépendants qui ressentent le besoin de fuir les gens trop envahissants ou brusques.

D’autre part, leur nature curieuse et leur instinct de chasse encouragent un comportement paradoxal. Ils peuvent machinalement s’attacher à une personne qui cherche à les éviter pour nourrir leur instinct. Ils utilisent des langages corporels pour exprimer leurs émotions et sentiments envers une personne.

Ces boules de poils émettent ces attitudes lorsque vous ne les intéressez pas :

Des signes de stress comme le tortillement de la queue et le léchage des babines pouvant signaler une incertitude ;

Des comportements agressifs signalant un malaise ou une méfiance. Il peut s’agir d’un feulement, d’un crachement, d’une queue enroulée ou dressée, des pupilles dilatées, d’un pelage hérissé, d’un grondement ou des attaques. Ce sont les signaux contraires aux câlins et aux ronronnements.

Il convient de préciser que le fait d’être évité par un chat ne fait pas de vous une mauvaise personne. Comme c’est un animal sensible, il peut réagir à divers stimuli. Il peut ressentir vos émotions et préférer vous éviter sur le moment. Donc, cela ne reflète pas nécessairement votre caractère ou vos actions en tant que personne. Néanmoins, il est essentiel de comprendre ses comportements pour mieux répondre à ses besoins émotionnels et établir une relation harmonieuse.

Que faire pour que les chats viennent vers vous ?

Si vous souhaitez instaurer une bonne relation avec votre animal préféré, quelques gestes simples peuvent faire toute la différence :

Évitez de fixer votre félin du regard et établissez une approche en douceur. Présenter, en premier lieu, le dos de votre main pour qu’il la renifle avant de le caresser. Faites preuve de patience et laissez-le prendre l’initiative ;

Respectez son espace et ses préférences. Après son adaptation, proposez des expériences agréables comme des friandises ou des jeux interactifs. Ce sont des façons d’exprimer votre amour pour le compagnon à quatre pattes. Restez attentif à ses besoins et passez des moments de qualité avec lui. S’il reste mal à l’aise ou stressé, interrompez l’interaction et redonnez-lui du temps pour se détendre.

En fin de compte, développer une relation harmonieuse avec un chat nécessite beaucoup de patience, du respect et une bonne compréhension. Chaque félin a sa propre personnalité et ses préférences. Il est donc crucial de respecter leur indépendance tout en répondant à leurs besoins affectifs.

