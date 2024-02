Le syndrome de Diogène, entre saleté et accumulation compulsive

Désormais, vous en savez davantage sur le syndrome de l’imposteur. Mais, il y a une autre maladie qui fait parler d’elle en ce moment : le syndrome de Diogène. Mais qu’est-ce que c’est exactement ? On vous explique en 5 minutes.

Qu’est-ce que le syndrome de Diogène ?

Le syndrome de Diogène est une véritable maladie psychologique qui n’était pas très prise au sérieux il y a quelques années. Aujourd’hui, de nombreux malades sont suivis pour leur trouble, accompagnés dans leur thérapie et, comme celle maladie offre beaucoup de risques de rechute, les malades sont souvent suivis sur le long terme.

Mais, en général, la plupart des personnes touchées ne savent pas qu’elles ont un problème et restent dans le silence. Ce sont souvent les proches ou le voisinage (notamment à cause des odeurs, de l’accumulation de déchets, etc) qui donnent l’alerte.

Face à leur état, de nombreuses entreprises spécialisées dans le nettoyage de l’extrême se démocratisent. D’ailleurs, nous voyons beaucoup de vidéos à la « C’est du propre » sur les réseaux où des nettoyeurs désencombrent et donnent une seconde vie à un logement souillé par le syndrome.

Une véritable détresse psychologique

Mais, globalement, de quoi parle-t-on ? Le syndrome de Diogène est donc un trouble psychologique important, pouvant mettre en danger la personne concernée, qui se caractérise par une forte accumulation d’objets compulsive et l’impossibilité de jeter. Ce n’est pas vraiment le cas des collectionneurs ou des acheteurs compulsifs.

Ici, il s’agit plutôt d’une impossibilité psychologique du patient à se débarrasser des choses, y compris les déchets. Ce comportement instaure forcément des conditions de vie négligées, une insalubrité des lieux, de la saleté excessive.

En général, la personne garde ses poubelles en intérieur, ses restes de nourriture, entasse les objets, et finalement, elle n’arrive même plus à vivre dans son logement de manière décente.

Excréments sur le sol, animaux morts sous les décombres font partie des pires cas de figure. Ce comportement serait, selon plusieurs psychologues, le résultat de traumatismes passés.

Quel traitement pour le patient atteint ?

Le syndrome de Diogène se rapproche fortement d’un état dépressif. Notamment car le patient « se laisse aller » et finit par laisser son environnement se détériorer. Comme dans son esprit, son espace de vie est encombré. Certains parlent d’une volonté pour le patient de se créer une sorte de cocon avec tous ces objets et détritus gardés.

Atteints de syllogomanie, soit d’accumulation compulsive, ces patients ne peuvent être soignés que grâce à la thérapie. Outre la TCC, l’idéal est aussi de faire appel à une entreprise de nettoyage pour commencer sur une nouvelle base. Pour rappel, plus de 2000 patients seraient touchés en France.

