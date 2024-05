Un couple de retraités envahi par une horde de chats errants

Dans un article de Midi Libre, nous avons appris qu’un couple de retraités a été victime d’une véritable invasion de chats. Selon les journalistes du média, les animaux seraient une bonne cinquantaine dans le logement de ces nonagénaires.

Un couple de nonagénaires envahi par les chats errants

« Regardez, là ! Il y en a encore un », s’exclament Jeanne et Henri, un couple de retraités interrogés par Midi Libre. Le couple de nonagénaires (plus de 90 ans) vit un véritable calvaire depuis quelque temps.

Ces habitants de Saint-Bonnet-de-Salindrenque pensaient passer une retraite paisible dans le Gard. Mais, il en va autrement. Pour cause, le couple est envahi par une horde de chats. Le couple a décidé de lancer un appel à l’aide, en mars dernier, tandis que la situation lui échappe de plus en plus. Dans leur logement, de nombreux chats ont élu domicile, semant le chaos dans l’habitation.

Un logement devenu peu à peu insalubre à cause des petits félins venus coloniser le bien. Une cinquantaine de chats errants étaient alors sur place lors du reportage de Midi Libre. Et selon les journalistes, l’état du logement est préoccupant. L’odeur d’urine empeste dans les lieux et des déjections s’entassent au sol.

Âgés de 92 et de 94 ans, les deux retraités ne savaient plus que faire pour arranger la situation. Même le maire de la commune, Sébastien Magny, est arrivé à bout d’idées. Le maire a tout tenté, mais le couple demeure envahi par ces animaux. Un quotidien difficile à vivre pour le couple puisque Henri est également très malade. « J’en ai ras-le-bol. Je veux que l’on m’en débarrasse« , a exprimé Jeanne.

L’importance de la stérilisation et d’éviter la divagation

Pour rappel, les chats errants seraient actuellement plus de 11 millions en France. Mais, ce chiffre est certainement encore plus élevé. En cause, de nombreux propriétaires de chats qui laissent leurs animaux en divagation sans être stérilisés.

La stérilisation est certes onéreuse, mais elle est très utile pour éviter les portées indésirables et la multiplication des félins errants. En SPA, par exemple, la stérilisation est devenue une norme et il est désormais impossible d’adopter un chat non stérilisé. Et c’est normal. Plus les chats se reproduisent, plus le nombre de chats « de gouttière » augmente.

Et si vous ne le saviez pas, il est interdit de laisser son chat en divagation en France. Personne n’applique cette loi car laisser son chat gambader est devenu une norme. Mais, en réalité, si votre chat est hors de portée de votre vue ou de votre voix, il est considéré comme en divagation.

Et, comme nous vous le disions plus haut, les chats qui divaguent et qui ne sont pas stérilisés sont ceux qui se reproduisent le plus dans la nature et donc qui engendrent d’autres chats errants.

Source : Midi Libre.

