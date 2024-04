Sa maison est complètement saccagée par son locataire, regardez

Sur les réseaux sociaux, nous pouvons souvent voir des images similaires… Entre locataires sans gêne ou encore syndrome de Diogène. Des logements loués complètement délabrés après le départ de locataires. Dans le cas d’Anne-Sophie Marguerie, c’est aussi ce qui est arrivé. Son locataire est parti en laissant la maison sens dessus dessous.

« Si vous avez un masque, n’hésitez pas à le mettre »

Comme vous pouvez le voir sur ces photos d’Olivier Bacquet de nos confrères d’Actu.fr, la maison d’Anne-Sophie est entièrement saccagée. Situé à Airaines dans la Somme, le logement a été rendu à sa propriétaire dans un état à peine imaginable.

« J’habite juste derrière, je voyais bien que le terrain n’était pas entretenu, mais je ne pouvais pas imaginer que c’était à ce point », explique d’abord le bailleur au journaliste. Mais, c’est vrai qu’en entrant dans les lieux, difficile de ne pas craquer.

Même la cour du logement est dans un mauvais état avec de nombreux détritus entassés sur le sol, tels que des appareils endommagés, des carcasses de vélo, mais aussi des poubelles.

À l’intérieur du logement, ce n’est pas forcément mieux. « Si vous avez un masque, n’hésitez pas à le mettre », prévient même la propriétaire auprès du journaliste. D’après Olivier Bacquet, l’odeur était effectivement présente, « résultat d’une saleté sans doute longuement accumulée ».

Selon le reporter, il y avait de tout dans cette petite maison, sans doute agréable si elle avait été entretenue. Des cartons, des poubelles, un matelas « douteux », de la crasse, mais aussi des jouets pour enfants, de la moisissure…

Beaucoup d’argents partis en fumée

D’après la propriétaire, excédée, les réparations vont couter très cher, comme le désencombrement du logement. « Ce que je sais déjà, c’est que la chaudière est cassée. Elle était pourtant neuve avant son arrivée, je venais de l’installer. J’en avais eu pour 12 000 € », assure aussi la témoin.

Malheureusement, elle aura beaucoup investi dans ce logement entre les réparations déjà faites, les travaux d’embellissement comme les peintures. Depuis 2013, année où elle a acheté ce logement pour la location, beaucoup de choses ont changé et elle a percé le porte-monnaie.

Sauf qu’avec ce qu’a laissé son locataire, l’argent va devoir pleuvoir à nouveau. D’autant que, selon elle, l’ex-locataire ne payait pas toujours les loyers non plus. Apparemment, il devait environ 2000 euros, mais cette dette a été annulée grâce à une procédure de surendettement.

« Fin février, il est parti de lui-même, en me laissant un jeu de clés et un petit mot… dans lequel il me reproche de lui avoir loué une maison insalubre« , explique-t-elle. Si vous désirez lire son interview en intégralité, voici l’article d’Actu.fr.

