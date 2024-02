Quelle est la pire douleur pour l’être humain ? Top 10 !

Dans notre monde, il y a de nombreux animaux dangereux ou de nombreuses maladies en circulations, qu’elles soient virales, bactériennes ou encore chroniques. Mais, quelle est la pire douleur pour l’être humain sur cette Terre ? Les avis sont très partagés. Il faut dire que nous n’avons pas tous la même résistance à la douleur. La souffrance se caractérise pour un signal d’alarme fait pour avertir votre cerveau d’un danger physique.

Et même si nous n’avons pas les mêmes ressentis, il semble que certaines douleurs soient particulièrement terribles, d’un commun accord. Toutefois, plusieurs études ont tenté de se pencher sur le sujet. C’est le cas notamment des chercheurs canadiens de l’université McGill. Et selon eux, voici les 10 pires souffrances que peut endurer les Hommes.

10. La névralgie du Trijumeau

En dixième position, nous avons la névralgie du Trijumeau. D’après les universitaires de McGill qui ont créé un questionnaire de souffrance, il s’agit de la dixième pire douleur que peut subir l’humain. Touchant une personne sur 5000, cette douleur touche un côté du visage.

Surnommé le « tic douloureux », le patient ressent une sorte de décharge électrique. Cette douleur viendrait d’un problème au niveau du nerf trijumeau situé au niveau de la boîte crânienne.

9. La migraine

De nombreuses personnes souffrent de migraines, au moins une fois dans sa vie. La migraine touche 12 % des adultes et la douleur est insoutenable selon le patient.

Évidemment, le degré de souffrance varie d’une personne à l’autre, mais cette douleur à la tête peut entraîner de gros soucis comme de la fatigue chronique, une hypersensibilité à la lumière et aux bruits, des malaises et des vertiges, des vomissements, etc.

8. La colique néphrétique

La colique néphrétique fait aussi partie des pires douleurs pour l’être humain, selon les chercheurs. Cette douleur est provoquée par un calcul rénal à cause de l’obstruction d’un canal urinaire. D’après les patients touchés, rien ne peut vraiment soulager cette douleur sans médicaments. Le rein, les lombaires, l’aine, mais aussi la vessie peuvent être touchés et transits de douleurs.

7. La fibromyalgie

Seulement 2 % de la population est touchée par cette maladie, mais ceux qui en souffrent sont souvent très handicapés au quotidien.

La maladie entraîne des douleurs musculaires très intenses, mais aussi des souffrances au niveau des articulations. On peut aussi ressentir des vertiges, des migraines, des raideurs, des vomissements, entre autres symptômes désagréables.

6. La polyarthrite rhumatoïde

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie très douloureuse qui touche les articulations du patient. Une maladie dégénérative chronique auto-immune qui entraîne notamment des raideurs, des douleurs aux poignets, aux doigts ou encore aux genoux, ainsi que des gonflements très désagréables.

5. La maladie de Crohn

De nombreuses personnes sont atteintes de cette maladie, c’est par exemple le cas du Youtubeur Mr. Beast ou encore l’actrice Shannen Doherty vue dans la série Charmed. Cette maladie très douloureuse touche le système digestif et entraîne d’importantes souffrances au niveau du ventre.

L’inflammation de la paroi digestive peut entraîner des ulcères et perforer les organes. La maladie est donc non seulement handicapante, mais aussi dangereuse. Tout le système digestif de l’œsophage au rectum est touché.

4. L’amputation du doigt

Toutes les amputations sont connues pour faire souffrir, mais la pire semble celle du doigt. Selon les chercheurs canadiens, les doigts font particulièrement mal dans le sens où il s’agit de la partie du corps avec le plus de nerfs, mais aussi où il y a de nombreuses articulations. Sans compter que les saignements y sont particulièrement importants.

3. L’accouchement

Vous l’attendiez mesdames. L’accouchement est évidemment dans ce top des pires douleurs pour l’être humain. Toutefois, selon les chercheurs, il n’arrive pas en première position mais en troisième. Évidemment, chacune a un degré de douleur différent face à la naissance d’un bébé.

Mais, avec les avancées médicales et si vous avez la chance d’accoucher sous péridurale, il est aujourd’hui possible d’accoucher sans trop de douleurs. Sachez aussi que la grossesse en elle-même peut entrainer de grosses souffrances.

2. La fourmi « balle de fusil »

La fourmi appelée « balle de fusil » est un petit insecte, un petit animal, mais qui fait de gros dégâts. Pour certaines personnes, il s’agirait de la pire douleur pour les Hommes. Mais, pour les chercheurs, sa morsure arrive en deuxième position au classement.

La Paraponera, pour se défendre, peut mordre et infliger une douleur semblable à une balle de fusil. En réalité, les toxines libérées par l’animal infligent d’importantes contractions musculaires.

1. Le syndrome douloureux régional complexe

Selon les chercheurs canadiens, la pire douleur que peut entraîner l’humain serait le SDRC ou le syndrome douloureux régional complexe. Cette douleur très intense touchant environ 50 000 personnes en France serait due à un dysfonctionnement d’un nerf. Le nerf serait touché à la suite d’une opération ou d’une blessure et le nerf s’enflamme, entraînant des souffrances incroyables.

